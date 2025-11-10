اختيار شركة DXC Technology من قِبَل خدمة شرطة العاصمة لقيادة برنامج التحول الرقمي

آشبورن، فيرجينيا، 10 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- أعلنت شركة DXC Technology (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: DXC )، وهي مزوّد عالمي لخدمات التكنولوجيا، اختيارها مزوّدًا رئيسيًا لتقديم خدمات ( BPO ) وأنظمة بديلة لتخطيط موارد المؤسسات ( ERP ) وإدارة الموارد ( RM ) إلى خدمة شرطة العاصمة (" the Met ")، أكبر جهاز شرطة في المملكة المتحدة. حصلت DXC على عقد مدته 7+1+1 سنوات عقب عملية مناقصة تنافسية.

ستحدّث DXC طريقة توظيف "شرطة العاصمة" لمواردها من خلال توفير أنظمة بديلة لتخطيط موارد المؤسسات وإدارة الموارد، وكذلك المساعدة في تحويل خدمات معينة في الموارد البشرية والشؤون التجارية والمالية. يمكّن هذا العقد "شرطة العاصمة" من الاستفادة من البيانات الآنية لتحسين الاستجابة للاحتياجات والأولويات المحلية، وتبسيط العمليات الداخلية، وتحقيق وفورات كبيرة بخفض التكاليف غير الضرورية. سيعزز التحول التعاون بين الإدارات، ويحسّن الشفافية، ويضمن دعم الاستثمارات التقنية مباشرةً للعمل الشرطي الميداني.

قالت ماري هيراكليوس، كبيرة مسؤولي خدمات الأعمال في خدمة شرطة العاصمة: "ستساعدنا DXC في مواصلة رحلة التحول لتنفيذ استراتيجية 'شرطة عاصمة جديدة للندن' من خلال مساعدتنا على تخطيط وإدارة مواردنا بشكل أفضل، وتحديث تقنياتنا، وخفض التكاليف، ما يمكّن ضباطنا من التركيز أكثر على العمل الميداني". وأضافت: "قدمت DXC أقوى عرض، وأتطلع للعمل معها لتحديث 'شرطة العاصمة' خلال السنوات المقبلة. "

وُقّع العقد بين شركة DXC ومكتب عمدة لندن للشرطة والجريمة ( MOPAC ). يؤكد هذا التعاون التزام المكتب بتوفير خدمات رقمية أذكى وأكثر كفاءة تدعم الضباط وتعزز ثقة الجمهور.

قال ديريك أليسون، المدير الإداري لـ DXC في المملكة المتحدة وإيرلندا: "تفخر DXC بالشراكة مع خدمة شرطة العاصمة في هذا التحول الحاسم لتوفير نموذج أعمال محدّث يدعم استراتيجية 'شرطة عاصمة جديدة للندن' ويحقق أثرًا إيجابيًا دائمًا". وأضاف: "بالتعاون مع شركائنا الخبراء في التنفيذ، نجمع بين حلول Oracle Fusion SaaS والذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى الإدارة الاستراتيجية للقوى العاملة في العمليات الشرطية. نلتزم بتقديم فوائد مستدامة ليس فقط لـ 'شرطة العاصمة'، ولكن أيضًا للسكان والمجتمعات في جميع أنحاء لندن التي تحميها وتخدمها."

يعتمد البرنامج على خبرة DXC الواسعة في دعم التحول الرقمي لمؤسسات القطاع العام في جميع أنحاء المملكة المتحدة والعالم. ستساعد DXC في تبسيط جزء من المشهد التكنولوجي لـ 'شرطة العاصمة'، ما يتيح تحسين الأداء العام عبر العمليات الميدانية. اعتُرف مؤخرًا بريادة DXC في هذا المجال من قِبَل IDC MarketScape التي صنّفتها شركة رائدة في خدمات الذكاء الاصطناعي العالمية للحكومات المدنية الوطنية، مع تسليط الضوء على ابتكاراتها وخبرتها في القطاع العام والتزامها بحلول الذكاء الاصطناعي السيادية والمسؤولة.

