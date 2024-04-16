ELFBAR нацелена на вторичную переработку вейпов, сохраняя свою неизменную приверженность

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ELFBAR

Apr 16, 2024, 12:27 ET

  • Новейший концептуальный вейп ELFBAR отмечен наградой iF Design Award 2024 за общий дизайн корпуса из гофрированной бумаги
  • Компания ELFBAR также представляет прототип одноразового вейпа R3, повышающего долю переработки до 85 % от всего продукта
  • Бренд подтверждает свою давнюю приверженность программе переработки вейпов GreenAwareness

ГОНКОНГ, 16 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания ELFBAR, глобальный первопроходец в области технологий вейпинга, объявила о выпуске прототипов своих продуктов на фоне активизации усилий бренда по углублению переработки продуктов для вейпинга.

Концепция одноразового вейпа ELFBAR — конструкция из гофрированной бумаги — выигрывает приз за дизайн продукта на пользующемся всемирным признанием конкурсе International Forum (iF) Design Award 2024.

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ELFBAR Corrugated Paper Vape
ELFBAR Corrugated Paper Vape

Вейп из гофрированной бумаги ELFBAR

В другом недавнем примере внедрения инноваций за счет удвоения усилий по развитию технологий переработки бренд демонстрирует R3 — прототип одноразового вейпа, который дает возможность пользователям самостоятельно отсоединить батарею для более беспроблемной переработки.

Минималистичная концепция, усиленная гофрированной бумагой

В отмеченном наградами одноразовом вейпе для всей оболочки применяется разлагаемая гофрированная бумага — эта идея навеяна картонной мебелью и эффективно снижает воздействие одноразовых вейпов на окружающую среду.

Пользователи могут легко снять оболочку, разорвав ее по пунктирной линии. Эта конструкция знаменует собой видение продукта, который остается отраслевым лидером в области устойчивого развития без ущерба для его долговечности и удобства пользователя.

Использованные батареи в выбрасываемых продуктах также могут быть утилизированы надлежащим образом и переработаны после удаления бумажной оболочки.

Выбирайте продукт с еще более высоким показателем пригодности к вторичной переработке

Последний прототип вейпа R3 компании ELFBAR является свидетельством ее заботы о Планете. За счет прототипа, который вручную разбирается на пять частей — литиевую батарею, оболочку корпуса, датчик воздушного потока, корпус батареи, мундштук и никотиновый фильтр, этот одноразовый продукт повышает общую долю переработки до 85 %.

Примечательно, что батарею этого продукта пользователи могут отсоединять с помощью простого механизма сжатия и отпускания у основания.

Благодаря легко разбираемой конструкции этот прототип гарантирует беспроблемную разборку и значительно повышает эффективность переработки на предприятиях по переработке отходов.

Основные достижения ELFBAR в области утилизации

Помимо улучшения возможности переработки продуктов для вейпинга, компания ELFBAR неустанно работает с партнерами над созданием пунктов переработки в розничных точках по всему миру и повышением осведомленности населения об ответственной утилизации вейпов в рамках программы переработки GreenAwareness.

По состоянию на 1 апреля 2024 года компания ELFBAR и ее партнеры обеспечили более 160 розничных магазинов сквозным процессом сбора, транспортировки и переработки выброшенных вейпов, а также установили контейнеры для сбора отходов в более чем 1000 магазинов по всей Великобритании.

К тому времени было собрано, разобрано на части и переработано более 200 000 выброшенных вейпов общим весом 5611 килограммов.

Кроме того, компания ELFBAR подтверждает свое стремление распространить программу переработки GreenAwareness из Великобритании на другие рынки, а также с продукции ELFBAR на продукцию LOST MARY в 2024 году в попытке разместить контейнеры для сбора отходов в более чем 4000 магазинов по всему миру.

Являясь первопроходцем в области переработки вейпов, компания ELFBAR планирует создать цепочку переработки со зрелыми процессами разборки, переработки и повторного использования в рамках замкнутого цикла.

Программа GreenAwareness была инициирована компанией ELFBAR на экспериментальной основе в апреле 2023 года с целью внедрения комплексных решений по переработке вейпов и снижения вредного воздействия отходов. В рамках этой программы компания ELFBAR объединяет усилия с профессиональными поставщиками услуг по переработке литиевых батарей для сбора выброшенных вейпов у розничных продавцов и транспортировки их в уполномоченную организацию по переработке отходов (Authorized Approved Treatment Facility, AATF), где эти устройства полностью разбираются на компоненты для строго регулируемой процедуры переработки.

О компании ELFBAR

Компания ELFBAR является первопроходцем и новатором в мировой отрасли вейпинга. Со дня своего создания в 2018 году компания посвятила себя исследованию новых рубежей, предлагая уникальный и многобрачный опыт вейпинга, в основе которого лежат инновации. Компания ELFBAR сохраняет приверженность соблюдению нормативных требований, защите молодежи и устойчивому росту в своей непоколебимой ответственности как ведущего бренда, которому отдают предпочтение и который рекомендуют десятки миллионов взрослых пользователей по всему миру.

Дополнительную информацию о компании ELFBAR как бренде и ее продуктах см. на веб-сайте elfbar.com.

О награде iF DESIGN AWARD

С 1954 года награда iF DESIGN AWARD является всемирно признанным товарным знаком в области совершенства дизайна. Бренд iF пользуется признанием на международном уровне как знак выдающихся достижений в области дизайна. Награда IF DESIGN AWARD является одной из важнейших наград в сфере дизайна в мире. Ею отмечаются достижения в области дизайна во всех дисциплинах: дизайн продукта, упаковки, информационных материалов и услуг, архитектура и дизайн интерьеров, а также пользовательский интерфейс (UI), среда пользователя опыт (UX) и профессиональные концепции. Все отмеченные наградами работы представлены на сайте ifdesign.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2384588/ELFBAR_Corrugated_Paper_Vape.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1832287/elf_bar_logo.jpg

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