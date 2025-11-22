انضمام Just Dance وMLBB وHADO إلى قائمة أيقونات الألعاب العالمية في Games of the Future 2025 (ألعاب المستقبل)

الإعلان عن ثلاثة عناوين ألعاب أيقونية جديدة وشركاء بث عالميين مع استعداد Games of the Future 2025 (ألعاب المستقبل) لتقديم مزيج غامر من الرياضة، والألعاب، والابتكار في ديسمبر هذا العام.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 21 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- شركة Phygital International (PI)، صاحبة الحقوق الحصرية والوصية على بطولة Games of the Future (GOTF - ألعاب المستقبل)، تكشف عن عناوين الألعاب النهائية التي ستظهر في البطولة الرائدة لرياضات phygital في ديسمبر هذا العام، إلى جانب مجموعة قوية من شركاء الإعلام العالميين الذين سيقومون بنقل الحدث إلى الجماهير حول العالم.

Phygital sports athlete competing Phygital sports athlete competing

مع وجود 11 تخصصًا وأفضل الرياضيين في العالم على استعداد للمنافسة عبر تحديات افتراضية وواقعية، فإن حدث Games of the Future 2025 (ألعاب المستقبل)، الذي سيُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (ADNEC) في أبوظبي خلال الفترة من 18 إلى 23 ديسمبر، يَعِدُ بتقديم عرض phygital ثوري سيعيد تعريف معنى اللعب والأداء والمنافسة.

بالإضافة إلى أيقونات الرياضات الإلكترونية العالمية التي سبق الإعلان عنها في عالم الرياضات الإلكترونية مثل: Counter-Strike 2، وDota 2، وFortnite، وFatal Fury: City of Wolves، وUFL، و3on3 Freestyle، أكدت Phygital International ثلاثة عناوين جديدة تُضيف مزيدًا من العمق والديناميكية للبطولة. تم اختيار كل لعبة بعناية لتكمّل تخصصَ phygital بعينه، لتقديم نطاق كامل من السرعة والمهارة والإستراتيجية التي تميّز Games of the Future (ألعاب المستقبل).

تنضم لعبة Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) إلى القائمة، لعبة المحمول والظاهرة العالمية التي أسست مكانةَ ألعاب MOBA (ساحة المعركة متعددة اللاعبين عبر الإنترنت) لدى ملايين اللاعبين حول العالم. وفي تخصص MOBA Mobile، ستشهد MLBB اللاعبين يقاتلون في مباريات عالية الشدة تختبر الإستراتيجية والتنسيق والمهارة التكتيكية.

لإضافة الإيقاع والحيوية إلى القائمة، ستتولى Just Dance، سلسلة ألعاب الرقص الأكثر مبيعًا في العالم، دور البطولة في مسابقة Phygital Dancing. ولأنها معروفة بطاقتها النابضة وأسلوب لعبها التعبيري، تقدم Just Dance واحدة من أكثر تجارب الألعاب ديناميكيةً وتركيزًا على المجتمع إلى GOTF 2025 (ألعاب المستقبل)، حيث يُطلب من الرياضيين دمج الرقص، والدقة، والتحمل الجسدي في عرض مبهر بصريًا يتقاطع فيه اللعب الرقمي مع الأداء المباشر.

في قائمة الألعاب المؤكدة للبطولة، تكمل لعبة HADO القائمة، لتكون محور منافسات ألعاب الواقع الافتراضي (VR). وبصفتها تجربة رائدة في الواقع المُعزّز (AR)، تدمج HADO حركة الجسد في العالم الحقيقي مع سيناريوهات اللعب الرقمية عبر تقنية واقع مُعزّز (AR) قابلة للارتداء. لا يستخدم اللاعبون وحدات تحكم؛ بل "يتحكمون" مباشرةً بالمهارات الافتراضية عبر حركاتهم الجسدية - الركض، والتفادي، والتصويب في العالم الحقيقي - حيث ينعكس كل فعل فورًا على مجريات اللعب ويظهر بصريًا في لحظة. تَعِد HADO بتقديم تجربة منافسة في الواقع الافتراضي (VR) سريعة الإيقاع ومبهرة بصريًا.

قال Nis Hatt، الرئيس التنفيذي لشركة Phygital International: "تعكس عناوين الألعاب التي أُعلن عنها حديثًا النطاق الكامل لرياضات phygital التي يمكن للجمهور تجربتها في Games of the Future 2025 (ألعاب المستقبل)". "من الطاقة التعبيرية للرقص، والجاذبية العالمية للرياضات الإلكترونية على الهاتف المحمول، إلى الابتكار الرائد في ألعاب الواقع المعزّز (AR)، تُبرز هذه الموجة الثانية من الألعاب التنوع والإثارة التي تميّز رياضة phygital".

شاهدوا جميع فعاليات GOTF 2025 (ألعاب المستقبل) مباشرةً

بالإضافة إلى توسيع قائمة الألعاب، أعلنت Phygital International عن سلسلة من الشراكات الإعلامية العالمية الكبرى لضمان وصول Games of the Future 2025 (ألعاب المستقبل) إلى الجماهير حول العالم عبر المنصات الرقمية ومنصات البث.

تقود هذا التوجه منصة Sportworld، منصة البث في ألمانيا التي توزع المحتوى الرياضي الدولي في أكثر من 200 دولة. ومن خلال شراكة متعددة السنوات ستغطي بطولتي Games of the Future 2025 و2026 (ألعاب المستقبل)، ستوفر Sportworld وصولًا مجانيًا لحدث GOTF (ألعاب المستقبل) عبر تطبيقها Smart TV على أجهزة Samsung وLG، إلى جانب مناطق مخصّصة تحمل العلامة التجارية للبطولة. ومع أكثر من 13 مليون عملية تنزيل للتطبيق وشراكات مع منصات مثل +Rally.tv FAST وDFB Play TV، فإن هذا التعاون يُمثل خطوة كبيرة في إيصال رياضة phygital إلى الجماهير حول العالم.



في آسيا، سيتم بث GOTF 2025 (ألعاب المستقبل) عبر منصتي البث المباشر الرائدتين Huya وSOOP (المعروفة سابقًا باسم AfreecaTV)، مما يعزز انتشار البطولة في الصين وكوريا الجنوبية وجنوب شرق آسيا. ستقدم منصة Huya تغطية مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب تعاونات مع مؤثرين ومحتوى ترويجي يستهدف جذب جمهور الألعاب الواسع في الصين. في الوقت نفسه، ستقوم منصة SOOP – إحدى أبرز منصات البث والترفيه في كوريا الجنوبية التي تنتج أكثر من 80 حدثًا كبيرًا في الرياضات الإلكترونية سنويًا – بتوفير التغطية للسوق الكوري، وإنتاج بثوث وطنية مُكرسة لتخصصات Battle of Robots وPhygital Fighting.FATAL FURY: City of the Wolves. تُعزز هذه الشراكات مُجتمعةً حضور GOTF (ألعاب المستقبل) في أكثر مناطق آسيا ديناميكيةً في مجالي الألعاب والترفيه.

في مختلف أنحاء إفريقيا، سيتوفر حدث GOTF 2025 (ألعاب المستقبل) أيضًا عبر StarTimes وTV BRICS، مما يوسّع انتشار البطولة عبر القارة. StarTimes، واحدة من أكبر منصات التلفزيون المدفوع ومشغلي OTT (البث عبر الإنترنت مباشرةً) في إفريقيا، ستبث GOTF 2025 (ألعاب المستقبل) عبر منصتها StarTimes ON، لتصل إلى أكثر من 25 مليون مشترك في أكثر من 30 دولة. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم TV BRICS، وهي شبكة إعلامية متعددة المنصات تربط دول البريكس (BRICS) بالقارة الإفريقية من خلال الرياضة والثقافة والابتكار، بتوزيع مقتطفات، وفقرات، وبرامج نقاشية مثل Phygital Africa Diaries وFuture of Sport، مع إنتاج محتوى باللغتين الإنجليزية والعربية.

تنضم هذه المنصات إلى الشركاء الإعلاميين الذين تم الإعلان عنهم سابقًا، وهم Ei Nerd، منصة الترفيه الرائدة في البرازيل مع أكثر من 4 مليارات مشاهدة، وBIGG، إحدى أبرز شبكات الألعاب والرياضات الإلكترونية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (EMEA)، والتي ستبث GOTF 2025 (ألعاب المستقبل) عبر BIGG TV، قناة الألعاب الأولى في المنطقة التي تصل إلى 50 مليون منزل في أكثر من 100 دولة.

وأضاف Hatt: "إتاحة Games of the Future (ألعاب المستقبل) للجماهير حول العالم في صميم ما نقوم به". "ومن خلال شراكاتنا مع بعض أبرز منصات البث الرائدة العالمية، نضمن أن يتمكن الجمهور في كل مكان - من أوروبا إلى آسيا إلى إفريقيا ومن أوروبا إلى أمريكا اللاتينية (LATAM) - من عيش طاقة وابتكار ومشاعر GOTF 2025 (ألعاب المستقبل). إنه حدث عالمي، وقد بات الآن يشغلُ الساحة العالمية حقًا".

في حين أن معظم التخصصات ستُقام بين 18 و23 ديسمبر، ستبدأ أولى المنافسات التقنية، وهي MOBA PC.Dota 2، مبكرًا من 14 ديسمبر. تُباع تذاكرGames of the Future 2025 (ألعاب المستقبل) الآن على www.gotfabudhabi.com. يمكن للجماهير أيضًا متابعة آخر المُستجدات ومحتوى الكواليس على إنستغرام على الحساب: gamesofthefutureofficial@ وgotfabudhabi@.

نبذة عن Phygital International (PI):

Phygital International هي المروج لرياضات phygital عالميًا وتركز على ابتكار الرياضة وإعادة تعريفها. وهي الوصية والمالكة للحقوق الخاصة بـ Games of the Future (ألعاب المستقبل) وتشرف على عملية اختيار المدن المضيفة.

لمزيد من المعلومات يُرجى زيارة https://Phygitalinternational.com أو التواصل عبر: [email protected]

نبذة عن Games of the Future (GOTF - ألعاب المستقبل):

Games of the Future (ألعاب المستقبل) حدث دولي سنوي يدمج العالمين المادي والرقمي ويُمثل قمة رياضات phygital. تجمع البطولة الجيل القادم من أبطال رياضات phygital من جميع أنحاء العالم للتنافس في مجموعة متنوعة من تخصصات وتحديات Phygital. تُقام Games of the Future 2025 (ألعاب المستقبل) في أبوظبي، بينما تُقام Games of the Future 2026 (ألعاب المستقبل) في أستانا.

لمزيد من المعلومات: https://gofuture.games/

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2829313/Phygital_International_GOTF_MLBB.jpg

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2829314/Phygital_International_GOTF_MOBA.jpg

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2745156/5636429/PhygitalInternational_GOTF_Logo.jpg