Une nouvelle époque dans la mode : la collaboration de Nanshan avec Milan redéfinit le paysage des achats

SHENZHEN, Chine, 26 mars 2024 /PRNewswire/ - La Shenzhen-Milan Bi-City Fashion Week a été lancée le 20 mars à Nanshan, Shenzhen, pour dévoiler une programmation d'événements de mode, dont un salon de mode intime, le défilé de mode très attendu de Nanshan, un défilé de nuages révolutionnaire, une soirée mode élégamment thématique et un spectacle de drones spectaculaire. Parallèlement à ces festivités, le lancement du court métrage promotionnel "NANSHAN NEW LOOK" a rendu hommage à la culture vestimentaire de Nanshan. Une pièce maîtresse de la Fashion Week est la nouvelle exposition d'art de la mode Shenzhen-Milan, tenue dans le quartier historique de Nantou dans le district de Nanshan le 14 avril. L'exposition rassemble neuf marques de mode montantes de Nanshan et de Milan, parmi lesquelles les couturiers italiens VIA PIAVE 33, Meltin' Pot, Alessandro Enriquez, ALABAMA MUSE, FRANCESCA BELLAVITA aux côtés des créateurs de mode CHAU•RISING de Nanshan, PERMU, PANTTERFLY et Lynn Gong. L'exposition a offert un éventail de sensations de style, du dernier prêt-à-porter aux classiques intemporels, à l'artisanat, aux installations artistiques immersives et aux présentations multimédias frappantes.

Organisée à Nantou, une région avec un récit historique profond datant de près de 1700 ans, l'exposition met en valeur le riche contexte multiculturel de Shenzhen, aujourd'hui rajeuni grâce à des efforts de préservation réfléchis. Au cours de l'événement, un mémorandum de coopération crucial a été signé par un dignitaire du gouvernement du district de Nanshan et Maria Rosa Azzolina, présidente de l'Institut Italie-Chine. L'accord signifie un engagement renforcé à promouvoir les liens culturels et économiques entre Milan et Nanshan, soulignant l'interconnexion mondiale de l'industrie de la mode.

Le 20 mars, le "cloud show" a hissé la Fashion Week à de nouveaux sommets dans le salon international du SIC Super Headquarters Center, où la marque de créateurs originale de Shenzhen, CHAU-RISING, a dévoilé sa dernière collection saisonnière. L'événement a souligné l'engagement continu du district à promouvoir l'innovation dans le secteur de la mode.

L'événement met en mouvement le rôle de Nanshan dans la redéfinition du paysage de la mode, annonçant le lancement d'un plan ambitieux pour cultiver ses marques de créateurs originales. Cette initiative stratégique vise à dynamiser l'économie d'achat de mode, à promouvoir l'émergence de nouvelles marques indépendantes et à propulser l'industrie chinoise du design original indépendant sous les projecteurs mondiaux. Avec une base solide en place, le quartier est sur le point de devenir un aimant pour les marques de mode internationales, ouvrant les portes à plus de marques émergentes avec le potentiel de faire leur marque sur la scène de la mode nationale.