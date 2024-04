ELFBAR neúnavne pokračuje v hľadaní možností recyklovania vapingu

Najnovší koncept zariadenia na vaping ELFBAR získal ocenenie iF Design Award 2024 za dizajn celého tela e-cigarety z vlnitého papiera

ELFBAR tiež predstavuje prototyp jednorazovej vape R3, ktorý zvyšuje mieru recyklácie na 85 % celého produktu

Značka opätovne potvrdzuje dlhodobé odhodlanie plniť svoj recyklačný program zariadení na vaping „GreenAwareness"

HONGKONG, 16. apríla 2024 /PRNewswire/ -- Globálny priekopník technológie vapingu ELFBAR ohlásil svoje prototypy produktov v rámci zvýšeného úsilia značky o lepšie možnosti recyklovania vapingových produktov.

Koncept jednorazovej vape značky ELFBAR – dizajn z vlnitého papiera – získava cenu za dizajn produktu na svetovo uznávanom International Forum (iF) Design Award 2024.

ELFBAR Corrugated Paper Vape

ELFBAR vape z vlnitého papiera

V rámci ďalšieho aktuálneho príkladu inovácie zdvojnásobením vývoja recyklačných technológií značka predstavuje R3, prototyp jednorazovej vape, z ktorej môžu používatelia sami odstrániť batériu a jednoduchšie recyklovať.

Minimalistický koncept vylepšený vlnitým papierom

Ocenená jednorazová vape má celé puzdro z rozložiteľného vlnitého papiera, čo je inšpirácia, ktorá pochádza z kartónového nábytku a efektívne znižuje dopady jednorazových zariadení na vaping na životné prostredie.

Používatelia puzdro jednoducho odstránia tak, že ho roztrhnú pozdĺž bodkovanej čiary. Tento dizajn reprezentuje víziu produktu udržať si náskok v oblasti trvalej udržateľnosti bez kompromisov na jeho trvanlivosti a používateľskom zážitku.

Po odstránení papierového puzdra je možné tak isto správne zlikvidovať a recyklovať použité batérie.

Vyberajte si stále vyššiu mieru recyklovateľnosti

Najnovší prototyp R3 značky ELFBAR je dôkazom jej starostlivosti voči planéte. Vďaka tomu, že je možno prototyp ručne rozobrať na päť častí – lítiovú batériu, puzdro, snímač prietoku vzduchu, kryt batérie, náustok a nikotínový filter – zvyšuje tento jednorazový výrobok celkovú mieru recyklácie na 85 percent.

Zaujímavé je, že batériu môžu používatelia odpojiť pomocou jednoduchého mechanizmu stlačenia a uvoľnenia na základni.

Keďže konštrukcia prototypu sa dá bezproblémovo rozobrať, výrazne to zlepšuje účinnosť recyklácie v zariadeniach na spracovanie odpadu.

Recyklačné míľniky spoločnosti ELFBAR

Okrem zlepšenia možností recyklovania vapingových produktov spoločnosť ELFBAR neúnavne spolupracuje s partnermi na zriadení recyklačných miest v maloobchodných predajniach na celom svete a na zvyšovaní povedomia verejnosti o ich zodpovednej likvidácii v rámci recyklačného programu GreenAwareness.

K 1. aprílu 2024 poskytla spoločnosť ELFBAR so svojimi partnermi viac ako 160 maloobchodným predajniam kompletnú službu zberu, prepravy a spracovania vyradených vapingových produktov a nainštalovala recyklačné koše vo viac ako 1 000 predajniach po celom Spojenom kráľovstve.

Dovtedy sa vyzbieralo, rozobralo a zodpovedne spracovalo viac ako 200 000 kusov vyradených vapingových produktov s celkovou hmotnosťou 5 611 kilogramov.

Okrem toho spoločnosť ELFBAR opätovne zdôrazňuje svoju ambíciu rozšíriť recyklačný program GreenAwareness zo Spojeného kráľovstva aj na iné trhy a v roku 2024 od značky ELFBAR po značku LOST MARY, v snahe umiestniť recyklačné koše vo viac ako 4 000 obchodoch na celom svete.

Ako priekopník v recyklácii vapingu je spoločnosť ELFBAR odhodlaná vytvoriť recyklačný reťazec s prepracovanými procesmi demontáže, recyklácie a opätovného použitia v uzavretej slučke.

Program GreenAwareness iniciovala spoločnosť ELFBAR skúšobne v apríli 2023, kedy sa zaviazala ku komplexným riešeniam recyklácie vapingu a zníženia dopadu odpadových materiálov. V rámci tohto programu spoločnosť ELFBAR spolupracuje s profesionálnymi poskytovateľmi služieb recyklácie lítiových batérií, ktorí zbierajú vyradené vapingové produkty od maloobchodníkov a prepravujú ich do organizácií s certifikátom AATF (Authorised Approved Treatment Facility), kde sa tieto zariadenia kompletne rozoberú na komponenty a prejdú prísnym postupom recyklácie.

O spoločnosti ELFBAR

ELFBAR je priekopníkom a inovátorom v globálnom vapingovom odvetví. Od svojho založenia v roku 2018 sa venuje hľadaniu nových hraníc tým, že poskytuje odlišný a rôznorodý zážitok z vapingu so zameraním na inovácie. Spoločnosť ELFBAR neustále venuje pozornosť dodržiavaniu predpisov, ochrane mládeže a udržateľnému rastu v rámci svojej neochvejnej zodpovednosti ako popredná značka, ktorú si obľúbili a vracajú sa k nej desiatky miliónov dospelých používateľov na celom svete.

Viac informácií o ELFBAR ako značke a jej produktoch nájdete na stránke elfbar.com.

O ocenení iF DESIGN AWARD

Od roku 1954 je cena iF DESIGN AWARD celosvetovo uznávanou značkou v oblasti špičkového dizajnu. Značka iF je medzinárodne etablovaná ako symbol mimoriadnych výkonov v dizajne. Ocenenie iF DESIGN AWARD je jednou z najdôležitejších cien za dizajn na svete. Vyznamenáva úspechy v oblasti dizajnu vo všetkých disciplínach: produktový, obalový, komunikačný a servisný dizajn, architektúra a interiérový dizajn, ako aj dizajn používateľského rozhrania (UI), používateľskej skúsenosti (UX) a profesionálnych konceptov. Všetky ocenené príspevky sú prezentované na stránke ifdesign.com.

