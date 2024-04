ELFBAR nieprzerwanie stawia na recykling urządzeń do waporyzacji

Najnowszy koncepcyjny waporyzator marki ELFBAR został wyróżniony nagrodą iF Design Award 2024 za projekt korpusu z tektury falistej.

ELFBAR prezentuje również prototyp jednorazowego waporyzatora R3, podwyższając wskaźnik recyklingu całego produktu do 85%.

Marka potwierdza swoje wieloletnie dążenie do realizacji programu recyklingu waporyzatorów „GreenAwareness".

HONGKONG, 16 kwietnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Międzynarodowy prekursor technologii waporyzacji ELFBAR zaprezentował prototypy swoich produktów w ramach intensyfikacji działań marki na rzecz zwiększenia możliwości recyklingu produktów do waporyzacji.

Koncepcyjny waporyzator jednorazowego użytku ELFBAR - wykonany z tektury falistej - zdobył nagrodę za projekt produktu w uznanym na całym świecie konkursie International Forum (iF) Design Award 2024.

ELFBAR Corrugated Paper Vape

Waporyzator ELFBAR z tektury falistej

Najnowszym przykładem innowacyjności poprzez koncentrację na rozwoju technologii recyklingu jest R3, prototyp jednorazowego waporyzatora, który pozwala użytkownikom samodzielnie odłączyć baterię w celu usprawnienia procesu recyklingu.

Minimalistyczna koncepcja podkreślona tekturą falistą

Całość obudowy tego wielokrotnie nagradzanego waporyzatora jednorazowego użytku jest pokryta degradowalną tekturą falistą, co stanowi inspirację zaczerpniętą z tekturowych mebli oraz pozwala skutecznie zmniejszyć wpływ tego typu urządzeń na środowisko.

Użytkownicy z łatwością mogą zdemontować korpus, odrywając go wzdłuż przerywanej linii. Takie rozwiązanie jest zgodne z wizją firmy, która chce zostać liderem w branży w zakresie zrównoważonego rozwoju bez uszczerbku dla trwałości i komfortu użytkowania.

Zużyte baterie w wyrzucanych produktach mogą być również prawidłowo utylizowane i poddawane recyklingowi po uprzednim usunięciu papierowej powłoki.

Dążenie do coraz wyższych wskaźników recyklingu

Najnowszy prototyp R3 firmy ELFBAR jest odzwierciedleniem jej dbałości o planetę. Umożliwiając ręczny demontaż produktu na pięć części – baterię litową, obudowę, czujnik przepływu powietrza, obudowę baterii, ustnik i filtr nikotynowy, to jednorazowe urządzenie zwiększa całkowity wskaźnik recyklingu aż do 85 procent.

Na uwagę zasługuje fakt, że bateria może zostać odłączona za pomocą prostego mechanizmu wciśnięcia i zwolnienia u podstawy.

Konstrukcja ułatwiająca demontaż sprawia, że prototyp ten gwarantuje łatwość rozłożenia na części i znacząco poprawia wydajność utylizacji w zakładach zagospodarowania odpadów.

Najważniejsze etapy procesu recyklingu dla ELFBAR

Niezależnie od poprawy możliwości recyklingu produktów do waporyzacji, ELFBAR nieustannie podejmuje współpracę z partnerami w celu uruchomienia punktów utylizacji w punktach sprzedaży detalicznej na całym świecie i zwiększenia świadomości społecznej w zakresie odpowiedzialnej utylizacji waporyzatorów w ramach programu GreenAwareness.

Na dzień 1 kwietnia 2024 r. marka i jej partnerzy prowadzą kompleksową zbiórkę, transport i przetwarzanie zużytych waporyzatorów w ponad 160 sklepach detalicznych, a także zainstalowali pojemniki do recyklingu w ponad 1 tys. sklepów w całej Wielkiej Brytanii.

Do tego czasu zgromadzono, zdemontowano i odpowiedzialnie przetworzono ponad 200 tys. sztuk wyrzuconych waporyzatorów o łącznej wadze 5611 kilogramów.

Jednocześnie firma ELFBAR potwierdza swoje zamiary rozszerzenia programu recyklingu GreenAwareness z Wielkiej Brytanii na inne rynki, a także z ELFBAR na LOST MARY w 2024 roku. W tym celu udostępnione zostaną pojemniki do utylizacji w ponad 4 tys. sklepów na całym świecie.

Jak przystało na pioniera w dziedzinie recyklingu urządzeń do waporyzacji, ELFBAR planuje ustanowić łańcuch recyklingu z zaawansowanymi procesami demontażu, utylizacji i ponownego wykorzystania w obiegu zamkniętym.

Inicjatywa GreenAwareness została pilotażowo zapoczątkowana przez firmę ELFBAR w kwietniu 2023 r. z myślą o kompleksowych rozwiązaniach w zakresie recyklingu waporyzatorów i zmniejszeniu wpływu odpadów materiałowych. Dzięki temu programowi spółka nawiązuje współpracę z profesjonalnymi dostawcami usług utylizacji baterii litowych, których zadaniem jest gromadzenie wyrzuconych waporyzatorów od sprzedawców detalicznych i transportowanie ich do organizacji posiadającej certyfikat zatwierdzonego zakładu przetwarzania (Authorized Approved Treatment Facility, AATF), gdzie urządzenia te są w pełni demontowane na podzespoły w celu poddania ich rygorystycznej procedurze recyklingu.

ELFBAR

Firma ELFBAR specjalizuje się w pionierskich i innowacyjnych rozwiązaniach w ramach światowej branży waporyzacji. Od momentu powstania w 2018 roku jej celem jest wytyczanie nowych granic poprzez oferowanie wyjątkowych i zindywidualizowanych doznań związanych z waporyzacją, których podstawą jest innowacyjność. Jako marka wybierana i polecana przez dziesiątki milionów dorosłych użytkowników na całym świecie ELFBAR podkreśla swoje zobowiązanie do przestrzegania przepisów, ochrony młodzieży i zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji o marce i jej produktach można znaleźć na stronie elfbar.com.

Wyróżnienie iF DESIGN AWARD

Od 1954 roku wyróżnienie iF DESIGN AWARD jest uznawanym na całym świecie znakiem towarowym, potwierdzającym doskonałość wzornictwa. Marka iF jest międzynarodową wizytówką wybitnych osiągnięć w dziedzinie wzornictwa. Jest to jedna z najważniejszych nagród w dziedzinie wzornictwa na świecie. Wyróżniane są osiągnięcia projektowe we wszystkich dyscyplinach: projektowanie produktów, opakowań, komunikacji i usług, architektura i projektowanie wnętrz, a także interfejs użytkownika (UI), doświadczenie użytkownika (UX) oraz profesjonalizm koncepcji. Wszystkie nagrodzone prace są prezentowane na stronie ifdesign.com.

