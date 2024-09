THE PENINSULA ISTANBUL 在 THE WORLD'S 50 BEST HOTELS 2024 系列獎項中榮獲 ONE TO WATCH AWARD 大獎

The Peninsula Istanbul 於 2023 年開業,座落於城市最古老的區域之一,是全新Galataport開發項目的一部分,佔據了四棟優雅的海濱建築

倫敦2024年9月3日 /美通社/ -- 位於歷史悠久的卡拉科伊區博斯普魯斯海峽畔的 The Peninsula Istanbul,在 The World's 50 Best Hotels 奖项2024 頒獎典禮之前,榮獲了 One To Watch Award 大獎。此獎項旨在表彰新興酒店,該酒店不僅深受 600 名評審團成員的青睞,更在業界引起廣泛關注。50 Best 團隊認為,這家酒店極具潛力,有望在未來躋身 The World's 50 Best Hotels 榜單。

該獎項是 2024 年 9 月 17 日在倫敦歷史悠久的 Guildhall 舉行的正式頒獎典禮前夕宣布的兩項特別殊榮之一。