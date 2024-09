THE PENINSULA ISTANBUL GANHA O ONE TO WATCH AWARD COMO PARTE DO THE WORLD'S 50 BEST HOTELS 2024

Inaugurado em 2023, dentro do novo empreendimento Galataport, o The Peninsula Istanbul ocupa um quarteto de graciosos edifícios à beira-mar em um dos bairros mais antigos da cidade

LONDRES, 3 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- O The Peninsula Istanbul, às margens do Bósforo, no histórico distrito de Karaköy, foi nomeado vencedor do One To Watch Award antes do prêmio The World's 50 Best Hotels 2024. Este prêmio é concedido a um hotel de estrela em ascensão que causou uma impressão positiva na Academia de 600 pessoas e na indústria em geral, e foi identificado pela equipe dos 50 Best como tendo potencial para aparecer em uma futura edição da lista dos The World's 50 Best Hotels.

The Peninsula Istanbul wins the One To Watch Award as part of The World's 50 Best Hotels 2024

Este é o segundo de dois prêmios especiais anunciados antes da cerimônia oficial de premiação em 17 de setembro de 2024 no histórico Guildhall de Londres.

The Peninsula Istanbul engloba uma coleção de edifícios, incluindo marcos históricos protegidos do início do século 20. The Lobby é uma estrutura cuidadosamente remodelada com fachada de vidro, que foi o primeiro terminal de cruzeiros moderno da Turquia construído na década de 1940. 177 quartos compreendem 138 quartos e 39 suítes, incluindo The Peninsula Suite, uma das maiores da cidade. Inclui um hammam turco privado, ginásio, sala de projeção, varandas e uma piscina privada no último piso. A maioria dos quartos tem vista para o Bósforo e para os telhados da Cidade Velha de Istambul.

Emma Sleight, Chef de conteúdo do The World's 50 Best Hotels, diz: "Os hotéis desta dimensão e consideração não abrem com frequência e o lançamento do The Peninsula Istanbul criou uma verdadeira empolgação em todo o setor. Os edifícios históricos foram adaptados de forma sensível e perfeita, sem comprometer seu patrimônio. The Peninsula group é uma das mais antigas marcas de hotéis de luxo, abrindo seu primeiro hotel em 1928, e este hotel continua um legado de excelência, estabelecendo o padrão ouro para o futuro dos hotéis. É por isso que o The Peninsula Istanbul ganhou este prêmio."

O gerente geral do The Peninsula Istanbul, Jonathan Crook, comenta: "Receber este prêmio é uma tremenda validação do incrível esforço, dedicação e paixão que nossa equipe dedicou a esta propriedade. A resposta àqueles que experimentaram nossa hospitalidade em primeira mão ressalta que estamos no caminho certo, especialmente considerando o quão jovem é o nosso hotel. Isso nos coloca orgulhosamente no radar da excelência global em hospitalidade."

