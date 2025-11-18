ظهور أول بارز لسيارة DFSK E5 PLUS في الإكوادور ، ريادة لرحلة جديدة في سوق أمريكا اللاتينية

كيتو، إكوادور ، 18 نوفمبر ، 2025 / PRNewswire / -- أعلنت اليوم شركة "دي إف إس كيه" ( DFSK )، العلامة التجارية لسيارات الطاقة الجديدة التابعة لشركة "سيريس جروب" ( SERES Group )، عن إطلاقها الرسمي للسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية الهجينة الجاهزة للتوصيل E5 PLUS ذات الحجم المتوسط في السوق الإكوادورية من خلال شراكة استراتيجية مع "أوتوميكانو" ( Automekano )، وهي شركة سيارات رائدة في الإكوادور. يمثل هذا الإطلاق في جميع أنحاء العالم خطوة محورية في نشر "دي إف إس كيه" الاستراتيجي في أمريكا اللاتينية.

حل هجين شامل يعيد تعريف تجربة القيادة في ظروف الطرق المعقدة

DFSK Officially Launched E5 PLUS in Ecuador Through a Strategic Partnership with Automekano Santiago Vásconez, General Manager of Automekano

نجح نموذج E5 PLUS في اجتياز اختبارات الارتفاعات العالية المتخصصة التي أُجريت داخل الإكوادور. أثناء تجارب القيادة في يوم الإطلاق ، أظهر الطراز القدرة على التكيف الكامل مع ظروف الطرق المعقدة والمتنوعة؛ من الطرق الحضرية الممهدة إلى التضاريس غير الممهدة عالية الارتفاع والجبلية.

تم تجهيز E5 PLUS بـ "نظام SERES الكهربائي الهجين الفائق"، الذي يوفر إنتاج طاقة قوي ومستقر حتى في المناطق عالية الارتفاع ، مما يتيح للسيارة التعامل مع الطرق الجبلية المنحدرة بسهولة. تقوم أجهزة امتصاص الصدمات "بالتخميد الانتقائي على أساس التردد" بتعديل قوة التخميد تلقائيًا استجابةً للتموجات السطحية للطريق ، مما يضمن ركوبًا مريحًا وسلسًا حتى على الطرق الصخرية الوعرة.

تم تجهيز E5 PLUS بمشاهدة بانورامية 360 درجة ووظيفة هيكل شفافة. توفر هذه الميزات نظرة واضحة وشاملة على محيط السيارة والمنطقة الموجودة أسفل الهيكل ، مما يعزز بشكل كبير سلامة القيادة والثقة في المنحنيات الضيقة الجبلية والظروف المعقدة. علاوةً على ذلك ، تم تجهيز السيارة برادارين للموجات بدقة مليمترية ، و 6 رادارات بالموجات فوق الصوتية ، و 5 كاميرات عالية الدقة، ما يعني 13 جهاز استشعار عالي الأداء في المجموع، لتوفير رؤى دقيقة على ظروف الطرق في الوقت الفعلي. يشكل هذا أساسًا متينًا لسلامة السفر وتجربة قيادة ذكية ، مما يوفر مساعدة شاملة في السيناريوهات المعقدة مثل المنحنيات الضيقة.

مخطط التنمية المستدامة العالمي لـ DFSK : مدفوع بـ "الذكاء + الطاقة الجديدة"

يمثل إطلاق E5 PLUS علامة فارقة محورية لشركة "دي إف إس كيه" في تحولها من مصدِّر للمنتجات إلى علامة تجارية ذكية متطورة لمنتجات الطاقة الجديدة.

منذ أن أصبحت العلامة التجارية الأولى التي توفر التكنولوجيا الهجينة الجاهزة للتوصيل في الإكوادور في أغسطس 2024 ، اكتسبت سلسلة DFSK E5 ثقة وتقديرًا على نطاق واسع من المستهلكين المحليين ، وركيزة ذلك هي جودتها وأدائها الموثوقين. أكدت الأرقام الأخيرة أن السلسلة حصلت على المركز السابع في المبيعات التراكمية في سوق السيارات الهجينة في الإكوادور للفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 ، حيث حققت حصة سوقية بلغت 3.9٪.

لا يقتصر تقديم E5 PLUS على إثراء تشكيلة المنتجات فحسب ، بل يجسد أيضًا التركيز الاستراتيجي للعلامة التجارية؛ من خلال الميزات التكنولوجية الأكثر ذكاءً مثل "نظام SERES الكهربائي الهجين الفائق"، وقمرة القيادة الذكية ، والهيكل الذكي ، بالإضافة إلى التحسينات المصممة حسب الاحتياجات المحلية ، حيث تقوم "دي إف إس كيه" بتجديد صورة علامتها التجارية بشكل شامل وتسعى إلى أن تصبح الشريك المفضل للمستهلكين الإكوادوريين في عصر الطاقة الجديد.

صرح "سانتياغو فاسكونيز"، المدير العام لشركة "أوتوميكانو": "يمثل وصول E5 PLUS التزامًا بالمستقبل وممارسة تنقل أكثر نظافة وأكثر وعيًا بالبيئة. يجسد هذا تفانينا الثابت تجاه الإكوادور، وتجاه وعملائنا، وتجاه التنمية التكنولوجية للمنطقة."

تدعم "دي إف إس كيه" باستمرار مقترح العلامة التجارية الخاص بها المتجسّد في شعار: "تمكين الأفراد العاديين من خلال التكنولوجيا الذكية المتاحة ليصبحوا أبطالاً كل يوم". بالتطلّع إلى المستقبل ، سوف تتوسع "دي إف إس كيه" في الأسواق الخارجية الأخرى ، بما في ذلك مصر لتعزيز وجودها في السوق العالمية. تسعى "دي إف إس كيه" إلى التعاون مع العملاء في جميع أنحاء العالم للقيادة نحو الأفضل.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2824393/DFSK_officially_launched_E5_PLUS_in_Ecuador_through_a_strategic_partnership_with_Automekano.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2824394/Santiago_V_sconez__General_Manager_of_Automekano.jpg

الشعار- https://mma.prnewswire.com/media/2758259/DFSK_Logo.jpg