AS MEGAESTRELAS GLOBAIS ANITTA E BURNA BOY FAZEM APRESENTAÇÃO ÉPICA NO SHOW DE ABERTURA PEPSI® DA FINAL DA UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2023

- MILHARES DE FÃS ESTAVAM SINTONIZADOS NO MUNDO TODO PARA TESTEMUNHAR UM ESPETÁCULO HISTÓRICO ANTES DO MAIOR JOGO DO FUTEBOL DE CLUBES -

Imagens do show AQUI

Assista ao Show de Abertura PEPSI® AQUI

SÃO PAULO, 10 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- #PepsiKickOffShow - Anitta, a sensação pop brasileira, e Burna Boy, astro nigeriano vencedor do GRAMMY, fizeram, juntos, uma apresentação inesquecível no Show de Abertura PEPSI® da Final da UEFA Champions League em Istambul. O show, que foi encerrado com uma eletrizante participação especial do DJ e produtor musical renomado Alesso, foi o ápice das diversas ações da campanha de futebol de 2023 de PEPSI® e aconteceu momentos antes do início do maior jogo do futebol de clubes.

GLOBAL SUPERSTARS ANITTA AND BURNA BOY DELIVER EPIC PERFORMANCE AT THE 2023 UEFA CHAMPIONS LEAGUE FINAL KICK OFF SHOW BY PEPSI®

Foi a sétima vez que PEPSI® proporcionou entretenimento pré-jogo para a Final da UEFA Champions League, o Show de Abertura PEPSI® aconteceu diante de uma multidão que lotou o Estádio Olímpico Atatürk antes do confronto entre Manchester City e Inter de Milão. A grande celebração do esporte e do entretenimento uniu fãs do futebol e da música em um espetáculo imperdível, que contou com uma impressionante exibição de luzes, momentos pirotécnicos hipnotizantes e efeitos especiais de alto nível.

Burna Boy incendiou o estádio com interpretações de tirar o fôlego de seus grandes sucessos 'Last Last' e 'It's Plenty', com percursionistas usando trajes inspirados nos vibrantes padrões, estampas e cores da moda nigeriana, acompanhados por dançarinos que entraram no campo carregando bandeiras ousadas inspiradas na África.

E os pulsantes ritmos latino-americanos de Anitta tomaram conta do estádio quando a cantora apresentou o sucesso mundial 'Envolver' cercada por mais de 60 painéis de LED hexagonais com conteúdo animado. Para o delírio da multidão, ela ainda deu aos fãs uma amostra do seu novo single de funk 'Funk Rave'.

O show, que teve duração de seis minutos, foi encerrado pelo renomado DJ sueco Alesso - convidado especial - que lembrou ao mundo do futebol que os jogadores podem se tornar lendas da noite para o dia com sua música, 'Heroes (we could be)'. A apresentação de Alesso foi acompanhada por hipnotizantes momentos de efeitos especiais e pirotécnicos, que iluminaram o estádio minutos antes dos jogadores entrarem em campo.

Com um elenco eletrizante que levou energia e cores à impressionante coreografia, este a in no marcou a primeira vez em que PEPSI® convidou os fãs a participarem do Show de Abertura através do desafio #PepsiKickOffShow no TikTok. Lançado em março, em parceria com Burna Boy, o desafio deu a sete sortudos, de todo o mundo, a oportunidade única de realizar seus melhores movimentos de dança fazendo parte do elenco do Show de Abertura.

Com raízes historicamente profundas no esporte e na música, PEPSI® tem o orgulho de apresentar o Show de Abertura da Final da UEFA Champions League todos os anos, reunindo os artistas musicais mais badalados do mundo para uma performance imperdível que eleva a final do evento esportivo anual mais assistido do mundo, a uma plataforma de entretenimento verdadeiramente global.

Para mais informações, siga a Pepsi no Instagram e Twitter . Participe do bate-papo online através de #PepsiKickOffShow.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO:

[email protected]

Sobre a PepsiCo

Os produtos da PepsiCo são apreciados mais de um bilhão de vezes por dia em mais de 200 países e territórios em todo o mundo. Em 2022, a companhia teve mais de US$ 86 bilhões em receita líquida, impulsionada por um portfólio com uma ampla variedade de alimentos e bebidas para diversas ocasiões de consumo, incluindo marcas icônicas que geram mais de US$ 1 bilhão cada em vendas anuais estimadas no varejo. Há 70 anos no Brasil, a PepsiCo é dona de marcas como PEPSI®️, GATORADE®️, QUAKER®️, LAY'S®️, DORITOS®️, RUFFLES®️, CHEETOS®️, KERO COCO®️, H2OH!®️, TODDY®️ entre outras.

Guiada pela visão de ser a líder global em alimentos e bebidas convenientes ao vencer por meio da estratégia PepsiCo Positive (pep+), a companhia promove uma transformação de ponta a ponta, onde a preocupação com as pessoas e o planeta é fundamental para criar valor e crescer operando e inspirando mudanças positivas. Para mais informações, visite www.pepsico.com.br e siga no Twitter, Instagram, Facebook e LinkedIn.

Sobre a Anitta

Depois de estourar no Brasil há seis anos, a estrela internacional, indicada ao Grammy, Anitta se tornou a principal artista da nova geração da música latino-americana. Como a maior estrela feminina internacional brasileira, Anitta acumula mais de 64 milhões de seguidores no Instagram e quase 17 milhões de inscritos no YouTube, somando mais de 6 bilhões de visualizações. Recentemente, Anitta foi indicada pela primeira vez ao Grammy na categoria "Artista Revelação do Ano". Além disso, a cantora foi nomeada pela Billboard como um dos 15 cantores mais influentes do mundo nas redes sociais.

O primeiro single de 2022 da cantora, "Boys Don't Cry", se tornou o maior lançamento de um artista brasileiro na história do Ranking Global do Spotify, batendo o recorde ao ocupar a primeira posição no iTunes em 19 países. Além disso, Anitta lançou seu mais recente álbum, Versions of Me, em abril de 2022. O álbum, que conta com 15 músicas, foi lançado em espanhol, inglês e português, e mantém o recorde de álbum mais ouvido de um artista brasileiro no Spotify em uma semana de streaming. Hoje, já ultrapassa 1 bilhão de streamings na plataforma. Em agosto, a cantora lançou o tão esperado single "Lobby" em uma parceria com Missy Elliott; o clipe já acumula mais de 11 milhões de visualizações no YouTube. No mesmo mês, Anitta ganhou o 2022 MTV Music Video Award® na categoria de "Melhor Clipe de Música Latina" pelo hit "Envolver", fazendo história e batendo seu segundo Recorde Mundial do Guinness como "primeira artista solo brasileira a vencer o MTV VMA pelo Melhor Clipe de Música Latina (artista feminina)". Essa conquista ocorreu logo após a apresentação estrondosa de Anitta, que fez sua estreia no palco do VMA com a música "Envolver".

Em abril de 2021, Anitta lançou o hit "Girl From Rio", o primeiro single da cantora a alcançar o Top 40 das rádios nos Estados Unidos. Antes disso, Anitta lançou o hit "Fuego", em parceria com o DJ Snake e Sean Paul, e "Loco" e "Me Gusta", em parceria com Cardi B e Myke Towers, que se consagraram como um dos maiores sucessos da cantora até hoje alcançando mais de 350 milhões de streamings. Juntas, as músicas alcançaram mais de um bilhão de streamings antes mesmo do lançamento do álbum. No final de 2021, Anitta lançou o hit "Envolver", que alcançou o primeiro lugar no Ranking Global Spotify 200, fazendo com que a cantora batesse seu primeiro Recorde Mundial do Guinness como "Primeira artista solo latina a alcançar a primeira posição no Spotify Global".

Em julho de 2013, ela lançou seu primeiro álbum autointitulado "Anitta", composto por 14 novas músicas, a maioria de autoria da própria cantora. O segundo álbum, Ritmo Perfeito, foi lançado em julho de 2014, seguido pelo terceiro álbum, Bang, em 2016. O quarto álbum, Kisses, foi lançado em abril de 2019, marcando o primeiro álbum trilíngue da cantora com músicas em espanhol, português e inglês. Este álbum recebeu o título de "Melhor Álbum de Música Urbana" no Latin GRAMMY® Awards de 2019. No mesmo ano, Anitta venceu o Latin AMAs na categoria "Melhor Artista". Com a primeira conquista em 2014, Anitta foi vencedora do prêmio "Melhor Artista Brasileira" no MTV Europe Music Awards por cinco anos consecutivos.

Sobre Burna Boy

Burna Boy, nascido Damini Ebunoluwa Ogulu, é um cantor, compositor e artista nigeriano. Ele alcançou o estrelato em 2012 após lançar "Like to Party'', o primeiro single de seu primeiro álbum de estúdio, L.I.F.E (2013), e ganhou reconhecimento internacional com seu terceiro álbum de estúdio "Outside" em 2018. O quarto álbum de estúdio de Burna Boy, "African Giant", lhe rendeu a indicação ao Grammy e vários prêmios. Seu quinto álbum de estúdio, "Twice as Tall", estreou em primeiro lugar na lista da Billboard World Albums e ganhou o Grammy de Melhor Álbum de Música Global.

Continuando seu impulso acelerado, Burna Boy lançou seu sexto álbum de estúdio, "Love, Damini", que foi muito aclamado. O álbum apresenta singles de sucesso como "Kilometre" e "Last Last", solidificando o status de Burna Boy como um artista no topo das paradas. Notavelmente, "Love, Damini" rendeu diversos rankings e conquistas mundiais, incluindo duas indicações ao Grammy.

Ele gravou seu nome na história como o primeiro artista africano a lotar locais icônicos como o Madison Square Garden nos EUA, a Accor Arena na França e o Estádio de Wembley. A cada novo marco, Burna Boy continua cativando o público, quebrando barreiras e deixando uma marca permanente na indústria da música. Enquanto lota arenas, recebe elogios e representa o Afrobeats no cenário global, Burna Boy orgulhosamente representa a África e continua sendo uma força imparável no mundo da música.

Sobre Alesso

Um dissidente global no mundo da dança, Alesso provou repetidamente que sua influência ultrapassa fronteiras e atravessa inúmeros gêneros - assim, ele colaborou com artistas ecléticos como Ryan Tedder do OneRepublic, Calvin Harris, Tove Lo, Liam Payne, James Bay, Marshmello, Sebastian Ingrosso da Swedish House Mafia, Hailee Steinfeld, Florida Georgia Line, Anitta e muito mais. Com seus sucessos anteriores, incluindo "If I Lose Myself", com certificado de platina, e "Under Control", com certificado de ouro, o sueco também teve enorme sucesso com "Calling (Lose My Mind)", que liderou a lista Billboard US Hot Dance Club Songs. Na lista da Billboard Hot Dance/Electronic Songs, seu grande hino de separação "Let Me Go" - uma parceria com Hailee Steinfeld and Florida Georgia Line - alcançou a 9ª posição, enquanto "Is That For Me" chegou à 25ª posição.

Em 2020, Alesso lançou dois singles de sucesso: "Midnight", com o ex-membro do One Direction, Liam Payne, e "THE END", com a cantora/compositora pop gótica Charlotte Lawrence. O cantor também teve um 2021 estrondoso, lançando uma série de álbuns: começando por "Going Dumb (com Stray Kids & CORSAK)", que possui influência do Leste Asiático, mais tarde fechou o capítulo de sua série PROGRESSO com PROGRESSO VOL 2. Em seguida, Alesso apresentou sua balada de amor cósmica "Chasing Stars (com Marshmello feat. James Bay)", a dinâmica "Rescue Me (com Danna Paola)" trilha sonora de Blade Runner Black Lotus, e o tão esperado hit que enche a pista de dança, "Somebody To Use." Para encerrar um ano monumental, ele fez sua estreia no NFT com a coleção Cosmic Genesis e terminou 2021 com o explosivo "When I'm Gone" - sua parceria colossal com Katy Perry (agora certificado pela RIAA Gold). Até o momento, Alesso já se apresentou em festivais internacionais, de Tomorrowland a Ultra Music Festival e Electric Daisy Carnival, e possui experiência na TV, incluindo o encerramento da Summer Concert Series do GMA, apresentando-se no "The Late Show with James Corden", subindo ao palco no AMAs e fazendo sua estreia no "Saturday Night Live" em janeiro de 2022 com Katy Perry.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2098320/Pepsi_KickOffShow_Timmsy_0032.jpg

FONTE PepsiCo

SOURCE PepsiCo