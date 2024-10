哈薩克斯坦將舉辦 2026 年 Games of the Future（未來運動會）

經 Phygital International(數碼體育國際)專家評審團的評審,哈薩克斯坦成為最終的獲勝者,哈薩克斯坦在舉辦國際錦標賽方面具備豐富的專業知識、技術和創新能力,有著最先進的體育場地,且其民眾熱愛體育、文化和傳統,這些都成為其能獲勝的法寶。

Games of the Future(未來運動會) 是一項獨特的國際賽事,將來自世界各地的新一代動態體育精英聚集在一起。Phygital International(數碼體育國際)預計將在阿聯酋舉行 2025 年的 Games of the Future(未來運動會 ),在哈薩克斯坦舉辦 2026 年的 Games of the Future(未來運動會),屆時將有成千上萬的世界級運動員和電子競技人員以跨國俱樂部成員身分來到主辦國。他們將參加多項運動項目,其中包括多項數碼體育項目。

Phygital International(數碼體育國際)執行長 Nis Hatt 表示:「阿拉伯聯合酋長國於明年舉辦 Games of the Future(未來運動會),哈薩克斯坦將從阿拉伯聯合酋長國接過數碼體育賽事的火炬,舉辦 2026 年的 Games of the Future(未來運動會),為此,我們感到十分激動。不僅數碼體育在指數上呈增長勢態,全球數碼體育社區的增長也非常明顯,這些都是我們樂於所見的。

事實上,2027 年 Games of the Future(未來運動會)的主辦國家競投已處於白熱化階段,但其他國家仍有時間在 12 月份的截止日期之前投標。」

哈薩克斯坦共和國旅遊與體育部長 Yerbol Myrzabosynov表示:「我們偉大的哈薩克斯坦國家獲得 2026 年舉辦 Games of the Future(未來運動會)的舉辦權,是我們的一項榮譽。自數碼體育運動誕生以來,我們國家一直支持這種體育運動,我們很自豪地成為主辦這項偉大活動的下一任國家,亦很高興接到 2025 年舉辦這項賽事的阿拉伯聯合大公國遞交的數碼體育火炬,對此,我們非常期待。」

Games of the Future(未來運動會) 對參與者不設任何限制,任何年齡、性別和國籍的人士都能參加。提交舉辦 2027 年賽事申請的截止日期為 2024 年 12 月 31 日。

Phygital International(數碼體育國際)是全球數碼體育運動的推廣公司,致力於體育創新和重新定義運動賽事。其是 Games of the Future(未來運動會)的監護機構,負責賽事營運,並監督每個主辦城市申辦程序。

World Phygital Community(全球數碼體育社區)是一個監管和宣傳全球數碼體育的平臺,各俱樂部可利用此平臺,註冊參加 Games of the Future(未來運動會),其網絡覆蓋全球 80 多家成員國。

Games of the Future(未來運動會)是一年一度的國際盛事,融合了體育運動和數碼世界的元素,是數碼體育界的頂級賽事。

