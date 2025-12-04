DXC et Aptys Solutions s'associent pour moderniser la connectivité des paiements pour les institutions financières américaines

ASHBURN, Va., 4 décembre 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE : DXC), partenaire de premier plan en matière de technologie et d'innovation d'entreprise, et Aptys Solutions, fournisseur de solutions de paiement de bout en bout au service de plus de 5 500 institutions financières américaines, ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique visant à accélérer la modernisation des paiements et à simplifier la façon dont les institutions financières se connectent aux services de paiement et les gèrent sur les réseaux et canaux de distribution. Ce partenariat permettra aux institutions financières d'améliorer leur efficacité, de réduire les risques opérationnels et d'améliorer l'expérience des clients et des membres.

Aptys Solutions propose une plateforme de paiement unifiée qui prend en charge les ACH, les virements, les paiements instantanés (FedNow® et RTP® ), l'échange d'images et les canaux numériques, ainsi que les services d'annuaire, les contrôles de la fraude et les outils de gestion des fonds. Grâce à ce partenariat, DXC intégrera les capacités de connectivité et d'orchestration des paiements d'Aptys à son portefeuille de transformation bancaire, ce qui permettra aux institutions financières de rationaliser le traitement des paiements, d'améliorer l'interopérabilité entre les systèmes et de réduire le coût total de possession.

Ensemble, DXC et Aptys visent à démocratiser l'accès à l'innovation bancaire de nouvelle génération. Bien que le réseau d'Aptys, qui compte plus de 5 500 banques communautaires et coopératives de crédit, représente une partie essentielle de l'écosystème financier américain, ces institutions n'ont souvent pas le même accès aux capacités de pointe que les plus grandes banques. Grâce à ce partenariat, les institutions financières de toutes tailles pourront désormais puiser dans la pile de modernisation et d'innovation de DXC (y compris la finance intégrée, les actifs numériques et les services pilotés par l'IA) livrée de manière transparente via la plateforme de paiements d'Aptys.

« Les institutions financières recherchent des moyens pratiques pour moderniser les paiements tout en gérant les coûts, la complexité et les risques », a déclaré Sandeep Bhanote, Directeur mondial et Directeur général des services financiers chez DXC. « En associant l'infrastructure de paiement moderne d'Aptys à l'expertise approfondie de DXC dans les environnements bancaires de base, nous aidons les institutions financières à adopter une approche progressive et pragmatique de la modernisation. »

Aptys propose une connectivité basée sur l'API pour la vérification des comptes, la consultation des soldes, les services d'annuaire, l'initiation des paiements et la messagerie. Aujourd'hui, de nombreuses institutions financières prennent en charge ces services au prix coûtant, tandis que les tiers accèdent aux données qui en résultent et les revendent avec des marges importantes. Ensemble, DXC et Aptys permettront un traitement direct de banque à banque et aideront les institutions à capturer une plus grande partie de la valeur générée par leur propre infrastructure de paiement, en réduisant la dépendance aux couches intermédiaires de fintech et en renforçant le contrôle et la transparence dans les flux de travail des paiements.

« Aptys Solutions permet à des milliers d'institutions financières d'offrir des expériences de paiement plus rapides, plus intelligentes et plus sûres », a déclaré Naseer Nasim, Directeur général d'Aptys Solutions. « Notre partenariat avec DXC apporte l'échelle, la fiabilité et la force opérationnelle nécessaires pour aider les institutions à se moderniser en toute confiance, la confiance restant au cœur de chaque relation de paiement ».

La phase initiale du partenariat se concentre sur l'activation des transactions API de paiement de base et prévoit de s'appuyer sur ces cas d'utilisation fondamentaux pour moderniser l'infrastructure financière traditionnelle et améliorer la manière dont les institutions fournissent des services. Les phases ultérieures introduiront de nouvelles fonctionnalités telles que les portefeuilles numériques, la conservation et les services de gestion de patrimoine.

À propos de DXC Technology

DXC (NYSE : DXC) est un partenaire de premier plan en matière de technologie d'entreprise et d'innovation qui fournit des logiciels, des services et des solutions aux entreprises mondiales et aux organisations du secteur public, en les aidant à exploiter l'IA pour obtenir des résultats à une époque de changement exponentiel et rapide. Fort d'une expertise approfondie dans les services d'infrastructure gérés, la modernisation des applications et les solutions logicielles spécifiques au secteur, DXC modernise, sécurise et exploite certains des parcs technologiques les plus complexes au monde. Pour en savoir plus, consultez le site dxc.com.

A propos d'Aptys Solutions

Aptys Solutions est un fournisseur de premier plan de technologies de paiement de bout en bout. Notre plateforme unifiée permet d'effectuer des ACH, des virements, des virements internationaux, des chèques et des paiements en temps réel par l'intermédiaire de FedNow® et de RTP®. Plus de 5 500 institutions financières font confiance à Aptys pour traiter des milliards de dollars de transactions chaque année. Animée par l'innovation et une mission centrée sur le client, Aptys permet aux institutions de moderniser leurs écosystèmes de paiement, de réduire la complexité, de dégager de nouvelles opportunités de revenus et d'offrir des expériences de paiement plus sûres et plus efficaces. Pour plus d'informations, visitez le site aptyssolutions.com.

