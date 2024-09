THE PENINSULA ISTANBUL REMPORTE LE ONE TO WATCH AWARD DANS LE CADRE DE THE WORLD'S 50 BEST HOTELS 2024

Inauguré en 2023, dans le cadre du nouveau projet Galataport, The Peninsula Istanbul s'étend à travers quatre gracieux bâtiments en bord de l'eau dans l'un des plus anciens quartiers de la ville

LONDRES, 3 septembre 2024 /PRNewswire/ -- The Peninsula Istanbul, situé sur les rives du Bosphore dans le quartier historique de Karaköy, a été nommé lauréat du One To Watch Award avant la remise des prix The World's 50 Best Hotels 2024. Ce prix est décerné à un hôtel considéré comme étoile montante qui a épaté les 600 membres de l'Académie, ainsi que sur l'ensemble du secteur hôtelier et qui a été identifié par l'équipe des 50 Best comme ayant le potentiel de figurer dans une future édition de la liste des The World's 50 Best Hotels.

The Peninsula Istanbul wins the One To Watch Award as part of The World's 50 Best Hotels 2024

Il s'agit de la seconde des deux distinctions spéciales annoncées avant la cérémonie officielle de remise des prix, qui aura lieu le 17 septembre 2024 à l'historique Guildhall de Londres.

The Peninsula Istanbul comprend un ensemble de bâtiments, dont des monuments historiques protégés datant du début du XXe siècle. The Lobby est une structure vitrée soigneusement rénovée, qui fut le premier terminal de croisière moderne de Turquie, construit dans les années 1940. Les 177 chambres comprennent 138 chambres d'hôtes et 39 suites, dont The Peninsula Suite, l'une des plus grandes de la ville. La suite comprend un hammam privé, une salle de sport, une salle de projection, des balcons et une piscine privée sur le toit. La plupart des chambres offrent une vue sur le Bosphore et sur les toits de la vieille ville d'Istanbul.

Emma Sleight, Chef de Contenu chez The World's 50 Best Hotels, déclare : « Les hôtels de cette envergure et de cette valeur n'ouvrent pas souvent leurs portes et le lancement de The Peninsula Istanbul a suscité un réel enthousiasme à travers toute l'industrie. Les bâtiments historiques ont été adaptés de manière sensible et harmonieuse, sans compromettre leur patrimoine. Le groupe The Peninsula est l'une des plus anciennes marques d'hôtels de luxe, ayant ouvert son premier hôtel en 1928. Cet hôtel s'inscrit dans une tradition d'excellence et constitue une référence pour l'avenir de l'hôtellerie. C'est pour cette raison que The Peninsula Istanbul a remporté ce prix ».

Jonathan Crook, directeur général de The Peninsula Istanbul, commente : « Le fait de recevoir cette distinction est une formidable validation des efforts incroyables, du dévouement et de la passion que notre équipe a consacrés à cette propriété. Les réactions de ceux qui ont fait l'expérience directe de notre hospitalité soulignent que nous sommes sur la bonne voie, surtout si l'on considère la jeunesse de notre hôtel. Il nous place fièrement sur le radar de l'excellence mondiale en matière d'hôtellerie ».

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2493392/The_Peninsula_Istanbul.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2485681/The_Worlds_50_Best_Hotels_2024_Logo.jpg

Media Centre : https://mediacentre.theworlds50best.com