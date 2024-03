Una nueva época en la moda: la colaboración de Nanshan con Milán redefine el panorama de compras

SHENZHEN, China, 26 de marzo de 2024 /PRNewswire/ -- La Shenzhen-Milan Bi-City Fashion Week se lanzó el 20 de marzo en Nanshan, Shenzhen, y presentó una serie de eventos de moda de vanguardia, que incluyen un salón de moda íntimo, el tan esperado desfile de moda de Nanshan, un innovador desfile en la nube, una noche de moda con una temática elegante y un espectacular espectáculo de drones. Paralelamente a estas festividades, el debut del cortometraje promocional "NANSHAN NEW LOOK" rindió homenaje a la cultura sartorial de Nanshan. Una pieza central de la Semana de la Moda es la Exposición de Arte de la Nueva Moda Shenzhen-Milán, que se celebró en el área histórica de Nantou en el distrito de Nanshan el 14 de abril. La exposición reúne a nueve de las marcas de moda emergentes de Nanshan y Milán, entre ellas, los modistos italianos VIA PIAVE 33, Meltin' Pot, Alessandro Enriquez, ALABAMA MUSE, FRANCESCA BELLAVITA junto a los innovadores sartoriales de Nanshan CHAU•RISING, PERMU, PANTTERFLY y Lynn Gong. La exposición ofreció una variedad de sensaciones de estilo, desde lo último en prêt-à-porter hasta clásicos atemporales, artesanías, instalaciones artísticas inmersivas y sorprendentes presentaciones multimedia.

Presentada en Nantou, un área con una profunda narrativa histórica que se remonta a casi 1.700 años, la exposición destaca el rico contexto multicultural de Shenzhen, ahora rejuvenecido gracias a cuidadosos esfuerzos de preservación. En medio del evento, un dignatario del gobierno del distrito de Nanshan y María Rosa Azzolina, presidenta del Instituto Italia-China, firmaron un memorando de cooperación fundamental. El acuerdo significa un compromiso más profundo para fomentar los lazos culturales y económicos entre Milán y Nanshan, subrayando la interconexión global de la industria de la moda.

El 20 de marzo, el "show de la nube" elevó la Semana de la Moda a nuevas alturas en el salón internacional del SIC Super Headquarters Center, donde la marca de diseñador original de Shenzhen, CHAU-RISING, presentó su última colección de temporada. El evento destacó el compromiso continuo del distrito para fomentar la innovación dentro del sector de la moda.

El evento pone en marcha el papel de Nanshan en la redefinición del panorama de la moda, anunciando el lanzamiento de un ambicioso plan para cultivar sus marcas de diseñadores originales. Este movimiento estratégico tiene como objetivo revitalizar la economía de compra de moda, defender el surgimiento de nuevas marcas independientes e impulsar la industria del diseño original independiente de China hacia el centro de atención mundial. Con una base sólida, el distrito está preparado para convertirse en un imán para las marcas de moda internacionales, abriendo las puertas a más marcas emergentes con el potencial para dejar su huella en la escena de la moda nacional.