THE PENINSULA ISTANBULが、「THE WORLD'S 50 BEST HOTELS 2024」の一環として「ONE TO WATCH AWARD」を受賞

2023年にオープンしたThe Peninsula Istanbulは、新しいガラタポート開発地区内にあり、市内で最も古い地区の1つにある優雅なウォーターフロントの建物4棟を占めている

ロンドン, 2024年9月3日 /PRNewswire/ -- ボスポラス海峡沿いの歴史的なカラキョイ地区に位置するThe Peninsula Istanbulが、「The World's 50 Best Hotels 2024」に先立ち、「One To Watch Award」を受賞しました。この賞の対象となるのは、600名からなるアカデミーと業界全体に好印象を与え、50 Bestチームによって将来の「The World's 50 Best Hotels」リストに掲載される可能性があると判断された新進のホテルです。

これは、2024年9月17日にロンドンの歴史的なGuildhallで開催される公式授賞式の前に発表される2つの特別賞のうちの2つめです。

The Peninsula Istanbul wins the One To Watch Award as part of The World's 50 Best Hotels 2024

The Peninsula Istanbulには 、20世紀初頭の保護された歴史的建造物を含む建物がいくつかあります。The Lobbyは、丁寧に改装されたガラス張りの建物です 1940年代に建設されたトルコ初の近代的なクルーズ・ターミナルで、。177の客室は、市内最大級のThe Peninsula Suiteを含む138室のゲスト・ルームと39室のスイートで構成されています。は、プライベート・ハマム、ジム、映写室、バルコニー、屋上のプライベート・プールを備えています。ほとんどの客室からは、ボスポラス海峡とイスタンブールの旧市街の街並みを眺めることができます。

「The World's 50 Best Hotels」のコンテンツ責任者であるEmma Sleight氏は次のように述べています。「これほどの名声と評価を誇るホテルは頻繁にはオープンしません。The Peninsula Istanbulの開業は業界全体に興奮をもたらしました。ホテルの歴史的建造物は、その伝統を損なうことなく、調和を保つように繊細に改良されています。The Peninsulaグループは最古の高級ホテル・ブランドの1つで、1928年に最初のホテルを開業しました。このホテルは、その卓越した伝統を受け継ぎ、ホテルの未来を見据えたゴールド・スタンダードを確立しています。The Peninsula Istanbulがこの賞を受賞したのは、それが理由でし。」

The Peninsula Istanbulの常務、Jonathan Crook氏は次のようにコメントしています。「この栄誉を手にしたことは、私たちのチームがこの物件に注いできた信じられないほどの努力、献身、情熱のとてつもない証明です。特に当ホテルがまだ若いことを考えると、私たちのもてなしを直接体験した人々の反応は、私たちが正しい道を歩んでいることを裏付けています。これにより、当ホテルのホスピタリティは世界的に優れていると認知されたことになります。」

