فندق THE PENINSULA ISTANBUL يفوز بجائزة ONE TO WATCH AWARD ضمن قائمة THE WORLD'S 50 BEST HOTELS 2024

اُفتتح فندقThe Peninsula Istanbul في عام 2023، ضمن مشروع Galataport الجديد، ويحتل مجموعة من المباني الأنيقة المطلة على الواجهة البحرية في أحد أقدم أحياء المدينة.

لندن, 3 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- أُختير فندق The Peninsula Istanbul، الواقع على ضفاف مضيق Bosphorus في منطقة Karaköy التاريخية، كفائز بجائزة One To Watch Award قبل إعلان قائمة The World's 50 Best Hotels الجوائز 2024. تُمنح هذه الجائزة للفنادق الواعدة التي استطاعت أن تلفت أنظار الأكاديمية المكونة من 600 عضو والقطاع الفندقي بأكمله، وقد تم اختيار هذا الفندق من قبل فريق '50 Best' فريق على وجه الخصوص نظراً لإمكاناته الواعدة للظهور في قائمة

The World's 50 Best Hotels قائمة في المستقبل.

The Peninsula Istanbul wins the One To Watch Award as part of The World's 50 Best Hotels 2024

هذه الجائزة هي الثانية من بين جائزتين خاصتين تم الإعلان عنهما قبل الحفل الرسمي لتوزيع الجوائز الذي سيُقام في 17 سبتمبر 2024 في قاعة Guildhall التاريخية بمدينة London.

يتألف فندق The Peninsula Istanbul من مجموعة من المباني، بما في ذلك المعالم التاريخية المحمية من أوائل القرن العشرين. ويعتبر The Lobby هيكل زجاجي تم تجديده بعناية، وكان أول محطة سياحية حديثة في تركيا تم بناؤها في أربعينيات القرن الماضي. يتألف الفندق من 177 غرفة، بما في ذلك 138 غرفة ضيوف و39 جناح، بما في ذلك جناح The Peninsula Suite، وهو واحد من أكبر الأجنحة في المدينة. كما يتضمن الفندق حماماً خاصاً، وصالة ألعاب رياضية، وغرفة عرض، وشرفات، ومسبح خاص على السطح. تتمتع معظم الغرف بإطلالات على مضيق Bosphorus وأسطح المنازل في مدينة Istanbul القديمة.

Emma Sleight رئيس المحتوى في ، The World's 50 Best Hotels : "نادراً ما نشهد افتتاح فنادق بهذا الحجم والرفاهية والتراث العريق. لقد أحدث فندق The Peninsula Istanbul ضجة كبيرة في عالم الضيافة. هذا وقد تم تجديد مباني الفندق التاريخية ببراعة واحترافية، مع الحفاظ على هويتها الأصيلة. تُعتبر مجموعة مجموعة The Peninsula من أقدم العلامات التجارية الفاخرة في مجال الفنادق، حيث افتتحت أول فندق لها في عام 1928، وتواصل مجموعة الفنادق المذهلة هذه ترسيخ معايير جديدة للتميز في صناعة الضيافة. الأمر الذي أدي بطبيعة الحال لفوز فندق The Peninsula Istanbul لهذه الجائزة".

تقولومن جانبه، يقول Jonathan Crook، المدير العام ل The Peninsula Istanbul : "إن الحصول على هذه الجائزة هو تأكيد هائل للجهود الاستثنائية والتفاني والشغف الذي بذله فريقنا في هذا الفندق. إن ردود الفعل من أولئك الذين اختبروا ضيافتنا مباشرة تؤكد أننا على الطريق الصحيح، خاصة بالنظر إلى عمر فندقنا الصغير. إنه يضعنا بفخر على رادار التميز العالمي في مجال الضيافة".

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2493392/The_Peninsula_Istanbul.jpg

الشعار:https://mma.prnewswire.com/media/2485681/The_Worlds_50_Best_Hotels_2024_Logo.jpg

المركز الإعلامي: https://mediacentre.theworlds50best.com