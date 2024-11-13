غزو Innodisk لمستقبل الحوسبة والذكاء الاصطناعي التنافسي بمنتجها الجديد، وسيط التخزين ذو الحالة الثابتة لخادم E1.S الفائق

مدينة تايبيه, 13نوفمبر 2024 / PRNewswire / -- قدمت Innodisk، إحدى شركات حلول الذكاء الاصطناعي العالمية الرائدة، وسيط التخزين ذو الحالة الثابتة لخادم E1.S الفائق الجديد المُصمم خصيصى لتلبية متطلبات تطبيقات الحوسبة التنافسية المتنامية. يوفر وسيط التخزين ذو الحالة الثابتة لخادم E1.S الفائق أداًء استثنائيًا وموثوقية وقدرات إدارة حرارية لمجابهة احتياجات بيئات البيانات الكثيفة العصرية الحرجة وسد الفجوة بين وسائط التخزين ذات الحالة الثابتة الصناعية التقليدية ووسائط التخزين ذات الحالة الثابتة لمراكز البيانات.

Innodisk has introduced its new E1.S SSD, which is specifically designed to meet the demands of growing edge computing applications.

في ظل التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس، يستمر الطلب على معالجة البيانات وتخزينها في النمو. يواجه وسيط التخزين ذو الحالة الثابتة لخادم E1.S الفائق تحديات الموازنة بين تبديد الحرارة والأداء، والتي أصبحت مصدر قلق رئيسي لأجهزة وسائط التخزين ذات الحالة الثابتة الحالية. فغالبًا ما تكافح وسائط التخزين ذات الحالة الثابتة الصناعية التقليدية ومراكز البيانات لتلبية احتياجات التطبيقات التنافسية. حيث يساعد E1.S المُقدم من Innodisk على فكّ هذه الاختناقات بتصميمه لمعامل الشكل القياسي لمركز البيانات والمؤسسات (EDSFF) ويقدم بديلاً متفوقاً لوسائط التخزين ذات الحالة الثابتة من النوعين U.2 وM.2.

تم تصميم وسيط التخزين ذو الحالة الثابتة E1.S للتفوق في البيئات المتطلبة، حيث يتميز بقدرات إدارة حرارية قوية، بما في ذلك تقنية التخفيض الحراري الديناميكية التي تعمل ضمن نطاق واسع من درجات حرارة التشغيل يتراوح بين -40 ° C إلى 85 ° C. مع خيارات سعة تتراوح من 400 جيجابايت إلى 8 تيرابايت ودعم أعلى للكتابة في اليوم الواحد (DWPD)، يعمل هذا القرص المتعدد الاستخدامات كقرص بدء تشغيل فعال لمراكز البيانات وكحل تخزين موثوق لتطبيقات الحوسبة العالية الأداء على حد سواء. إن متانته الاستثنائية وهيئته المدمجة تجعلانه مناسبًا للعمل في خوادم 1U وأنظمة الذكاء الاصطناعي وبيئات التعلم الآلي خصيصى.

إن E1.S المُحسن بما يتلاءم ومسرى الربط السريع بين المكونات الطرفية من الجيل الخامس (PCIe Gen 5) يواجه تحديات تبديد الحرارة والطاقة النموذجية في وسائط التخزين ذات الحالة الثابتة من النوع M.2 تحت أحمال عمل عالية الأداء. يضمن تصميمه الذي يتقبل إضافة أجهزة إجراء تطويرات سلسة مع تقليل وقت التوقف. ولقد تم التحقق من قابلية استخدام E1.S مع أجهزة الكمبيوتر الصناعية والخوادم الفائقة من الجيل التالي، بما في ذلك قابلية اندماجه في خادم الذكاء الاصطناعي الفائق ذي الهيئة القصرة MGX من NVIDIA. كما تعمل سلسلة درجات حرارة E1.S القياسية كقرص تشغيل قوي لمراكز البيانات، حيث تتميز بقدرات استبدال أجهزة وإضافتها دون إيقاف الأجهزة وميزات متقدمة -بما في ذلك سجلات أحداث وسيط التخزين ذو الحالة الثابتة والمراقبة الذاتية وتحديثات البرامج الثابتة عبر الإنترنت. بالنسبة للبنى التحتية لخوادم أكبر، تقدم Innodisk وسيط التخزين ذو الحالة الثابتة E3.S بسعة ومتانة إضافيين، ما يجعله مثاليًا لمراكز البيانات.

تقود Innodisk السوق بتكنولوجيا NAND من الفئة الصناعية، والإدارة الحرارية المتقدمة، وحلول وسائط التخزين ذات الحالة الثابتة القابلة للتخصيص. كما تضمن Innodisk التوازن المثالي بين تبديد حرارة وسائط التخزين ذات الحالة الثابتة والأداء من خلال تقديم خدمات مصممة خصيصى. سواء بالنسبة للذكاء الاصطناعي أو الحوسبة الفائقة أو بيئات المؤسسات العالية الأداء، توفر وسائط التخزين ذات الحالة الثابتة E1.S وE3.S الموثوقية والأداء اللازمين للاضطلاع بأعباء العمل الأكثر تطلبًا اليوم.

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