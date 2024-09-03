THE PENINSULA ISTANBUL 在 THE WORLD'S 50 BEST HOTELS 2024 系列獎項中榮獲 ONE TO WATCH AWARD 大獎

The Peninsula Istanbul 由一組建築群組成，在這些建築中，有幾座是 20 世紀初的歷史建築，經過精心保護，成為酒店的一大特色。經過精心翻修的 The Lobby 原為土耳其 1940 年代建造的第一個現代化郵輪碼頭，如今以其玻璃幕牆的設計而引人注目。酒店共設有 177 間客房，其中包括 138 間客房和 39 間豪華套房，其中 The Peninsula Suite 更是該市最大的套房之一。套房內設有私人土耳其浴、健身房、影音室、陽台和私人屋頂泳池，設施一應俱全。大部分客房都能飽覽博斯普魯斯海峽的壯麗景觀，以及伊斯坦堡老城區獨特的屋頂風光。

在 The World's 50 Best Hotels 擔任內容主管一職的 Emma Sleight 表示：「The Peninsula Istanbul 的開業在業界掀起了一陣旋風。這家酒店規模宏大，設計周到，完美融合了歷史與現代，堪稱業界典範。這些歷史建築經過精心改建，完美融合，又不失其傳統風貌。The Peninsula 集團自 1928 年創立以來，一直是奢華酒店的代名詞，而 The Peninsula Istanbul 無疑延續了這一卓越傳統，為未來酒店設立了黃金標準。正是因為如此，The Peninsula Istanbul 贏得了這個獎項。」

The Peninsula Istanbul 董事總經理 Jonathan Crook 表示：「能夠獲得如此殊榮，我們感到無比榮幸。這不僅是對我們團隊辛勤付出和無私奉獻的肯定，更是對我們所打造的卓越酒店的認可。看到賓客們對我們的服務讚不絕口，我們深受鼓舞，這也堅定了我們繼續為客人提供最優質服務的決心。尤其令人欣喜的是，這家酒店才剛剛開業，便能獲得如此高的評價，這讓我們感到無比自豪。我們將繼續努力，力爭成為全球酒店業的領導者。」

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SOURCE 50 Best