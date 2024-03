Nowa epoka w modzie: współpraca Nanshan z Mediolanem zmienia oblicze zakupów

SHENZHEN, Chiny, 26 marca 2024 r. /PRNewswire/ -- Tegoroczny Tydzień Mody Shenzhen-Mediolan (ang. Bi-City Fashion Week) rozpoczął się w dniu 20 marca w Nanshan w Shenzhen, wprowadzając specjalny program wydarzeń związanych z modą, w tym kameralny salon mody, wyczekiwaną paradę w Nanshan, przełomowy pokaz mody w chmurze, elegancką noc tematyczną i spektakularny pokaz dronów. Równolegle z uroczystościami odbył się debiut promocyjnego filmu krótkometrażowego „NANSHAN NEW LOOK", stanowiącego hołd dla kultury artystycznej Nanshan. Centralnym punktem Tygodnia Mody jest wystawa Nowej Mody Artystycznej Shenzhen-Mediolan, która odbyła się 14 kwietnia w historycznej dzielnicy Nantou w Nanshan. Podczas imprezy zaprezentowanych zostanie dziewięć modowych marek z Nanshan i Mediolanu, w tym włoscy projektanci VIA PIAVE 33, Meltin' Pot, Alessandro Enriquez, ALABAMA MUSE, FRANCESCA BELLAVITA oraz innowatorzy z Nanshan: CHAU•RISING, PERMU, PANTTERFLY i Lynn Gong. Prezentowane na wystawie ekspozycje oferowały szeroki wachlarz doznań stylistycznych, od najnowszych kolekcji prêt-à-porter po ponadczasowe klasyki, rzemiosło artystyczne, fascynujące instalacje artystyczne i spektakularne prezentacje multimedialne.

Zorganizowana w Nantou, regionie o bogatej narracji historycznej sięgającej prawie 1700 lat wstecz, wystawa podkreśla bogate wielokulturowe tło Shenzhen, obecnie odświeżone dzięki rozważnym wysiłkom konserwatorskim. W trakcie wydarzenia doszło do podpisania kluczowego memorandum o współpracy przez dygnitarza rządu dystryktu Nanshan i Marię Rosę Azzolinę, prezes Instytutu Włochy-Chiny. Umowa jest wyrazem pogłębionego zaangażowania we wspieranie więzi kulturowych i gospodarczych między Mediolanem a Nanshan, podkreślając międzynarodowe powiązania w branży modowej.

Z okazji „pokazu w chmurze", który odbył się 20 marca podczas Międzynarodowego Tygodnia Mody w SIC Super Headquarters Center oryginalna marka projektantów z Shenzhen CHAU-RISING zaprezentowała swoją najnowszą sezonową kolekcję. Celem wydarzenia było podkreślenie stałego zobowiązania dzielnicy do wspierania innowacji w sektorze mody.

Impreza zapoczątkowała proces redefiniowania modowego krajobrazu przez Nanshan, zapowiadając uruchomienie ambitnego planu kultywowania oryginalnych marek projektantów. To strategiczne posunięcie ma na celu ożywienie gospodarki zakupów modowych, wspieranie rozwoju nowych niezależnych marek i wprowadzenie niezależnego chińskiego przemysłu oryginalnego wzornictwa na arenę międzynarodową. Dysponując solidnymi podstawami, dzielnica ma szansę stać się magnesem dla międzynarodowych firm, otwierając drzwi dla kolejnych wschodzących marek z potencjałem do odciśnięcia swojego piętna na krajowej scenie modowej.