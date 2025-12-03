الإعلان عن أول مشاركة لنجوم Phygital في Games of the Future 2025 في أبوظبي

باستضافة الحدث في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) من 18 إلى 23 ديسمبر ، سيجمع كل تخصص بين أفضل الرياضيين من جميع أنحاء العالم الذين أظهروا أداءً استثنائيًا ، ووجودًا قويًا في المجتمع ، وتنافسية مثبتة ، مما يجعل مشاركتهم في (Games of the Future) "ألعاب المستقبل" أمرًا ضروريًا وحدثًا لا بد من مشاهدته.

بالنسبة لمعجبي (Battle of Robots) "معركة الروبوتات:"، تم تأكيد أن الفريق الذي يقف وراء الروبوت Zadkiel الشهير عالميًا ، Team Saint ، سيشارك في حدث هذا العام. سينضم إليهم فريق الأب والابن ، فريق Team Eruption، الذي فاز بـ 12 حدثًا بطولة وطنية ودولية ، بالإضافة إلى Team Monsoon، الذي فاز ببطولة (UK Extreme Robots Championships) "الروبوتات المتطرفة في المملكة المتحدة" 2025 ، و Toon، مع الروبوت TR4 الخاص بهم.

في مسابقة MOBA Mobile.MLBB المنتظرة بشدة، تم تأكيد مشاركة RRQ Hoshi، وهو فريق رياضي محترف يتكون من أعضاء قادمين من إندونيسيا ، للانضمام إلى الحدث إلى جانب المشاركين السابقين في ألعاب المستقبل ، Aurora Gaming.

في هذه الأثناء ، ستشهد VR Game.HADO Global Invitation مشاركة MISTA، وTeam Rock و ATROTOS المنافسة في هذا الحدث المجنون الأخير ، الذي يجمع الرياضيين من اليابان وكوريا الجنوبية واليونان.

سوف يتنافس فريق مقاتلي الفنون القتالية المختلطة ، GOR MMA ، في Phygital Fighting.FATAL FURY: مسابقة (GOR MMA) "مدينة الذئاب".

سيشهد حدث (Phygital Drone Racing) "سباق Phygital للمسيرات" إدراج "منيشان كيم"، الفائز ببطولة (2023 FAI World Drone Racing Championship) "بطولة إف إيه آي للعالم لسباق المسيرات 2023" و"يوكي هاشيموتو"، الذي يبلغ من العمر 18 عامًا والفائز بالميدالية الذهبية في الألعاب العالمية في الصين ، وكلاهما سيتنافس كجزء من Team BDS. سوف يتنافسون ضد Tech Drone League، الذي يفخر بـ "أتاكان ميرسميك"، الذي احتل المركز الثالث في سباق (FAI Drone Racing World Cup Turkey Drone Race) "كأس العالم لسباق المسيرات [إف إيه آي] - سباق المسيرات في تركيا" 2024.

مع مجموع جوائز بقيمة ملايين الدولارات ، ستجمع (Games of the Future) "ألعاب المستقبل" 2025 الرياضيين والمبدعين من الدرجة الأولى الذين يعملون في تقاطع الرياضة المادية والابتكار الرقمي.

قال "نيس هات"، الرئيس التنفيذي لشركة "فيجيتال إنترناشيونال": "يؤكد مستوى الأندية التي تنضم إلينا في أبوظبي على مدى سرعة توسع رياضة phygital. هذه الأندية لا تظهر فقط للتنافس. إنهم يشكلون ثقافة تنافسية جديدة حيث يتواجد الأداء الجسدي والاستراتيجية والمهارة الرقمية جنبًا إلى جنب. ستظهر (Games of the Future) "ألعاب المستقبل" 2025 مدى وصول هذه الحركة ، ومدى زيادة نموها."

يمكن للمشجعين في جميع أنحاء العالم متابعة كل لحظة من (GOTF) " "ألعاب المستقبل" 2025 على الهواء مباشرةً من خلال تعميم بثّ عالمي رئيسي. ستبث منصة "سبورت وورلد" (Sportworld) البطولة مجانًا في +200 دولة وكذلك على أجهزة التلفزيون الذكية "سامسونج" و "إل جي" ، في حين أن منصتيّ "هويا" (Huya) و"سووب" (SOOP) تجلبان تغطية في جميع أنحاء الصين وكوريا الجنوبية وجنوب شرق آسيا. في أفريقيا ، ستوفر منصتا "ستار تايمز" (StarTimes) و"تي في بريكس أفريكا" (TV BRICS AFRICA) البث المباشر واللقطات البارزة والبرامج التي يقودها النقاش لملايين المشاهدين. مع "بيج تي في" (BIGG TV) و"إي نيرد" (Ei Nerd) وكذلك بثّ الحدث في جميع أنحاء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكتين ، يمكن للمشجعين في كل مكان الاستماع ، ومشاهدة نواديهم المفضلة تتنافس وتجربة رياضة phygital كما لم يحدث من قبل.

سيتم تنظيم (Games of the Future) "ألعاب المستقبل" 2025 من قبل "لجنة التنظيم المحلية"، بقيادة "أسباير" (ASPIRE)، وهي سلطة التنظيم الرسمية وراء العديد من الأحداث العالمية الهامة في الإمارة. ستشرف "أسباير" (ASPIRE) على التخطيط والتنفيذ الكاملين للحدث ، مما يضمن تجربة مبتكرة وسلسة ولا تُنسى من البداية إلى النهاية. تنضم إليهم "إثارة"، وهي منصى العمليات التي تقف وراء بعض الأحداث الأكثر شهرة في المدينة ، مما يجلب خبرة عالمية المستوى لضمان تنظيم دون عيوب عبر جميع مستويات (Games) "الألعاب".

لمزيد من المعلومات حول (Games of the Future) "ألعاب المستقبل" 2025 ، بما في ذلك الجداول الزمنية ومبيعات التذاكر وتحديثات الأحداث ، يُرجى زيارة: موقع الويب الرسمي.

نبذة عن Phygital International (PI):

"فيجيتال إنترناشيونال" هي المروّج لرياضات phygital عالميًا وتركز على ابتكار الرياضة وإعادة تعريفها. وهي الوصية والمالكة للحقوق الخاصة بـ Games of the Future (ألعاب المستقبل) وتشرف على عملية اختيار المدن المضيفة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع الويب: https://Phygitalinternational.com

للتواصل الإعلامي: [email protected]

نبذة عن Games of the Future (GOTF - ألعاب المستقبل):

Games of the Future (ألعاب المستقبل) حدث دولي سنوي يدمج العالمين المادي والرقمي ويمثل قمة رياضات phygital. تجمع البطولة الجيل القادم من أبطال رياضات phygital من جميع أنحاء العالم للتنافس في مجموعة متنوعة من تخصصات وتحديات Phygital. ستُعقد Games of the Future 2025 (ألعاب المستقبل) في أبوظبي، بالإمارات العربية المتحدة، بينما ستُعقد Games of the Future 2026 (ألعاب المستقبل) في أستانا، بكازاخستان.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع الويب: https://gofuture.games/

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2835074/Phygital_Drone_Racing.jpg

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2835075/Battle_of_Robots.jpg

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2745156/5648221/PhygitalInternational_GOTF_Logo.jpg