كبار النجوم العالميين أنيتا وبورنا بوي يقدمان أداءً ملحميًا في عرض انطلاق المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2023 برعاية بيبسي®

- تابع ملايين المعجبين من جميع أنحاء العالم ليشهدوا العرض التاريخي الذي حبس الأنفاس قبل أكبر مباراة لكرة القدم-

مجموعة مختارة من صور العرض هنا

شاهد عرض انطلاق المباراة برعاية بيبسي هنا

اسطنبول، 11 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- #PepsiKickOffShow - قدمت نجمة البوب البرازيلية أنيتا والنجم النيجيري بورنا بوي، الحائز على جائزة جرامي، هذا المساء، أداءً لا يُنسى في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لعام 2023 برعاية شركة بيبسي® العالمية في إسطنبول. وقد كان العرض - الذي اخُتتم بظهور خاص مثير للإعجاب من منسق الأغاني صاحب أعلى المبيعات والمنتج أليسو - تتويجًا لحملة بيبسي لكرة القدم لعام 2023 المليئة بالمتعة والإثارة، والذي انطلق قبل لحظات فقط من بدء أكبر مباراة في كرة القدم للأندية.

GLOBAL SUPERSTARS ANITTA AND BURNA BOY DELIVER EPIC PERFORMANCE AT THE 2023 UEFA CHAMPIONS LEAGUE FINAL KICK OFF SHOW BY PEPSI®

واحتفالاً بمناسبة المرة السابعة التي تقدم فيها شركة بيبسي العروض الترفيهية قبل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، أقيم عرض انطلاق المباراة برعاية شركة بيبسي أمام جمهور استاد أتاتورك الأوليمبي الذي نفدت تذاكره بالكامل قبل المواجهة التي لا يمكن تفويتها بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان. وقد أدى الاحتفال النابض بالحيوية الذي جمع بين الرياضة والترفيه إلى توحيد عشاق كرة القدم والموسيقى من خلال مشهد رائع لا بد من مشاهدته، يتميز بشاشة ضوئية مذهلة، ولحظات ساحرة، ومؤثرات خاصة عالمية المستوى.

ولقد أشعل بورنا بوي حماسة الاستاد بعروض مذهلة لأغنيته العالمية Last Last وIt's Plenty، كاملة مع عازفي الطبول بأزياء مستوحاة من الأنماط والمطبوعات والألوان النابضة بالحياة للأزياء النيجيرية ويرافقهم مجموعة من الراقصين الذين غمروا الملعب وهم يحملون أعلامًا جريئة مستوحاة من قارة أفريقيا.

بعدها ملأت إيقاعات أنيتا النابضة بالحياة في أمريكا اللاتينية جنبات الاستاد وهي تؤدي الأغنية العالمية، "Envolver"، محاطة بأكثر من 60 لوحة سداسية إل إي دي تضم محتوى متحركًا. ثم منحت المعجبين نكهة من أغنيتها الفردية الجديدة الرائعة "Funk Rave"، والتي أثارت إعجاب الجماهير الصاخبة.

انتهى العرض الذي استمر ست دقائق في خاتمة من منسق الأغاني السويدي الشهير أليسو – الذي ظهر كضيف خاص - والذي ذكّر عالم كرة القدم بأن اللاعبين يمكن أن يصبحوا أساطير بين عشية وضحاها بأغنية " Heroes (we could be)". كان ظهور أليسو مصحوبًا بلحظات ساحرة من المؤثرات الصوتية والحيوية أضاءت الاستاد قبل لحظات من دخول اللاعبين إلى أرضية الملعب.

كان هذا العام هو المرة الأولى على الإطلاق التي دعت فيها شركة بيبسي المعجبين للمشاركة في عرض الانطلاق بأنفسهم من خلال تحدي #PepsiKickOffShow على منصة TikTok، جنبًا إلى جنب مع طاقم الممثلين الهائل الذي أضاف الطاقة والألوان الزاهية إلى تصميم الرقصات المذهل. أُطلق التحدي بالتعاون مع بورنا بوي في شهر مارس الماضي، وشهد التحدي سبعة فائزين محظوظين من جميع أنحاء العالم منحوا فرصة العمر لأداء أفضل حركات الرقص الخاصة بهم كجزء من عرض الانطلاق.

تفخر شركة بيبسي بتقديم عرض انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا كل عام، بجذورها التاريخية العميقة في الإسهام في مجالي الرياضة والموسيقى، حيث تجمع بين أفضل الأعمال الموسيقية في العالم لتقديم أداء لا يُفوت يعلي من شأن نهائي دوري أبطال أوروبا، بصفته الحدث الرياضي السنوي الأكثر مشاهدة في العالم، إلى منصة ترفيه عالمية حقًا.

لمزيد من المعلومات، يمكنك متابعة شركة بيبسي على إنستغرام وتويتر. انضم إلى المحادثة عبر الإنترنت مع الهاشتاج #PepsiKickOffShow.

للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني:

[email protected]

نبذة عن شركة بيبسيكـــو

يستمتع المستهلكون بمنتجات "بيبسيكو" بواقع مليار مرة في اليوم في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. وقد سجلت الشركة العالمية نتائج مميزة في عام 2022 بصافي إيرادات بلغ 86 مليار دولار أمريكي بفضل محفظة منتجاتها المتنوعة من المأكولات الخفيفة والمشروبات المنعشة، والتي تتضمن "ليز" و"دوريتوس" و"شيتوس" و"جاتوريد" و"بيبسي كولا" و"ماونتن ديو" و"كويكر"، و"صودا ستريم". وتشمل منتجات "بيبسيكو" تشكيلة واسعة من المشروبات والمأكولات الشهية، وتتضمن علامات تجارية رائدة يحقق كل منها مبيعات تجزئة سنوية تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار أمريكي..

وتمارس بيبسيكو أعمالها انطلاقًا من رؤيتها الطموحة بأن تكون شركة رائدة عالميًا في تقديم الأغذية والمشروبات اللذيذة، من خلال الفوز عبر استراتيجية "بيبسيكو الإيجابية" pep+، التي تمثل استراتيجية تحول شاملة، تضع الاستدامة في صميم أعمال الشركة من أجل خلق قيمة مشتركة وتحقيق النمو عبر العمل بطريقة آمنة تجاه الكوكب وإلهام التغيير الإيجابي لكوكب الأرض وسكانه. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقعنا www.pepsico.com وتابعنا على تويتر وانستجرام وفيسبــوك ولينكدإن @PepsiCo.

نبذة عن أنيتا

أصبحت النجمة العالمية أنيتا، منذ ظهورها في البرازيل قبل ست سنوات، المرشحة لجائزة جرامي الفنانة الرائدة لجيل جديد من موسيقى أمريكا اللاتينية. فقد جمعت، باعتبارها أكبر نجمة بوب عالمية قادمة من البرازيل، أكثر من 64 مليون متابع على إنستجرام وحوالي 17 مليون مشترك على يوتيوب، وحصدت أغانيها أكثر من 6 مليار من المشاهدات. وقد أصبحت أنيتا مؤخرًا مرشحة لأول مرة لجائزة جرامي في فئة "أفضل فنان جديد"، كما اختارتها مجلة بيلبورد (Billboard) من بين الموسيقيين الخمسة عشر الأكثر تأثيرًا في العالم على وسائل التواصل الاجتماعي.

أصبحت أول أغنية منفردة لأنيتا عام 2022، "Boys Don't Cry"، أكبر ظهور منفرد لفنان برازيلي في تاريخ الترتيب العالمي لموقع سبوتفاي وحطمت الرقم القياسي لأنيتا بالوصول إلى المركز الأول على آي تيونز (iTunes) في 19 دولة. كما أصدرت أيضًا أحدث ألبوماتها Versions of Me في أبريل 2022. وقد صدر الألبوم المكون من 15 أغنية باللغات الإسبانية والإنجليزية والبرتغالية ويحمل الرقم القياسي لأكبر أسبوع بث لفنان برازيلي على سبوتفاي. حيث تجاوز الآن مليار بث على سبوتفاي. وفي أغسطس، أصدرت الأغنية المنفردة التي طال انتظارها والتي تضم ميسي إليوت مع فيديو موسيقي للأغنية التي حصدت أكثر من 11 مليون مشاهدة على يوتيوب. وفي هذا الصيف، فازت بجائزة إم تي في للفيديو الموسيقي® لعام 2022 في فئة "أفضل مغنية لاتينية" عن أغنية Envolver، مما جعلها تصنع التاريخ وتحقق رقمها القياسي الثاني في موسوعة غينيس كأول فنانة برازيلية منفردة تفوز بجائزة إم تي في للفيديو الموسيقي لأفضل مغنية لاتينية." جاء هذا الفوز عقب أداء رائع من أنيتا التي قدمت عرض جوائز إم تي في للفيديو الموسيقي (VMA) لأول مرة عن أغنية "Envolver".

في أبريل من عام 2021، أصدرت أنيتا أغنيتها "Girl From Rio"، والتي كانت أول أغنية منفردة لها تصل إلى أفضل 40 أغنية مذاعة في الولايات المتحدة. قبل ذلك أصدرت أغنية "Fuego" مع دي جي سنيك وشون بول، و "Loco" و "Me Gusta" التي تضم كاردي بي ومايك تاورز والتي برزت كواحدة من أكبر رقم قامت بتحطيمه حتى الآن مع عدد مرات بث تزيد عن 350 مليون مرة. وقد حطمت هذه المقطوعات مجتمعة مليارات مرات البث قبل إصدار الألبوم. وفي نهاية عام 2021، أصدرت أنيتا أغنيتها "Envolver"، التي وصلت إلى المركز الأول على الترتيب العالمي لموقع سبوتفاي 200، مما أكسب أنيتا أول رقم قياسي عالمي لها في موسوعة غينيس باعتبارها "أول فنانة لاتينية منفردة تصل إلى المركز الأول على الترتيب العالمي لموقع سبوتفاي".

في يوليو 2013، أصدرت أول ألبوم لها بعنوان أنيتا، والذي يتألف من 14 أغنية جديدة، معظمها من تأليفها. بعدها صدر ألبوم أنيتا الثاني، Ritmo Perfeito، في يوليو 2014، تلاه ألبومها الثالث، Bang، في عام 2016. ثم أصدرت ألبومها الرابع Kisses في أبريل 2019 وكان أول ألبوم ثلاثي اللغات لأنيتا مع أغاني باللغات الإسبانية والبرتغالية والإنجليزية. وقد رُشح ألبوم Kisses لجائزة "أفضل ألبوم حضري" في حفل توزيع جوائز جرامي® اللاتينية لعام 2019. وفي عام 2019، فازت أيضًا بجائزة "أفضل فنانة" في حفل توزيع جوائز أمريكا اللاتينية. وابتداءً من عام 2014، حصلت أنيتا على لقب "أفضل أداء برازيلي" في حفل جوائز إم تي في الأوروبية للفيديو الموسيقي لمدة خمس سنوات متتالية.

نبذة عن بورنا بوي

بورنا بوي، المولود في داميني إبونولوا أوغولو، مغني وكاتب أغاني وفنان نيجيري. صعد إلى سلم النجومية في عام 2012 بعد إطلاق أغنية "Like to Party"، الأغنية الرئيسية من ألبومه الأول في استوديو لايف (2013) واكتسب شهرة دولية من خلال ألبومه الاستوديو الثالث "Outside" في عام 2018. الألبوم الرابع لـبورنا بوي، " حصل العملاق الأفريقي على ترشيح جرامي والعديد من الجوائز. كما ظهر ألبومه الأستوديو الخامس "Twice as Tall" في المرتبة الأولى على مخطط لوحة الألبومات العالمية وفاز بجائزة جرامي لأفضل ألبوم موسيقي عالمي.

واستمرارًا للزخم المستمر الذي لا يمكن إيقافه، أصدر بورنا بوي ألبومه السادس، "Love، Damini "، والذي قوبل بإشادة هائلة. ويضم الألبوم أغنيات فردية مثل "Kilometre" و "Last Last "، مما يعزز مكانة بورنا بوي كفنان يتصدر المشهد. ومن الجدير بالذكر أن ألبوم "Love، Damini " قد حصل على العديد من التصنيفات والأوسمة العالمية، بما في ذلك ترشيحين لجوائز جرامي.

لقد حفر اسمه في التاريخ كأول فنان أفريقي يبيع أغانيه في أماكن شهيرة مثل ماديسون سكوير غاردن في الولايات المتحدة وأكور أرينا في فرنسا واستاد ويمبلي. ومع كل معلم جديد، يواصل بورنا بوي جذب الجماهير وكسر الحواجز وترك بصمة لا تمحى في صناعة الموسيقى. بينما يعرض أغانيه في الساحات، ويحصل على الجوائز، ويمثل أفروبيتس على المسرح العالمي، يمثل بورنا بوي بفخر قارة أفريقيا ويظل قوة لا يمكن إيقافها في عالم الموسيقى.

نبذة عن أليسو

أثبت أليسو، المتميز العالمي في عالم الرقص، مرارًا وتكرارًا أن تأثيره يتجاوز الحدود ويعبر إلى أنواع لا حصر لها - ولتحقيق هذه الغاية، تعاون مع فنانين انتقائيين مثل وان ريبابليك ريان تيدر وكالفن هاريس، وتوف لو، وليام باين، وجيمس باي، ومارشميلو، ومافيا البيت السويدي سيباستيان إنغروسو، وهايلي شتاينفيلد، وفلوريدا جورجيا لاين، وأنيتا والمزيد. من خلال أغانيه السابقة بما في ذلك أغنية "If I Lose Myself" الحاصلة على الجائزة البلاتينية و "Under Control" الحاصلة على جائزة ذهبية، حقق المواطن السويدي أيضًا نجاحًا كبيرًا مع أغنية Calling (Lose My Mind) التي تصدرت قائمة أغاني نادي Billboard US Hot Dance Club. على مخطط Billboard's Hot Dance / Electronic Songs، وصل نشيد الانفصال الهائل الخاص به "Let Me Go" - بالتعاون مع هيلي شتاينفيلد وفلوريدا جورجيا لاين - إلى المركز التاسع، بينما وصلت أغنية Is That For Me إلى المركز 25.

في عام 2020، أصدرت أليسو زوجًا من الأغاني الفردية: " Midnight " يضم عضوًا سابقًا في وان دايركشن، ليام باين، و "THE END" مع مغنية البوب القوطي / كاتبة الأغاني شارلوت لورانس. كان لديه أيضًا ألبوم رائع عام 2021، حيث أطلق عددًا كبيرًا من التسجيلات: انطلاقًا من الأغنية ذات الأصول الشرق أسيوية " Going Dumb (مع ستراي كيدز وكورساك)"، وأغلق لاحقًا سلسلة بروجريسو مع المجلد الثاني. كما قدم أليسو بعد ذلك أغنية الحب الكونية "Chasing Stars (مع مارشميلو بالاشتراك مع جيمس باي)"، و "Rescue Me (مع دانا باولا)" من الموسيقى التصويرية Blade Runner Black Lotus، وحشو أرضية الشتاء المرتقب بشدة "Somebody To Use. " ليختتم عامًا ضخمًا، ظهر لأول مرة في إن اف تي مع مجموعة كوزميك جينيسيس ثم أنهى عام 2021 بضربة كبيرة مع "When I'm Gone" – من خلال تعاونه الهائل مع كاتي بيري (الآن معتمد من أر أي إيه إيه جولد). حتى الآن، قدم أليسو عرضًا في مهرجانات دولية تتراوح من تورمورو لاند إلى ألترا ميوزيك فيستيفال إلى إلكتريك دايزي كارنيفال، مع تجربته التلفزيونية الوطنية بما في ذلك إغلاق سلسلة الحفلات الصيفية لجي إم إيه، وأداء في "The Late Show with James Corden"، حيث اعتلى خشبة المسرح في إيه إم إيه والظهور الأول له برنامج "Saturday Night Live" في يناير 2022 مع كاتي بيري.

https://mma.prnewswire.com/media/2098320/Pepsi_KickOffShow_Timmsy_0032.jpg - الصورة

PepsiCo SOURCE