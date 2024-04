صفر ELFBAR في قابلية إعادة تدوير vapes في التفاني المستمر

تم الاعتراف بأحدث فكرة لسيجارة إلكترونية من ELFBAR من قبل جائزة iF Design 2024 لتصميمها من الورق المموج لكامل الهيكل

تقدم ELFBAR أيضًا نموذجًا أوليًا للسيجارة الإلكترونية R3 للاستخدام الواحد، مما يرفع معدل إعادة التدوير إلى 85٪ من المنتج بأكمله

تعيد العلامة التجارية التأكيد على التزامها الطويل الأمد ببرنامج إعادة تدوير السجائر الإلكترونية ' GreenAwareness'

هونغ كونغ, 16 أبريل/نيسان 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت ELFBAR، الشركة الرائدة في تكنولوجيا التدخين الإلكتروني العالمي، عن نماذجها الأولية للمنتجات وسط جهود العلامة التجارية المتزايدة لتعزيز إمكانية إعادة تدوير منتجات التدخين الإلكتروني.

ELFBAR Corrugated Paper Vape

فاز مفهوم ELFBAR للاستخدام الواحد، وهو عبارة عن هيكل من الورق المموج، بجائزة تصميم المنتج في جائزة المنتدى الدولي للتصميم (iF) الشهيرة عالمياً 2024.

السيجارة الإلكترونية بالورق المموج من ELFBAR

في أحدث مثال آخر لإدخال الابتكار من خلال مضاعفة تطوير تقنيات إعادة التدوير، تعرض العلامة التجارية R3، وهي نموذج أولي للاستخدام الواحد حيث تمكن المستخدمين من فصل البطارية من تلقاء أنفسهم لإعادة التدوير أكثر سهولة.

تعزيز مفهوم الحد الأدنى من قبل الورق المموج

يطبق على الغلاف الكامل للسيجارة الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد الحائزة على الجوائز ورقا مموجا قابلا للتحلل، وهو إلهام ينبع من الأثاث المصنوع من الورق المقوى ويقلل بشكل فعال من التأثير البيئي للسجائر الإلكترونية ذات الاستعمال الواحد.

يمكن للمستخدمين إزالة الغلاف بسهولة عن طريق تمزيقه على طول الخط المنقط. يشير الهيكل إلى رؤية المنتج للبقاء في طليعة محرك الاستدامة في الصناعة دون المساس بمتانته وتجربة المستخدم.

يمكن أيضًا التخلص من البطاريات المستخدمة في المنتجات المرمية بشكل صحيح وإعادة تدويرها بعد إزالة الغلاف الورقي.

اختر معدلات إعادة تدوير أعلى من أي وقت مضى

يعد أحدث نموذج R3 من ELFBAR دليلًا على موقفها في رعاية الكوكب. من خلال تمكين نموذج أولي ليتم تفكيكه يدويًا إلى خمسة أجزاء، بطارية الليثيوم، والغلاف، وأجهزة استشعار تدفق الهواء، وهيكل البطارية، والقطعة التي توضع في الفم ومرشح النيكوتين، يرفع هذا المنتج ذو الاستخدام الواحد معدل إعادة التدوير الإجمالي إلى 85 في المائة.

ومن الجدير بالذكر أن بطاريتها يمكن فصلها من قبل المستخدمين باستخدام آلية دفع وإطلاق بسيطة في القاعدة.

مع هيكل سهل التفكيك، يضمن هذا النموذج الأولي تفكيكًا خالٍ من المتاعب ويحسن بشكل كبير كفاءة إعادة التدوير في مرافق إدارة النفايات.

معالم إعادة التدوير في ELFBAR

بالإضافة إلى تحسين قابلية إعادة تدوير منتجات التدخين الإلكتروني، تعمل ELFBAR بلا هوادة مع الشركاء لوضع نقاط إعادة التدوير في منافذ البيع بالتجزئة في جميع أنحاء العالم، ودفع الوعي العام نحو التخلص المسؤول من السجائر الإلكترونية في إطار برنامج إعادة التدوير GreenAwareness.

اعتبارًا من 1 أبريل/نيسان 2024، قدمت ELFBAR وشركاؤها أكثر من 160 متجرًا للبيع بالتجزئة بمجموعات شاملة ونقل ومعالجة السجائر الإلكترونية المرمية، وركبت صناديق إعادة التدوير في أكثر من 1000 متجر في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

بحلول ذلك الوقت، تم جمع أكثر من 200000 قطعة من السجائر الإلكترونية المرمية، تزن 5611 كيلوغرامًا في المجموع، وتم تفكيكها ومعالجتها بمسؤولية.

علاوة على ذلك، تؤكد ELFBAR طموحها في توسيع برنامج إعادة التدوير GreenAwareness من المملكة المتحدة إلى أسواق أخرى، ومن ELFBAR إلى LOST MARY في عام 2024، في محاولة لوضع صناديق إعادة التدوير في أكثر من 4000 متجر في جميع أنحاء العالم.

بصفتها رائدة في إعادة تدوير السجائر الإلكترونية، من المقرر أن تقوم ELFBAR بإنشاء سلسلة إعادة تدوير مع عمليات تفكيك وإعادة تدوير وإعادة استخدام مدروسة في حلقة مغلقة.

بدأ برنامج GreenAwareness من ELFBAR على أساس تجريبي في أبريل/نيسان 2023، مع الالتزام بحلول شاملة لإعادة تدوير السجائر الإلكترونية وتقليل تأثير مواد النفايات. من خلال هذا البرنامج، تنضم ELFBAR إلى مزودي خدمات إعادة تدوير بطاريات الليثيوم المحترفين للتعامل مع جمع السجائر الإلكترونية المرمية من تجار التجزئة، ونقلها إلى مؤسسة معالجة معتمدة (AATF)، حيث يتم تفكيك هذه الأجهزة بالكامل إلى مكونات لإجراء إعادة تدوير صارم.

نبذة عن شركة ELFBAR

تعد ELFBARشركة رائدة ومبتكرة في صناعة التدخين الإلكتروني العالمية. منذ إنشائها في عام 2018، كرست مجهوداتها لاستكشاف حدود جديدة من خلال توفير تجربة تدخين إلكتروني متميزة ومتنوعة، مع الابتكار في صميمها. تظل ELFBAR ملتزمة بالامتثال وحماية الشباب والنمو المستدام في مسؤوليتها التي لا تتزعزع كواحدة من العلامات التجارية العالمية الرائدة التي اختارها ويفضلها عشرات الملايين من المستخدمين البالغين في جميع أنحاء العالم.

للحصول على مزيد من المعلومات حول ELFBAR كعلامة تجارية ومنتجاتها، يرجى زيارة موقعها على elfbar.com.

حول جائزة iF DESIGN

منذ عام 1954، كانت جائزة iF DESIGN AWARD علامة تجارية معترف بها عالمياً عندما يتعلق الأمر بتحقيق التميز في التصميم. تم تأسيس علامة iF على المستوى الدولي كرمز لإنجازات التصميم المتميزة. جائزة iF DESIGN هي واحدة من أهم جوائز التصميم في العالم. إنها تكرم إنجازات التصميم في جميع التخصصات: تصميم المنتجات والتعبئة والتغليف والاتصالات والخدمات والهندسة المعمارية والتصميم الداخلي بالإضافة إلى واجهة المستخدم (UI) وتجربة المستخدم (UX) والمفاهيم المهنية. يتم تقديم جميع المشاركات الحائزة على الجوائز في ifdesign.com.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2384588/ELFBAR_Corrugated_Paper_Vape.jpg