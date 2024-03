عصر أزياء جديد: تعاون Nanshan مع ميلان يعيد تعريف مشهد الشراء

شنزين، الصين, 27 مارس 2024 /PRNewswire/ – انطلق أسبوع الموضة ثنائي المدينة في شنزين-ميلانو Shenzhen-Milan Bi-City Fashion Week في 20 مارس في نانشان، شنزين، كاشفًا عن تشكيلة مختارة من الأحداث المركزة على الموضة، بما في ذلك صالون للموضة الحميمة، وعرض Nanshan لموكب الموضة المنتظر بشدة، وعرض أزياء بمدرج سحابي ثوري، وليلة موضة ذات طابع أنيق، وعرض مذهل للطائرات بدون طيار. بالتوازي مع هذه الاحتفالات، إطلاق الفيلم الترويجي القصير "NANSHAN NEW LOOK" قام بتكريم ثقافة الملابس في Nanshan. أحد القطع المركزية في أسبوع الموضة هو معرض فن الموضة الجديد شنزين-ميلانو Shenzhen-Milan New Fashion Art Exhibition، المقام في منطقة نانتو التاريخية بمنطقة نانشان في 14 أبريل. يجمع المعرض تسعة من علامات الموضة التجارية الصاعدة بسرعة الخاصة بـ Nanshan وميلانو، ومن بينهم، الخياطون الإيطاليون VIA PIAVE 33 و Meltin' Pot و Alessandro Enriquez و ALABAMA MUSE و FRANCESCA BELLAVITA، إلى جانب مبتكرين الخياطة الخاصين بـ Nanshan نفسها CHAU•RISING و PERMU و PANTTERFLY و Lynn Gong. قدم المعرض مجموعة من لمسات الأناقة، من أحدث الملابس الجاهزة للارتداء prêt-à-porter إلى الكلاسيكيات الخالدة، والحرف اليدوية، والتركيبات الفنية الغامرة، وعروض الوسائط اللافتة.

مع استضافته في Nantou، المنطقة ذات الرواية التاريخية العميقة التي تعود إلى ما يقرب من 1,700 عام، يبرز المعرض الخلفية الغنية متعددة الثقافات لشنزين، والتي تم تجديدها الآن من خلال جهود الحفظ المدروسة بدقة. في وسط الحدث، تم توقيع مذكرة تعاون محورية من قبل شخصية رفيعة من حكومة منطقة Nanshan و Maria Rosa Azzolina، رئيسة معهد إيطاليا-الصين. تبرز الاتفاقية التزام أعمق بتعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية بين ميلانو و Nanshan، مؤكدةً على الارتباط العالمي المتشابك لصناعة الأزياء.

في 20 مارس، رفع عرض "cloud show" أسبوع الموضة إلى آفاق جديدة في الصالون الدولي لمركز SIC Super Headquarters، حيث كشفت علامة التصميم التجارية الأصلية من شنزين، CHAU-RISING، عن مجموعتها الموسمية الجديدة. سلط الحدث الضوء على التزام المنطقة بتعزيز الابتكار في قطاع الأزياء.

يحرك الحدث من دور Nanshan في إعادة تعريف مشهد الأزياء، مبشرًا بإطلاق خطة طموحة لتنمية علاماتها التجارية الأصلية للتصميم. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تنشيط اقتصاد شراء الأزياء، وتشجيع ظهور علامات تجارية مستقلة جديدة، ودفع صناعة التصميم الأصلي المستقل في الصين إلى الأضواء العالمية. مع تواجد أساس متين، يستعد الحي ليصبح مغناطيس للعلامات التجارية العالمية للأزياء، فاتحًا الأبواب لمزيد من العلامات الناشئة ذات الإمكانات لترك بصمتها على مشهد الأزياء المحلي.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2370486/image_1.jpg