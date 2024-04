ELFBAR нацелена на вторичную переработку вейпов, сохраняя свою неизменную приверженность

Новейший концептуальный вейп ELFBAR отмечен наградой iF Design Award 2024 за общий дизайн корпуса из гофрированной бумаги

Компания ELFBAR также представляет прототип одноразового вейпа R3, повышающего долю переработки до 85 % от всего продукта

Бренд подтверждает свою давнюю приверженность программе переработки вейпов GreenAwareness

ГОНКОНГ, 16 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания ELFBAR, глобальный первопроходец в области технологий вейпинга, объявила о выпуске прототипов своих продуктов на фоне активизации усилий бренда по углублению переработки продуктов для вейпинга.

Концепция одноразового вейпа ELFBAR — конструкция из гофрированной бумаги — выигрывает приз за дизайн продукта на пользующемся всемирным признанием конкурсе International Forum (iF) Design Award 2024.

ELFBAR Corrugated Paper Vape

В другом недавнем примере внедрения инноваций за счет удвоения усилий по развитию технологий переработки бренд демонстрирует R3 — прототип одноразового вейпа, который дает возможность пользователям самостоятельно отсоединить батарею для более беспроблемной переработки.

Минималистичная концепция, усиленная гофрированной бумагой

В отмеченном наградами одноразовом вейпе для всей оболочки применяется разлагаемая гофрированная бумага — эта идея навеяна картонной мебелью и эффективно снижает воздействие одноразовых вейпов на окружающую среду.

Пользователи могут легко снять оболочку, разорвав ее по пунктирной линии. Эта конструкция знаменует собой видение продукта, который остается отраслевым лидером в области устойчивого развития без ущерба для его долговечности и удобства пользователя.

Использованные батареи в выбрасываемых продуктах также могут быть утилизированы надлежащим образом и переработаны после удаления бумажной оболочки.

Выбирайте продукт с еще более высоким показателем пригодности к вторичной переработке

Последний прототип вейпа R3 компании ELFBAR является свидетельством ее заботы о Планете. За счет прототипа, который вручную разбирается на пять частей — литиевую батарею, оболочку корпуса, датчик воздушного потока, корпус батареи, мундштук и никотиновый фильтр, этот одноразовый продукт повышает общую долю переработки до 85 %.

Примечательно, что батарею этого продукта пользователи могут отсоединять с помощью простого механизма сжатия и отпускания у основания.

Благодаря легко разбираемой конструкции этот прототип гарантирует беспроблемную разборку и значительно повышает эффективность переработки на предприятиях по переработке отходов.

Основные достижения ELFBAR в области утилизации

Помимо улучшения возможности переработки продуктов для вейпинга, компания ELFBAR неустанно работает с партнерами над созданием пунктов переработки в розничных точках по всему миру и повышением осведомленности населения об ответственной утилизации вейпов в рамках программы переработки GreenAwareness.

По состоянию на 1 апреля 2024 года компания ELFBAR и ее партнеры обеспечили более 160 розничных магазинов сквозным процессом сбора, транспортировки и переработки выброшенных вейпов, а также установили контейнеры для сбора отходов в более чем 1000 магазинов по всей Великобритании.

К тому времени было собрано, разобрано на части и переработано более 200 000 выброшенных вейпов общим весом 5611 килограммов.

Кроме того, компания ELFBAR подтверждает свое стремление распространить программу переработки GreenAwareness из Великобритании на другие рынки, а также с продукции ELFBAR на продукцию LOST MARY в 2024 году в попытке разместить контейнеры для сбора отходов в более чем 4000 магазинов по всему миру.

Являясь первопроходцем в области переработки вейпов, компания ELFBAR планирует создать цепочку переработки со зрелыми процессами разборки, переработки и повторного использования в рамках замкнутого цикла.

Программа GreenAwareness была инициирована компанией ELFBAR на экспериментальной основе в апреле 2023 года с целью внедрения комплексных решений по переработке вейпов и снижения вредного воздействия отходов. В рамках этой программы компания ELFBAR объединяет усилия с профессиональными поставщиками услуг по переработке литиевых батарей для сбора выброшенных вейпов у розничных продавцов и транспортировки их в уполномоченную организацию по переработке отходов (Authorized Approved Treatment Facility, AATF), где эти устройства полностью разбираются на компоненты для строго регулируемой процедуры переработки.

О компании ELFBAR

Компания ELFBAR является первопроходцем и новатором в мировой отрасли вейпинга. Со дня своего создания в 2018 году компания посвятила себя исследованию новых рубежей, предлагая уникальный и многобрачный опыт вейпинга, в основе которого лежат инновации. Компания ELFBAR сохраняет приверженность соблюдению нормативных требований, защите молодежи и устойчивому росту в своей непоколебимой ответственности как ведущего бренда, которому отдают предпочтение и который рекомендуют десятки миллионов взрослых пользователей по всему миру.

Дополнительную информацию о компании ELFBAR как бренде и ее продуктах см. на веб-сайте elfbar.com.

О награде iF DESIGN AWARD

С 1954 года награда iF DESIGN AWARD является всемирно признанным товарным знаком в области совершенства дизайна. Бренд iF пользуется признанием на международном уровне как знак выдающихся достижений в области дизайна. Награда IF DESIGN AWARD является одной из важнейших наград в сфере дизайна в мире. Ею отмечаются достижения в области дизайна во всех дисциплинах: дизайн продукта, упаковки, информационных материалов и услуг, архитектура и дизайн интерьеров, а также пользовательский интерфейс (UI), среда пользователя опыт (UX) и профессиональные концепции. Все отмеченные наградами работы представлены на сайте ifdesign.com.

