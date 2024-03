Nová éra v móde: Spolupráca Nanshanu s Milánom nanovo definuje nákupné prostredie

SHENZHEN, Čína, 27. marca 2024 /PRNewswire/ – Týždeň módy Shenzhen-Milan Bi-City, ktorý sa začal 20. marca v Nanshane v Shenzene, odhalil vyberanú zostavu módnych podujatí, vrátane intímneho módneho salónu, vysoko očakávanej módnej prehliadky Nanshan, prelomovej prehliadky v oblakoch, elegantnej tematickej módnej noci a veľkolepej prehliadky dronov. Súbežne s týmito slávnosťami mal premiéru propagačný krátky film „NANSHAN NEW LOOK", ktorý vzdal hold odevnej kultúre mesta Nanshan. Ústredným bodom týždňa módy je výstava Shenzhen-Milan New Fashion Art Exhibition, ktorá sa koná v historickej štvrti Nantou v meste Nanshan 14. apríla. Výstava spája deväť vychádzajúcich módnych značiek Nanshanu a Milána, vrátane talianskych dizajnérov CEZ PIAVE 33, Meltin' Pot, Alessandro Enriquez, ALABAMA MUSE, FRANCESCA BELLAVITA spolu s domácimi odevnými inovátormi z Nanshanu, CHAU•RISING, PERMU, PANTTERFLY a Lynn Gong. Výstava ponúkla množstvo štýlových dojmov, od najnovších prêt-à-porter až po nadčasovú klasiku, umelecké remeslá, pohlcujúce umelecké inštalácie a pozoruhodné multimediálne prezentácie.

Výstava, ktorá sa koná v Nantou, oblasti s hlbokým historickým príbehom siahajúcim takmer 1700 rokov do histórie, zdôrazňuje bohaté multikultúrne pozadie Shenzhenu, ktoré je teraz omladené vďaka premyslenej snahe o záchranu. Uprostred podujatia podpísali ústredné memorandum o spolupráci hodnostár vlády okresu Nanshan a Maria Rosa Azzolina, prezidentka taliansko-čínskeho inštitútu. Táto dohoda prinesie prehĺbenie záväzku podporovať kultúrne a hospodárske väzby medzi Milánom a Nanshanom, čo podčiarkuje globálnu prepojenosť módneho priemyslu.

Dňa 20. marca „prehliadka v oblakoch" pozdvihla týždeň módy do nových výšin v medzinárodnom salóne SIC Super Headquarters Center, kde pôvodná shenzenská dizajnérska značka, CHAU-RISING, predstavila svoju najnovšiu sezónnu kolekciu. Podujatie zdôraznilo pretrvávajúci záväzok okresu podporovať inovácie v módnom sektore.

Podujatie uvádza do pohybu úlohu Nanshanu pri redefinovaní módnej krajiny a ohlasuje spustenie ambiciózneho plánu kultivovať svoje pôvodné dizajnérske značky. Cieľom tohto strategického kroku je oživiť ekonomiku nákupu módy, presadiť vzostup nových nezávislých značiek a posunúť čínsky nezávislý originálny dizajnový priemysel do popredia svetového záujmu. Vďaka pevným základom je okres pripravený stať sa magnetom pre medzinárodné módne značky a otvoriť dvere ďalším vznikajúcim značkám s potenciálom zanechať svoju stopu na domácej módnej scéne.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2370486/image_1.jpg