Le DFSK E5 PLUS fait ses débuts en Équateur, inaugurant une nouvelle ère sur le marché latino-américain.

QUITO, Équateur, 17 novembre 2025 /PRNewswire/ -- DFSK, la marque NEV filiale du groupe SERES, a annoncé aujourd'hui le lancement officiel du SUV électrique hybride rechargeable de taille moyenne E5 PLUS sur le marché équatorien grâce à un partenariat stratégique avec Automekano, une entreprise automobile de premier plan en Équateur. Ce lancement mondial marque une étape décisive dans le déploiement stratégique de DFSK en Amérique latine.

La solution hybride intégrale redéfinit l'expérience de conduite dans des conditions routières complexes

DFSK Officially Launched E5 PLUS in Ecuador Through a Strategic Partnership with Automekano Santiago Vásconez, General Manager of Automekano

Le modèle E5 PLUS a passé avec succès des tests spécialisés de haute altitude menés en Équateur. Lors des essais de conduite effectués le jour du lancement, le modèle a fait preuve d'une adaptabilité totale à des conditions routières complexes et diverses, qu'il s'agisse de routes urbaines pavées ou de terrains non pavés en haute altitude et en montagne.

Le E5 PLUS est équipé du système hybride super électrique SERES, qui fournit une puissance robuste et stable même dans les zones de haute altitude, ce qui permet au véhicule d'emprunter facilement des routes de montagne escarpées. Ses amortisseurs Frequency Selective Damping (FSD) ajustent automatiquement la force d'amortissement en fonction des ondulations de la surface de la route, ce qui garantit une conduite confortable et souple, même sur les routes de gravier accidentées.

Le E5 PLUS est équipé d'une vue panoramique à 360° et d'un châssis transparent . Ces caractéristiques offrent une vision claire et complète de l'environnement du véhicule et de la zone située sous le châssis, ce qui améliore considérablement la sécurité et la confiance des conducteurs dans les montagnes, les virages étroits et les conditions complexes. En outre, le véhicule est équipé de 2 radars à ondes millimétriques, de 6 radars à ultrasons et de 5 caméras HD - 13 capteurs de perception haute performance au total - pour offrir une vision précise des conditions routières en temps réel. Cela constitue une base solide pour la sécurité des déplacements et une expérience de conduite intelligente, offrant une assistance complète dans des scénarios complexes tels que les virages étroits.

Le plan d'action mondial pour le développement durable du DFSK : L'initiative "Intelligent + New Energy" (énergie intelligente et nouvelle)

Le lancement de l'E5 PLUS marque une étape décisive pour DFSK dans sa transformation d'un exportateur de produits en une marque intelligente et nouvellement énergétique.

Depuis qu'elle est devenue la première marque à introduire la technologie hybride rechargeable en Équateur en août 2024, la série DFSK E5 a gagné la confiance et la reconnaissance des consommateurs locaux, grâce à la fiabilité de sa qualité et de ses performances. Des chiffres récents ont confirmé que la série a obtenu la 7e position en termes de ventes cumulées sur le marché équatorien des véhicules hybrides pour la période janvier-octobre 2025, avec une part de marché de 3,9 %.

L'introduction du E5 PLUS n'enrichit pas seulement la gamme de produits, mais incarne également l'orientation stratégique de la marque : Grâce à des caractéristiques technologiques plus intelligentes telles que le système super hybride SERES, le cockpit intelligent, le châssis intelligent et des optimisations adaptées aux besoins locaux, DFSK rafraîchit complètement son image de marque et s'efforce de devenir le partenaire privilégié des consommateurs équatoriens dans la nouvelle ère de l'énergie.

Santiago Vásconez, directeur général d'Automekano, a déclaré : "L'arrivée de l'E5 PLUS représente un engagement pour l'avenir et la pratique d'une mobilité plus propre et plus respectueuse de l'environnement. Cela témoigne de notre engagement inébranlable envers l'Équateur, nos clients et le développement technologique de la région".

DFSK soutient constamment la proposition de la marque : "Donner aux individus ordinaires les moyens de devenir des héros de tous les jours grâce à une technologie intelligente accessible". À l'avenir, DFSK s'étendra à d'autres marchés étrangers, notamment l'Égypte, afin de renforcer sa présence sur le marché mondial. DFSK s'efforce de collaborer avec ses clients dans le monde entier afin d'améliorer leur situation.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2824393/DFSK_officially_launched_E5_PLUS_in_Ecuador_through_a_strategic_partnership_with_Automekano.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2824394/Santiago_V_sconez__General_Manager_of_Automekano.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2758259/DFSK_Logo.jpg