LE KAZAKHSTAN ACCUEILLERA LES GAMES OF THE FUTURE 2026

Le Kazakhstan s'est avéré être le grand gagnant pour les juges du comité d'experts de Phygital International, après avoir démontré son expertise en matière d'accueil de tournois internationaux, ses sites sportifs ultra-modernes - ainsi que la combinaison parfaite d'une nation qui embrasse le sport, la culture et la tradition, et de capacités en matière de technologie et d'innovation.

Les Games of the Future (Jeux du futur) sont un événement international unique qui rassemble la prochaine génération de héros sportifs dynamiques du monde entier. Phygital International s'attend à ce que les Games of the Future 2025 (Jeux du futur 2025) aux Émirats arabes unis et désormais 2026 au Kazakhstan accueillent des milliers d'athlètes et d'e-sportifs de classe mondiale dans le cadre de clubs multinationaux. Ils participeront à l'événement multisports qui comprend un certain nombre de défis sportifs phygitaux.

Nis Hatt, PDG de Phygital International, a commenté : « Nous sommes très enthousiastes à l'idée que le Kazakhstan reçoive la flamme phygitale de l'hôte de l'année prochaine, les Émirats arabes unis, pour accueillir le tournoi de 2026. Il est très agréable de voir la croissance exponentielle non seulement des sports phygitaux, mais aussi de la communauté phygitale mondiale. »

« En fait, le processus de candidature du pays hôte pour les Games of the Future 2027 (Jeux du futur 2027) rencontre déjà beaucoup de succès, mais il est encore temps pour d'autres pays de présenter leur candidature avant la date limite de décembre. »

Yerbol Myrzabosynov, ministre du tourisme et des sports de la République du Kazakhstan commente : « C'est un privilège pour notre grande nation du Kazakhstan d'avoir l'honneur d'accueillir les Games of the Future (Jeux du futur) en 2026. Notre pays soutient le sport phygital depuis ses débuts et nous sommes fiers d'être le prochain pays à accueillir ce grand événement. Nous sommes ravis de recevoir la flamme phygitale des Émirats arabes unis, dont nous attendons avec impatience l'organisation en 2025. »

Les Games of the Future (Jeux du futur) n'imposent aucune restriction à leurs participants et accueillent tout le monde, quels que soient l'âge, le sexe et la nationalité. La date limite de dépôt des candidatures pour l'organisation du tournoi en 2027 est fixée au 31 décembre 2024.

Phygital International est le promoteur des sports phygitaux au niveau mondial et se concentre sur l'innovation et la redéfinition des sports. La société est l'entité responsable des Games of the Future (Jeux du futur), organisant le tournoi et supervisant la procédure de candidature de chaque ville hôte.

La World Phygital Community (communauté phygitale mondiale) offre aux clubs une plateforme pour participer aux Games of the Future (Jeux du futur) en réglementant et en promouvant les sports phygitaux dans le monde entier à travers un réseau de membres de plus de 80 pays.

Les Games of the Future (Jeux du futur) sont un événement international annuel qui fusionne les mondes physique et numérique et constitue le summum du sport numérique.

