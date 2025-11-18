DFSK E5 PLUS Kini Hadir di Ekuador, Mengawali Babak Baru di Pasar Amerika Latin

E5 PLUS berhasil melalui uji performa khusus di dataran tinggi Ekuador. Saat sesi uji berkendara (test drive) pada hari peluncuran, E5 PLUS terbukti mudah beradaptasi dengan berbagai kondisi jalan—mulai dari jalan aspal perkotaan hingga jalur pegunungan dan area tanah berbatu di area pegunungan.

E5 PLUS dibekali SERES Super Electric Hybrid System yang memiliki tenaga besar dan stabil meski berada di wilayah dataran tinggi. Dengan demikian, E5 PLUS mudah melaju di jalan pegunungan yang terjal. Sistem suspensi Frequency Selective Damping (FSD) secara otomatis menyesuaikan gaya peredam kejut sesuai kondisi jalan, menghadirkan pengalaman berkendara yang nyaman bahkan di jalan kerikil yang tidak rata.

E5 PLUS juga dilengkapi sistem panoramic 360° dan fitur transparent chassis sehingga memberikan pandangan yang jelas terhadap area sekitar mobil dan bagian bawah bodi. Fitur tersebut sangat meningkatkan keamanan dan rasa percaya diri saat berkendara di tikungan sempit di area pegunungan atau kondisi jalan yang kompleks. Selain itu, E5 PLUS dibekali dua radar gelombang milimeter, enam radar ultrasonik, dan lima kamera HD—totalnya ada 13 sensor persepsi berkinerja tinggi—untuk memantau kondisi jalan secara akurat dan real-time. Kombinasi tersebut mendukung keselamatan berkendara dan mewujudkan pengalaman cerdas, terutama di skenario rumit seperti tikungan sempit.

Cetak Biru DFSK untuk Pembangunan Berkelanjutan Global: "Intelligent + New Energy"

Peluncuran E5 PLUS menjadi tonggak penting dalam transformasi DFSK, beralih dari sekadar perusahaan yang mengekspor produk menjadi merek mobil energi baru dan cerdas yang lebih maju.

Sejak menjadi merek pertama yang memperkenalkan teknologi plug-in hybrid di Ekuador pada Agustus 2024, seri DFSK E5 telah mendapatkan kepercayaan dari konsumen lokal berkat kualitas dan performa yang andal. Data terbaru menunjukkan, penjualan DFSK E5 menempati peringkat ketujuh di segmen pasar mobil hybrid di Ekuador pada periode Januari–Oktober 2025, menguasai 3,9% pangsa pasar.

Kehadiran E5 PLUS tidak hanya memperkaya lini produk DFSK, namun juga mencerminkan fokus strategis DFSK: melalui teknologi cerdas seperti SERES Super Hybrid System, kokpit cerdas, sasis cerdas, serta berbagai penyempurnaan yang dirancang sesuai kebutuhan pasar lokal, DFSK terus memperbarui citra merek dan berupaya menjadi mitra pilihan konsumen Ekuador di era mobil energi baru.

Santiago Vásconez, General Manager, Automekano, berkata: "Kehadiran E5 PLUS mencerminkan komitmen terhadap masa depan dan solusi mobilitas yang lebih bersih sekaligus ramah lingkungan. E5 PLUS membuktikan dedikasi kami terhadap pasar Ekuador, pelanggan, dan perkembangan teknologi di negara ini."

DFSK selalu menjunjung komitmen: "Memberdayakan masyarakat melalui teknologi cerdas dengan harga terjangkau agar masyarakat menjadi pahlawan dalam kehidupan sehari-hari." Ke depan, DFSK akan berekspansi ke pasar luar negeri lain, termasuk Mesir, guna memperkuat jangkauan global. DFSK berkomitmen bekerja sama dengan para pelanggan di seluruh dunia untuk bergerak menuju masa depan yang lebih baik.

SOURCE DFSK