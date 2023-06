DIE GLOBALEN SUPERSTARS ANITTA UND BURNA BOY LIEFERN EINE EPISCHE PERFORMANCE BEI DER PEPSI® KICK OFF SHOW ZUM ENDSPIEL DER UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2023

- MILLIONEN VON FANS AUS DER GANZEN WELT SCHALTETEN SICH EIN, UM DAS HISTORISCHE ENTERTAINMENT-SPEKTAKEL IM VORFELD DER WICHTIGSTEN BEGEGNUNG IM VEREINSFUSSBALL MITZUERLEBEN -

ISTANBUL, 11. Juni 2023 /PRNewswire/ -- #PepsiKickOffShow - Heute Abend sorgten die brasilianische Pop-Sensation Anitta und der GRAMMY-prämierte nigerianische Superstar Burna Boy als Co-Headliner für ein unvergessliches Highlight bei der Kick Off Show von Pepsi® beim Endspiel der UEFA Champions League in Istanbul. Die Show, die mit einem elektrisierenden Special-Guest-Auftritt des mehrfach mit Platin ausgezeichneten DJs und Produzenten Alesso endete, bildete den Höhepunkt der aktiongeladenen Pepsi-Fußballkampagne 2023 und fand nur wenige Minuten vor der wichtigsten Begegnung im Vereinsfußball statt.

Mit der Pepsi Kick Off Show hat Pepsi bereits zum siebten Mal den Entertainment-Teil im UEFA Champions League Final ausgerichtet, diesmal im ausverkauften Atatürk-Olympiastadion vor dem aufregenden Aufeinandertreffen von Manchester City und Inter Mailand. Die dynamische Feier von Sport und Unterhaltung vereinte Fußball- und Musikfans in einer unvergesslichen Show mit atemberaubenden Lichtspielen, faszinierenden pyrotechnischen Momenten und Special Effects der Weltklasse.

Burna Boy brachte das Stadion mit atemberaubenden Interpretationen seiner Welthits 'Last Last' und 'It's Plenty' in Fahrt; die Trommler trugen Outfits, die von den lebhaften Mustern, Drucken und Farben der nigerianischen Mode inspiriert waren, während eine Truppe von Tänzern das Spielfeld mit eindrucksvollen, afrikanisch inspirierten Flaggen füllte.

Dann durchfluteten die pulsierenden lateinamerikanischen Rhythmen von Anittas weltweitem Hit 'Envolver' das Stadion, den die Sängerin umgeben von über 60 sechseckigen LED-Panels mit animierten Inhalten performte. Im Anschluss gab sie den Fans einen Vorgeschmack auf ihre epische Brazilian Funk-Single 'Funk Rave', zur großen Begeisterung der tobenden Menge.

Die sechsminütige Show gipfelte in einem Finale des gefeierten schwedischen DJs Alesso, der als Special Guest auftrat und die Fußballwelt mit seinem Track 'Heroes (we could be)' daran erinnerte, dass Spieler über Nacht zu Legenden werden können. Der Auftritt von Alesso wurde von hypnotisierenden SFX- und pyrotechnischen Effekten begleitet, die das Stadion nur wenige Augenblicke, bevor die Spieler auf das Spielfeld einliefen, zum Leuchten brachten.

Neben einer elektrisierenden Massendarbietung, die der atemberaubenden Choreographie Energie und Farbtupfer hinzufügte, lud Pepsi in diesem Jahr zum ersten Mal die Fans selbst ein, sich an der Kick Off Show zu beteiligen, und zwar im Rahmen der #PepsiKickOffShow TikTok Challenge. Die Challenge wurde in Kollaboration mit Burna Boy im März ins Leben gerufen und bot sieben erfolgreichen Gewinnern aus der ganzen Welt die einmalige Gelegenheit, ihre besten Tanzschritte als Teil der Kick Off Show-Besetzung vorzuführen.

Pepsi ist tief im Sport und in der Musik verwurzelt und stolz darauf, die alljährliche Kick Off Show im UEFA Champions League Finale zu präsentieren. Sie bringt die angesagtesten Musiktalente der Welt zu einer unvergleichlichen Performance zusammen, die das Endspiel der UEFA Champions League als das meistgesehene jährliche Sportereignis der Welt zu einer wirklich globalen Unterhaltungsplattform macht.

Über PepsiCo

Verbraucher in über 200 Ländern und Gebieten in aller Welt genießen mehr als eine Milliarde Mal am Tag Produkte von PepsiCo. 2022 erzielte PepsiCo einen Nettoumsatz von mehr als 86 Milliarden US-Dollar, dank eines Portfolios an Getränken und Convenience-Foods, darunter Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker und SodaStream. PepsiCo bietet eine breite Auswahl an genussreichen Lebensmitteln und Getränken, darunter viele Kultmarken, die jährlich geschätzte Einzelhandelsumsätze von mehr als 1 Milliarde Dollar erwirtschaften.

PepsiCo hat sich zum Ziel gesetzt, der weltweit führende Anbieter von Getränken und Convenience-Foods zu werden und orientiert sich dabei an seiner Strategie pep+ (PepsiCo Positive). pep+ steht für die strategische End-to-End-Transformation des Unternehmens, die Nachhaltigkeit und Humankapital in den Mittelpunkt von Wertschöpfung und Wachstum stellt. Dabei wird das Unternehmen die ökologischen Grenzen achten und einen positiven Wandel für Mensch und Umwelt anregen. Weitere Informationen finden Sie unter www.pepsico.com; folgen Sie uns auf Twitter, Instagram, Facebook und LinkedIn @PepsiCo.

About Anitta

Seit ihrem ersten Durchbruch in Brasilien vor sechs Jahren hat sich der Grammy-nominierte globale Superstar Anitta zur führenden Interpretin einer neuen Generation lateinamerikanischer Musiker entwickelt. Als weltweit erfolgreichster weiblicher Popstar aus Brasilien hat sie über 64 Millionen Instagram-Follower und fast 17 Millionen YouTube-Abonnenten mit mehr als 6 Milliarden Aufrufen. Anitta wurde vor kurzem zum ersten Mal für einen Grammy in der Kategorie „Best New Artist" nominiert, und Billboard zählt sie zu den 15 einflussreichsten Musikern der Welt in den sozialen Medien.

Anittas erste Single des Jahres 2022, „Boys Don't Cry", wurde zum größten Solo-Debüt eines brasilianischen Interpreten in der Geschichte der Spotify Global Charts und brach Anittas eigenen Rekord, indem sie in 19 Ländern Platz 1 auf iTunes erreichte. Im April 2022 veröffentlichte sie außerdem ihr jüngstes Album, Versions of Me. Das 15-Track-Album wurde auf Spanisch, Englisch und Portugiesisch eingespielt und hält den Rekord der erfolgreichsten Streaming-Woche eines brasilianischen Künstlers auf Spotify. Inzwischen wurde es auf Spotify mehr als 1 Milliarde Mal gestreamt. Im August erschien ihre heiß erwartete Single „Lobby" mit Missy Elliott. Das dazugehörige Musikvideo wurde bereits über 11 Millionen Mal auf YouTube aufgerufen. Im Sommer dieses Jahres gewann sie den MTV Music Video Award® 2022 in der Kategorie „Beste lateinamerikanische Musik" für „Envolver". Damit schrieb sie erneut Geschichte und sicherte sich ihren zweiten Guinness-Weltrekord als erste brasilianische Solokünstlerin, die mit dem MTV Award ausgezeichnet wurde. Die Auszeichnung erfolgte im Anschluss an einen mitreißenden Auftritt von Anitta, die mit „Envolver" ihr VMA-Broadcast-Debüt gab.

Im April 2021 brachte Anitta ihren Hit „Girl From Rio" heraus, ihre erste Single, die es in den USA in die Top 40 der Radiosender schaffte. Davor veröffentlichte sie „Fuego" mit DJ Snake und Sean Paul, „Loco" und „Me Gusta" mit Cardi B und Myke Towers, das mit über 350 Millionen Streams zu einem ihrer größten Smash-Hits überhaupt wurde. Diese Tracks erreichten zusammengenommen schon vor der Veröffentlichung des Albums mehr als eine Milliarde Streams. Ende 2021 veröffentlichte Anitta „Envolver", das auf Platz Eins der Global Spotify 200 Charts landete und Anitta ihren ersten Guinness-Weltrekord einbrachte als „erste lateinamerikanische Solokünstlerin, die in den globalen Spotify Charts die Nummer 1 erreichte".

Im Juli 2013 veröffentlichte sie ihr erstes Album, „Anitta", das 14 neue Titel enthielt, von denen sie die meisten selbst geschrieben hatte. Anittas zweites Album, Ritmo Perfeito, erschien im Juli 2014, gefolgt von ihrem dritten Album, Bang, im Jahr 2016. Ihr viertes Album, Kisses, kam im April 2019 heraus und war Anittas erstes dreisprachiges Album mit Songs auf Spanisch, Portugiesisch und Englisch. Kisses erhielt bei den Latin GRAMMY® Awards 2019 eine Nominierung in der Kategorie „Best Urban Album''. 2019 wurde sie außerdem bei den Latin AMAs als „Beste Künstlerin" ausgezeichnet. Ab 2014 wurde Anitta bei den MTV Europe Music Awards fünf Jahre in Folge zum „Best Brazilian Act" gekürt.

Über Burna Boy

Burna Boy, der als Damini Ebunoluwa Ogulu zur Welt kam, ist ein nigerianischer Sänger, Songwriter und Künstler. Er avancierte 2012 mit der Veröffentlichung von „Like to Party'', der Leadsingle aus seinem Debütalbum L.I.F.E (2013), zum Star und erlangte 2018 mit seinem dritten Studioalbum „Outside" internationale Anerkennung. Das vierte Studioalbum von Burna Boy, „African Giant", brachte ihm eine Grammy-Nominierung und mehrere Auszeichnungen ein. Sein fünftes Studioalbum „Twice as Tall" stieg gleich auf Platz eins in die Billboard World Albums Charts ein und gewann den Grammy in der Kategorie „Best Global Music Album".

Der unaufhaltsame Erfolg von Burna Boy setzte sich mit der Veröffentlichung seines sechsten Studioalbums „Love, Damini" fort, das enorme Resonanz gefunden hat. Das Album enthält Hitsingles wie „Kilometer" und „Last Last", die Burna Boys Status als Chartstürmer weiter festigen. Insbesondere „Love, Damini" hat mehrere globale Rankings und Preise erhalten, darunter zwei Grammy-Nominierungen.

Auch als erster afrikanischer Künstler, der so ikonische Veranstaltungsorte wie den Madison Square Garden in den USA, die Accor Arena in Frankreich und das englische Wembley-Stadion ausverkaufte, hat er Geschichte geschrieben. Mit jedem neuen Meilenstein zieht Burna Boy sein Publikum weiter in seinen Bann, durchbricht Grenzen und hinterlässt einen unauslöschlichen Eindruck in der Musikindustrie. Während er Arenen ausverkauft, Auszeichnungen einheimst und Afrobeats auf der Weltbühne vertritt, repräsentiert Burna Boy stolz Afrika und bleibt eine unaufhaltsame Kraft in der Welt der Musik.

Über Alesso

Als globaler Ausreißer in der Dance-Welt hat Alesso immer wieder bewiesen, dass sein Einfluss Grenzen überschreitet und in unzählige Genres hineinreicht - nicht zuletzt deshalb hat er mit so vielseitigen Künstlern wie Ryan Tedder von OneRepublic, Calvin Harris, Tove Lo, Liam Payne, James Bay, Marshmello, Sebastian Ingrosso von der Swedish House Mafia, Hailee Steinfeld, Florida Georgia Line, Anitta und vielen anderen zusammengearbeitet. Zu seinen Hits gehören das mit Platin ausgezeichnete „If I Lose Myself" und das mit Gold ausgezeichnete „Under Control". Der gebürtige Schwede hatte einen Riesenerfolg mit „Calling (Lose My Mind)", das die US Hot Dance Club Songs Chart von Billboard anführte. In der Hot Dance/Electronic Songs-Chart von Billboard erreichte seine grandiose Trennungshymne „Let Me Go" - eine Zusammenarbeit mit Hailee Steinfeld und Florida Georgia Line - Platz 9, während „Is That For Me" auf Platz 25 landete.

Im Jahr 2020 hatte Alesso zwei Hit-Singles: „Midnight" mit dem ehemaligen One Direction-Mitglied Liam Payne und „THE END" mit der Gothic Pop-Singer/Songwriter Charlotte Lawrence. 2021 war wieder ein explosives Jahr, in dem er eine ganze Salve von Platten veröffentlichte: Den Anfang machte sein ostasiatisch angehauchtes „Going Dumb (with Stray Kids & CORSAK)", später schloss er mitPROGRESSO VOL 2 das Kapitel seiner PROGRESSO-Serie ab. Als nächstes lieferte Alesso seine kosmische Liebesballade „Chasing Stars (mit Marshmello und James Bay), das dynamische „Rescue Me (mit Danna Paola)" aus dem Soundtrack Blade Runner Black Lotusund sein mit fiebriger Spannung erwarteter Winter Floorfiller „Somebody To Use." Zur Krönung eines monumentalen Jahres gab er sein NFT-Debüt mit derCosmic Genesis-Kollektion und beendete 2021 dann mit einem Knall: „When I'm Gone" - seiner kolossalen Kollaboration mit Katy Perry (inzwischen mit RIAA Gold ausgezeichnet). Alesso ist auf internationalen Festivals aufgetreten, von Tomorrowland über das Ultra Music Festival bis hin zum Electric Daisy Carnival. Zu seinen US-TV-Erfahrungen zählen die Abschlussveranstaltung der Sommerkonzertreihe von Good Morning America, seine Mitwirkung an „The Late Show with James Corden", ein Bühnenauftritt bei den American Music Awards und sein „Saturday Night Live"-Debüt im Januar 2022 mit Katy Perry.

