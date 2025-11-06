ISG تصنف DXC شركة رائدة في دراسة شركاء AWS

DXC تحصد 16 جائزة عالمية ضمن تقييم ISG لشركاء AWS

آشبورن، فيرجينيا, 6 نوفمبر 2025/PRNewswire/ -- حصلت DXC Technology (NYSE: DXC)، المزود العالمي الرائد لخدمات التكنولوجيا والمدرجة في قائمة فورتشن 500، على تصنيف "شركة رائدة" من ISG، شركة الأبحاث والاستشارات التقنية العالمية، في دراستها ISG Provider Lens® لشركاء AWS. شمل التصنيف أربع مناطق: الولايات المتحدة ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وألمانيا والمملكة المتحدة. حصلت الشركة على 16 جائزة عالمية في هذا التقييم، ما يؤكد زخمها المستمر وريادتها في التحول السحابي وخدمات AWS المُدارة.

DXC Named a Leader in ISG Provider Lens® AWS Ecosystem Partners Study (CNW Group/DXC Technology Company)

أشادت ISG بالخبرة التقنية العميقة لـ DXC في خدمات AWS . وفازت الشركة بلقب "شريك الابتكار للعام" من AWS لعام 2024 في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ونجحت في إطلاق أكثر من 600 مشروع للعملاء على منصة AWS بدعم من أكثر من 10,000 محترف معتمد من AWS .

وقال جون بوكوزي جونيور، رئيس ISG : "تعيد DXC تعريف الخدمات المُدارة على AWS من خلال تجاوز الدعم التقليدي لتقديم منصات ذكية ومرنة. تدمج الشركة العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومبادئ هندسة موثوقية الموقع ( SRE ) مع حلول إدارة البيئات السيادية والبيئات متعددة السحابات."

تقيّم دراسة ISG Provider Lens® لشركاء AWS قدرات مزودي الخدمات في أربعة مجالات: خدمات AWS الاحترافية، والخدمات المُدارة، وخدمات تحديث بيانات المؤسسات والذكاء الاصطناعي، وأعباء عمل SAP . حصلت DXC على تصنيف "النجم الصاعد" و"الشركة الرائدة" في المناطق الأربع. وأبرز التقرير نقاط القوة في الفئات الأربع التالية:

خدمات AWS الاحترافية : حازت DXC على التقدير لقدراتها المتكاملة في التحول إلى AWS من البداية إلى النهاية. تجمع الشركة بين خبرات قاعدتها المتنامية من المحترفين المعتمدين من AWS وبين أسس آمنة قابلة للتوسع في بيئات السحابة المتعددة، ما يحقق نتائج قابلة للقياس.

خدمات AWS المُدارة : تدعم محفظة DXC للخدمات المُدارة المعيارية البيئات الهجينة والبيئات السحابية المتعددة. تتيح هذه المحفظة للمؤسسات نشر خدمات DXC الموثوقة مباشرة في بيئاتها السحابية بسلاسة.

خدمات تحديث بيانات المؤسسات والذكاء الاصطناعي من AWS : بفضل استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي التي تركز على احتياجات الأعمال وتتخصص حسب القطاعات، تساعد استثمارات DXC في الذكاء الاصطناعي الوكالي ( Agentic AI ) وتحديث البيانات العملاء على إطلاق القيمة من الأنظمة القديمة ودفع التحول الذكي على نطاق واسع.

أعباء عمل SAP على AWS : بالاستناد إلى أكثر من 25 عاماً من الخبرة في SAP ، توفر DXC مراقبة متكاملة بالكامل في الوقت الفعلي، وبحثاً قائماً على الذكاء الاصطناعي، وأتمتة دورة الحياة، وبوابات الخدمة الذاتية، ما يضمن الصيانة التنبؤية والحد الأدنى من وقت التوقف لأعباء عمل SAP على AWS .

وقال كريس درومجول، رئيس خدمات البنية التحتية العالمية في DXC : "تواصل DXC و AWS تقديم حلول آمنة وقابلة للتوسع لمساعدة عملاء المؤسسات على تحسين العمليات ودفع الكفاءة." وأضاف: "خبرتنا الصناعية العميقة، إلى جانب الاستثمار المستمر في منظومة AWS ، تمكّننا من تحويل الأنظمة المركزية ( Mainframes ) المعقدة إلى بُنى سحابية أصلية على AWS تحقق نتائج أعمال قابلة للقياس. يعزز هذا التقدير من ISG قوة قدراتنا في AWS وقدرتنا على تقديم الابتكار المتمحور حول السحابة إلى المؤسسات في جميع أنحاء العالم."

تجمع الشراكة الاستراتيجية بين DXC و AWS الخبرة السحابية العميقة مع الابتكار المشترك. بصفتها شريكاً استشارياً أول ومزود خدمات مُدارة لـ AWS ، تقدم DXC خدمات الاستراتيجية والترحيل والخدمات المُدارة للسحابة والتطبيقات والتحليلات. تساعد DXC و AWS معاً العملاء على تسريع التحديث، وتحسين العمليات، وإطلاق قيمة الأعمال من خلال التحول السحابي الأصلي.

يمكن الاطلاع على مقتطف من تقرير ISG Provider Lens® لشركاء منظومة AWS لعام 2025 هنا . لمزيد من المعلومات عن شراكة DXC مع AWS ، انقر هنا.

نبذة عن DXC Technology

DXC Technology (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: DXC ) هي مزود عالمي رائد لخدمات تكنولوجيا المعلومات. نحن شريك تشغيلي موثوق للعديد من المؤسسات الأكثر ابتكارًا في العالم، حيث نبني حلولاً تدفع الصناعات والشركات إلى الأمام. يساعد خبراؤنا في الهندسة والاستشارات والتكنولوجيا العملاء على تبسيط أنظمتهم وعملياتهم وتحسينها وتحديثها، وإدارة أعباء العمل الأكثر أهمية، ودمج الذكاء القائم على الذكاء الاصطناعي في عملياتهم، ووضع الأمان والثقة في مقدمة أولوياتهم. اعرف المزيد على dxc.com .

نبذة عن ISG

إن ISG (مجموعة Information Services Group ) هي شركة عالمية رائدة في مجال البحوث والاستشارات التكنولوجية. تُعدُّ ISG شريكًا تجاريًا موثوقًا لأكثر من 900 عميل، بما في ذلك أكثر من 75 من أكبر 100 شركة في العالم، وتلتزم بمساعدة الشركات، ومؤسسات القطاع العام، ومقدِّمي الخدمات والتكنولوجيا على تحقيق التميُّز التشغيلي والنمو أسرع. لمعرفة المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة: www.isg-one.com .

للتواصل الإعلامي: Angelena Abate ، قسم العلاقات الإعلامية، الهاتف: 1.646.234.8060+، البريد الإلكتروني: [email protected]

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2813216/DXC_Technology_Company_DXC_Named_a_Leader_in_ISG_Provider_Lens_.jpg