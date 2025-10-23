دونج فينج سوكون تحتفل بعشرين عاماً من التوسع العالمي بإطلاق طرازها الاستراتيجي الجديد للطاقة الجديدة الموجه للسوق الخارجي: مركبة E5 PLUS

First E5 PLUS Line-Off Ceremony

تشونغتشينغ، الصين, 23 أكتوبر 2025/PRNewswire/ -- في خطوة تاريخية، احتفلت دونج فينج سوكون اليوم (22 أكتوبر 2025) في مصنع سيريس بـ شانغفو في تشونغتشينغ، بإطلاق أولى مركباتها الاستراتيجية الموجهة للعالم في قطاع الطاقة الجديدة، حيث خرجت سيارة E5 PLUS من خط التجميع لتبدأ رحلتها حول العالم! شهد العالم بأسره هذه اللحظة التاريخية من خلال بث مباشر عبر الإنترنت. يُعد تدشين E5 PLUS، الدرة التي تتوج انتقال العلامة التجارية إلى عصر الطاقة الذكية، بمثابة نقطة تحول مضيئة: فهو لا يمثل فقط فصلاً جديداً في تاريخ دونج فينج سوكون الممتد لعقدين في الأسواق الدولية، بل هو أيضاً تجسيد لاستجابتها الفعّالة لتطلعات المستهلكين العالميين نحو التنقل المستدام والصديق للبيئة. سيُطرح هذا الطراز قريباً في الأسواق المصرية والإكوادورية، حيث سيتم الكشف عن تفاصيل مميزاته الذكية، وسعره المناسب، ومختلف الفوائد التي سيقدمها للمستخدمين.

تفتخر دونج فينج سوكون، كجزء لا يتجزأ من مجموعة سيريس، بمسيرة عالمية تمتد لعقدين كاملين؛ إذ نجحت في ترسيخ مكانتها في أكثر من 70 دولة ومنطقة، متجاوزة حاجز نصف مليون مركبة مُصدرة، مما يؤكد ريادتها في الأسواق الدولية. وتتربع شركة دونج فينج سوكون على عرش العلامات التجارية الصينية في حصتها التصديرية في أسواق حيوية متعددة، وعلى رأسها أمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا، لتثبت هيمنتها في هذه المناطق. لقد بدأت رحلة دونج فينج سوكون العالمية عام 2005 بالمركبات التجارية، لتتحول منذ ذلك الحين إلى "الأداة الموثوقة" التي تدعم نمو آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال عبر القارات. في عام 2016، توسعت الشركة لتشمل قطاع سيارات الركاب، مقدمةً طرازات تلبي احتياجات العائلات في أمريكا الجنوبية من حيث الأداء العالي والتكلفة الاقتصادية، وفي عام 2018، دخلت الشركة سوق الطاقة الجديدة، حيث قامت بالتطوير المستمر لمنتجاتها بناءً على طلبات المستخدمين. واليوم، وفي خضم التحول المتسارع نحو الطاقة الجديدة والتقنية الذكية، تنتقل دونج فينج سوكون من كونها "مُصدِّر مركبات وقود تقليدية" إلى "علامة تجارية ذكية وخضراء للسيارات"، وتلتزم الشركة بقيادة التحول الأخضر عبر التقدم التكنولوجي والمستقبل المستدام، لتوفير حلول تنقّل صديقة للبيئة للاستخدام اليومي للمستهلكين حول العالم.

تُصنَّف سيارة الدفع الرباعي متوسطة الحجم الجديدة كليًا E5 PLUS تحت علامة دونج فينج سوكون التجارية كـ "مركبة دفع رباعي وشريك الحياة الموثوق به" فالسيارة بأنها تحقق التميز في كل تفاصيلها من خلال تحسين دقيق ومخصص لسيناريوهات المستخدمين اليومية، مُعيدَة تعريف قيمة سيارة الدفع الرباعي العائلية التي تعمل بالطاقة الجديدة بخمس ميزات رئيسية تُظهر تفوق تصميمها. جماليات مضافة: يتميز التصميم الداخلي والخارجي بأسلوب بسيط وراقٍ، مما يعزز من فخامتها المرئية. مساحة مضاعفة: تتميز السيارة بنسبة إشغال فائقة تصل إلى 66.4% وقاعدة عجلات 2785 ملم، وتصل مساحتها الداخلية الفعالة إلى 3162 ملم، وتوفر ترتيب مقاعد مرنًا يتسع من 1 إلى 7 ركاب، مما يضمن تجربة فاخرة وواسعة للسفر العائلي. أداء مُعزز: جُهِّزت السيارة بنظام دفع هجين قابل للشحن ونظام SERES Super Electric Hybrid System ، مما يوفر قوة جبارة وتسارعًا سريعًا وأداء كبح مستقر وموثوقًا به. سلامة مُتكاملة: يضمن نظام إدارة البطارية ( BMS ) سلامة البطارية في الوقت الفعلي، ويكتمل هذا بـ 6 وسائد هوائية، وهيكل شفاف 540 درجة، و 5 وظائف سلامة نشطة، مما يوفر أمانًا شاملًا وحماية نشطة وسلبية لكل رحلة. ذكاء فائق: تتميز السيارة بنظام معلومات وترفيه ذكي مطور ذاتيًا يدعم التعرف على الصوت متعدد المناطق، مما يتيح إمكانية التفاعل الصوتي دون عناء في جميع أنحاء المقصورة.

تمنح دونج فينج سوكون الأفراد العاديين قوة خارقة، مُسلِّحةً إياهم بأحدث التقنيات الذكية المتاحة ليصبحوا أبطال حياتهم اليومية، من الموظفين الباحثين عن رحلة عمل أكثر راحة، إلى أصحاب الأعمال الصغيرة الذين يحرصون على كل ميزانية، ومن المحترفين الطموحين الذين يشقون طريقهم في الحياة، إلى قادة العائلات المكرسين لأحبائهم. إن طراز E5 PLUS يلبي تطلعات كل هؤلاء المنجزين بفضل استهلاكه المنخفض للوقود، وتصميمه الراقي والمصقول، ومقصورته الفسيحة التي تحقق التوازن المثالي بين الجمال والعملية. لقد ظل هؤلاء "الأبطال اليوميون" — الذين يسعون بجد وإخلاص لخلق حياة أفضل — هم النبض الذي رافقتهم دونج فينج سوكون على مدار العشرين عامًا الماضية. كما صرح السيد جو تشو ، نائب رئيس دونج فينج سوكون، قائلاً: "عشرون عامًا هي نقطة بداية جديدة. سنظل أوفياء لالتزامنا الأصيل بالجودة الموثوقة، وسنرافق كل فرد يعيش حياته بجدية، وذلك عبر توفير التكنولوجيا سهلة المنال والمنتجات الخضراء."

انطلاقًا من التركيز على الوقود التقليدي نحو الطاقة الجديدة، ومن مجرد السعي وراء المتانة إلى التعمّق في فهم احتياجات العملاء، فإن خروج سيارة E5 PLUS من خط الإنتاج لا يمثل مجرد تسارع لتحوّل دونج فينج سوكون إلى الطاقة الجديدة، بل يجسد الرؤية الجوهرية للعلامة التجارية: "الشركة ملتزمة بجعل التكنولوجيا تفيد الجميع، والارتقاء بحياة الأفراد من خلال تطبيق التنقل الأخضر". ومع الإطلاق المرتقب للسيارة في مصر والإكوادور، تستعد دونج فينج سوكون لتعزيز وجودها بقوة في أسواق أمريكا الجنوبية وشمال أفريقيا، ضخّة بذلك زخمًا جديدًا وحيويًا في مشهد التنقل الأخضر على مستوى العالم.

