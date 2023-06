LAS SUPERESTRELLAS MUNDIALES ANITTA Y BURNA BOY OFRECEN UNA ACTUACIÓN ÉPICA EN EL KICK OFF SHOW DE PEPSI® DE LA FINAL DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2023

- MILLONES DE AFICIONADOS DE TODO EL MUNDO SINTONIZARON EL HISTÓRICO ESPECTÁCULO PREVIO AL PARTIDO MÁS IMPORTANTE DEL FÚTBOL DE CLUBES -

ESTAMBUL, 10 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- #PepsiKickOffShow -- Esta noche, la sensación del pop brasileño Anitta y la superestrella nigeriana Burna Boy, ganador de un GRAMMY, ofrecieron una inolvidable actuación conjunta en el Kick Off Show de Pepsi® de la final de la UEFA Champions League en Estambul. El espectáculo, que cerró con una electrizante actuación especial del DJ y productor multiplatino Alesso, fue la culminación de la campaña de fútbol de Pepsi 2023, repleta de acción, y tuvo lugar momentos antes de que comenzara el partido más importante del fútbol de clubes.

Por séptima vez, Pepsi fue el encargado del entretenimiento previo al partido de la final de la UEFA Champions League. El Kick Off Show de Pepsi se llevó a cabo en el Estadio Olímpico Atatürk con localidades agotadas antes del imperdible encuentro entre el Manchester City y el Inter de Milán. La vibrante celebración del deporte y el entretenimiento unió a los aficionados al fútbol y a la música en un espectáculo imperdible, con un impresionante despliegue de luces, juegos pirotécnicos hipnotizantes y efectos especiales de primer nivel.

Burna Boy encendió el estadio con interpretaciones impresionantes de sus éxitos mundiales "Last Last" e "It's Plenty", acompañadas de percusionistas con atuendos inspirados en los vibrantes patrones, estampados y colores de la moda nigeriana, y de un elenco de bailarines que inundaron el campo portando banderas brillantes de inspiración africana.

Los pulsantes ritmos latinoamericanos de Anitta luego llenaron el estadio mientras interpretaba el éxito mundial, "Envolver", rodeada de más de 60 paneles LED hexagonales con contenido animado. Luego ofreció a los fans un adelanto de su nuevo y épico single de funk brasileño "Funk Rave", que entusiasmó al público.

El espectáculo de seis minutos culminó con un final a cargo del famoso DJ sueco Alesso, que apareció como invitado especial, quien con su tema "Heroes (we could be)" recordó al mundo del fútbol que los jugadores pueden convertirse en leyendas. La aparición de Alesso estuvo acompañada de efectos especiales fascinantes y pirotecnia que iluminaron el estadio momentos antes de que los jugadores salieran al campo.

Además de un elenco multitudinario electrizante que aportó energía y toques de color a la impresionante coreografía, este año Pepsi invitó por primera vez a los aficionados a participar en el Kick Off Show a través del desafío #PepsiKickOffShow en TikTok. Lanzado en colaboración con Burna Boy en marzo, el desafío concedió a siete afortunados ganadores de todo el mundo la oportunidad única de realizar sus mejores pasos de baile como parte del elenco del Kick Off Show.

Con raíces históricas en el deporte y la música, Pepsi se enorgullece de presentar cada año el Kick Off Show de la final de la UEFA Champions League, reuniendo a los mejores artistas del mundo para ofrecer una actuación imperdible que eleva la final de la UEFA Champions League, como el evento deportivo anual más visto del mundo, a una plataforma de entretenimiento verdaderamente global.

Acerca de PepsiCo

Los consumidores disfrutan los productos de PepsiCo más de mil millones de veces al día en más de 200 países y territorios de todo el mundo. PepsiCo generó más de 86 mil millones de dólares en ingresos netos en 2022, con una cartera complementaria de bebidas y alimentos convenientes que incluye Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker y SodaStream. La cartera de productos de PepsiCo incluye una amplia gama de alimentos y bebidas para disfrutar, entre los que se encuentran muchas marcas icónicas que generan más de 1 mil millones de dólares cada una en ventas anuales estimadas minoristas.

PepsiCo se guía por nuestra visión de Ser el líder mundial en bebidas y alimentos convenientes ganando con pep+ (PepsiCo Positive). pep+ es nuestra transformación estratégica integral que pone la sustentabilidad y el capital humano en el centro de la forma en que crearemos valor y crecimiento al operar dentro de los límites planetarios e inspirar un cambio positivo para el planeta y las personas. Para obtener más información, visite www.pepsico.com y siga a @PepsiCo en Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn.

Acerca de Anitta

Desde que irrumpió en Brasil hace seis años, la superestrella mundial nominada a los Grammy Anitta se ha convertido en la artista líder de una nueva generación de música latinoamericana. Como la mayor estrella mundial del pop femenino procedente de Brasil, ha acumulado más de 64 millones de seguidores en Instagram y casi 17 millones de suscriptores en YouTube, con más de 6 mil millones de visitas. Recientemente, Anitta ha sido nominada por primera vez a los Grammy en la categoría de "Mejor artista revelación" y Billboard la ha incluido entre los 15 músicos más influyentes del mundo en las redes sociales.

El primer sencillo de Anitta de 2022, "Boys Don't Cry", se convirtió en el mayor debut como solista de un artista brasileño en la historia de la lista global de Spotify y batió el récord de Anitta al alcanzar el número 1 en iTunes en 19 países. También lanzó su último álbum Versions of Me en abril de 2022. El álbum de 15 canciones se lanzó en español, inglés y portugués, y batió el récord de la mayor cantidad de reproducciones semanales de un artista brasileño en Spotify. Ya ha superado los mil millones de reproducciones en Spotify. En agosto, lanzó el esperado single "Lobby" con Missy Elliott y un video musical de la canción que ha acumulado más de 11 millones de visitas en YouTube. Este verano, ganó el MTV Music Video Award® 2022 en la categoría de "Mejor Latino" por "Envolver", haciendo aún más historia y ganando su segundo Récord Guinness como la "primera solista brasileña en ganar el MTV VMA a mejor video latino (femenino)". La victoria siguió a una actuación explosiva de Anitta, que hizo su debut en la transmisión de los VMA con "Envolver".

En abril de 2021, Anitta lanzó su éxito "Girl From Rio", que fue su primer sencillo en alcanzar el Top 40 de la radio de los EE. UU. Antes de eso, lanzó "Fuego" con DJ Snake y Sean Paul, "Loco" y "Me Gusta" con Cardi B y Myke Towers, que se convirtió en uno de sus mayores éxitos con más de 350 millones de reproducciones. Estas canciones combinadas superaron los mil millones de reproducciones incluso antes de que se lanzara el álbum. A finales de 2021, Anitta lanzó "Envolver", que alcanzó el puesto número 1 en la lista Global Spotify 200, lo que le valió a Anitta su primer Récord Guinness como "primera solista latina en alcanzar el número uno en Global Spotify".

En julio de 2013, lanzó su primer álbum homónimo, Anitta, que constaba de 14 canciones nuevas, la mayoría escritas por ella. El segundo álbum de Anitta, Ritmo Perfeito, se lanzó en julio de 2014, seguido de su tercer álbum, Bang, en 2016. Su cuarto álbum, Kisses, fue lanzado en abril de 2019 y marcó el primer álbum trilingüe de Anitta con canciones en español, portugués e inglés. Kisses fue nominado a "Mejor Álbum Urbano'' en los Premios Latin GRAMMY® 2019. En 2019, también ganó el premio a "Mejor Artista Femenina'' en los Latin AMA. A partir de 2014, Anitta fue nombrada "Mejor Artista Brasileña" en los MTV Europe Music Awards durante cinco años consecutivos.

Acerca de Burna Boy

Burna Boy, nacido como Damini Ebunoluwa Ogulu, es un cantante, compositor y artista nigeriano. Saltó al estrellato en 2012 tras lanzar "Like to Party'', el sencillo principal de su álbum de estudio debut, L.I.F.E (2013) y obtuvo reconocimiento internacional con su tercer álbum de estudio "Outside" en 2018. El cuarto álbum de estudio de Burna Boy, "African Giant", le valió una nominación a los Grammy y varios premios. Su quinto álbum de estudio "Twice as Tall" debutó en el número uno de la Billboard World Albums Chart y ganó el Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Global.

Continuando con su imparable ímpetu, Burna Boy lanzó su sexto álbum de estudio, "Love, Damini", que ha sido recibido con una inmensa aceptación. El álbum contiene sencillos de gran éxito como "Kilometre" y "Last Last", que han consolidado aún más el estatus de Burna Boy como artista que encabeza las listas de éxitos. En particular, "Love, Damini" ha obtenido múltiples reconocimientos y premios en todo el mundo, incluidas dos nominaciones a los Grammy.

Ha grabado su nombre en la historia como el primer artista africano en agotar entradas en recintos emblemáticos como el Madison Square Garden de Estados Unidos, el Accor Arena de Francia y el Estadio de Wembley. Con cada nuevo hito, Burna Boy sigue cautivando al público, rompiendo barreras y dejando una gran huella en la industria de la música. Mientras llena estadios, recibe elogios y representa el afrobeat en la escena mundial, Burna Boy representa con orgullo a África y sigue siendo una fuerza imparable en el mundo de la música.

Acerca de Alesso

Alesso, un precursor global en el mundo del baile, ha demostrado en repetidas ocasiones que su influencia trasciende las fronteras y se extiende a innumerables géneros; para ello, ha colaborado con artistas tan eclécticos como Ryan Tedder de OneRepublic, Calvin Harris, Tove Lo, Liam Payne, James Bay, Marshmello, Sebastian Ingrosso de Swedish House Mafia, Hailee Steinfeld, Florida Georgia Line, Anitta y muchos más. Entre sus éxitos anteriores se encuentran "If I Lose Myself", con disco de platino, y "Under Control", con disco de oro. El sueco también ha cosechado un gran éxito con "Calling (Lose My Mind)", que encabezó la lista Billboard US Hot Dance Club Songs. En la lista Hot Dance/Electronic Songs de Billboard, su himno de ruptura masiva "Let Me Go", una colaboración con Hailee Steinfeld y Florida Georgia Line, alcanzó el N.º 9, mientras que "Is That For Me" llegó al N.º 25.

En 2020, Alesso lanzó un par de singles exitosos: "Midnight", con el ex miembro de One Direction Liam Payne, y "THE END" con la cantante y compositora de goth-pop Charlotte Lawrence. También tuvo un 2021 explosivo, lanzando una gran cantidad de discos: comenzando con su East Asia fueled "Going Dumb (con Stray Kids & CORSAK)," y más tarde cerró el capítulo de su serie PROGRESSO con PROGRESSO VOL 2. Luego, Alesso presentó su balada de amor cósmico "Chasing Stars (con Marshmello feat. James Bay)," el dinámico "Rescue Me (con Danna Paola)" de la banda sonora de Blade Runner Black Lotus y su esperadísimo invernal "Somebody To Use." Para culminar un año monumental, hizo su debut en NFT con la colección Cosmic Genesis y luego terminó 2021 a lo grande con "When I'm Gone", su colosal colaboración con Katy Perry (ahora con certificación RIAA Gold). Hasta la fecha, Alesso ha participado en festivales internacionales que van desde Tomorrowland hasta Ultra Music Festival y Electric Daisy Carnival, y su experiencia televisiva nacional incluye el cierre de la serie de conciertos de verano de GMA, actuaciones en "The Late Show with James Corden", actuaciones en los AMA y su debut en "Saturday Night Live" en enero de 2022 con Katy Perry.

