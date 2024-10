كازاخستان تستضيف حدث GAMES OF THE FUTURE 2026 (ألعاب المستقبل)

تلقت هذه البطولة السنوية، وهي الحدث الرئيسي في عالم الرياضة الرقمية الجسدية، عروض استضافة من دول في جميع أنحاء العالم، وكلها ترغب في المتابعة على درب دولة الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح مضيفة لهذا الحدث المرموق.

لقد نجحت كازاخستان أن تكون الفائزة النهائية لدى قضاة Phygital International Expert Committee (لجنة خبراء Phygital الدولية)، بعد عرض خبرتها في استضافة البطولات الدولية، وملاعبها الرياضية الحديثة - إلى جانب المزيج المثالي: كونها دولة تجمع بين الرياضة والثقافة والتقاليد بالإضافة إلى قدراتها التكنولوجية والابتكارية.

حدث Games of the Future (ألعاب المستقبل) هو حدث دولي فريد يجمع بين الجيل القادم من الأبطال الرياضيين الديناميكيين من جميع أنحاء العالم. تتوقع شركة Phygital International أن يستقبل حدث Games of the Future 2025 (ألعاب المستقبل) في الإمارات العربية المتحدة، و2026 في كازاخستان، الآلاف من الرياضيين ونجوم الألعاب الإلكترونية من الطراز العالمي كجزء من الأندية متعددة الجنسيات. وسيشاركون في الحدث متعدد الرياضات الذي يتألف من عدد من التحديات الرياضية.

علق Nis Hatt، الرئيس التنفيذي لشركة Phygital International، قائلاً: "نحن متحمسون للغاية لحمل كازاخستان لشعلة الألعاب الرقمية الجسدية من مضيف العام المقبل، وهو دولة الإمارات العربية المتحدة، واستضافة بطولة 2026. يسرنا للغاية أن نرى النمو الهائل ليس فقط للرياضات الرقمية الجسدية، ولكن أيضًا للمجتمع الرقمي الجسدي العالمي".

"في الواقع، عملية تقديم العطاءات لاستضافة حدث Game of the Future 2027 (ألعاب المستقبل) بدأت تزدحم بالفعل، ولكن ما يزال هناك وقت للدول الأخرى لتقديم عرضها قبل الموعد النهائي في ديسمبر".

صرح Yerbol Myrzabossynov، وزير السياحة والرياضة، لجمهورية كازاخستان: "يشرفنا أن يحصل بلدنا العظيم كازاخستان على شرف استضافة Games of the Future (ألعاب المستقبل) في 2026. فلطالما دعمت بلدنا الرياضة الرقمية الجسدية منذ بدايتها، ونحن فخورون بكوننا المضيف التالي لهذا الحدث العظيم ونحن متحمسون لتلقي شعلة الألعاب الرقمية الجسدية من دولة الإمارات العربية المتحدة، التي يستضيف الحدث في 2025 ونحن نتطلع إليه بشدة."

لا تضع Games of the Future (ألعاب المستقبل) أي قيود على مشاركيها وترحب بالجميع، بغض النظر عن أعمارهم وجنسهم وجنسيتهم. الموعد النهائي لتقديم الطلبات لاستضافة البطولة في 2027 هو 31 ديسمبر 2024.

ملاحظات للمحررين

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة Phygitalinternational.com

شركة Phygital International هي الشركة المروجة للرياضات الرقمية الجسدية في جميع أنحاء العالم وتركز على الابتكار وإعادة تعريف الرياضة. وهي راعي Games of the Future (ألعاب المستقبل)، ومشغل البطولة وتشرف على عملية التقديم للمنافسة لكل مدينة مضيفة.

يوفر World Phygital Community (مجتمع الرياضة الرقمية الجسدية العالمي) منصة للفرق لدخول ألعاب المستقبل من خلال تنظيم وتعزيز الرياضات الرقمية الجسدية في جميع أنحاء العالم عبر شبكة من الأعضاء تبلغ 80 دولة عبر العالم.

حدث Games of the Future (ألعاب المستقبل) هو حدث دولي سنوي يدمج بين العوالم المادية والرقمية وهو ذروة الرياضات الرقمية الجسدية.

X : https://x.com/officialgotf

Photo 1 : https://mma.prnewswire.com/media/2529443/Ahmad_Haffar_Voice_of_Dubai.jpg

Photo 2: https://mma.prnewswire.com/media/2529444/Basketball_GOTF_2024.jpg

Photo 3: https://mma.prnewswire.com/media/2529445/Nis_Hatt__Yerbol_Myrzabossynov__Rene_Fasel.jpg

Photo 4: https://mma.prnewswire.com/media/2529446/Rene_Fasel__Yerbol_Myrzabossynov.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2529536/Phygital_International_Logo.jpg