كشفت ZTE عن أول حل للاتصال اللاسلكي الثابت بالذكاء الاصطناعي (AI FWA) في الصناعة ضمن فلسفتها المحدثة للمنتجات GIS 2.0

اسطنبول، 12 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- مؤسسة ZTE (المؤشر في بورصة هونج كونج: 0763/المؤشر في بورصة شنتشن: 000063)، المزود العالمي الرائد لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، قد أطلقت أول حل للاتصال اللاسلكي الثابت (FWA) المدعوم بالذكاء الاصطناعي بالكامل في الصناعة، وهو حل ZTE Nebula AI FWA. ضمن فلسفتها المحدثة للمنتجات GIS 2.0 المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تم تقديم هذا الحل في أول مؤتمر لمستخدمي أجهزة ZTE يركز على الاتصال اللاسلكي الثابت (FWA) والنطاق العريض للهواتف (MBB) لقد كان هذا الحدث، تحت عنوان "شبكات جيل خامس أفضل (5G)، وذكاء اصطناعي أفضل (AI)"، وضم ضيوفًا محترمين وقادة الفكر في الصناعة والشركات العالمية والخبراء لمناقشة الفرص والتحديات في صناعة الاتصال اللاسلكي الثابت (FWA) والنطاق العريض للهواتف (MBB).

أكد Bai Keke، نائب رئيس ZTE والمدير العام لإنترنت الهواتف، في ZTE Mobile Devices، على أهمية الدمج بين تقنية شبكات الجيل الخامس (5G) والذكاء الاصطناعي (AI) لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصال اللاسلكي الثابت (FWA) والنطاق العريض للهواتف (MBB). "من المتوقع أن يصل سوق الاتصال اللاسلكي الثابت (FWA) إلى 38.7 مليون وحدة بحلول عام 2028، على أن يشكل الاتصال اللاسلكي الثابت بتقنية شبكات الجيل الخامس (5G FWA) نسبة 72% من الطلب. نحن نستكشف باستمرار إمكانات الذكاء الاصطناعي للتغلب على التحديات التي يواجهها مشغلو الشبكات والمستخدمون. سنستمر في تعزيز فلسفة منتجاتنا GIS 2.0 من خلال الذكاء الاصطناعي، ودفع الابتكار في الاتصال اللاسلكي الثابت (FWA) والنطاق العريض للهواتف (MBB) للحفاظ على القيادة العالمية."

الفلسفة الجديدة لمنتجات الاتصال اللاسلكي الثابت (FWA) والنطاق العريض للهواتف (MBB) من GIS 2.0 :ZTE المدعومة بالذكاء الاصطناعي

في هذا الحدث، قدمت ZTE رسميًا فلسفتها المحدثة للمنتجات، GIS 2.0 المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومعناها الذكاء الاصطناعي الأخضر والأمن. تضم فلسفةGIS 2.0 تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتحسين أداء الشبكة من خلال التعلم من سلوك المستخدم، وتصنيف أكثر من 4,000 من تطبيقات المستخدمين، وتحسين كفاءة النطاق العريض بنسبة 20% والحد من ازدحام الشبكة بنسبة 30%. مع فلسفة المنتجات GIS 2.0، تضع ZTE معيارًا جديدًا في تقديم حلول الاتصال اللاسلكي الثابت (FWA) والنطاق العريض للهواتف (MBB) تكون أسرع وأذكى وأكثر أمانًا.

من المزايا البارزة في فلسفة المنتجات GIS 2.0 هي الهوائي الخارق المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يستخدم تقنية المسح على مراحل والتبديل المطورة داخليًا من قبل ZTE، والتي تعزز سرعة الشبكة بنسبة 20% في المناطق ذات الإشارات الأضعف. على صعيد الأمن، تستخدم فلسفة GIS 2.0 الذكاء الاصطناعي للكشف عن التهديدات الإلكترونية ومنعها، بما في ذلك البيانات غير القانونية، والفيروسات، وتهديدات القراصنة المحتملة في الوقت الفعلي، في حين تضمن ميزة رعاية الأطفال بيئة أكثر أمانًا على الإنترنت للأطفال. من المكونات الرئيسية الأخرى في فلسفة GIS 2.0 منصة السحابة الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي تمكن مشغلي الشبكات من إدارة أجهزة الاتصال اللاسلكي الثابت (FWA) والنطاق العريض للهواتف (MBB) بشكل أكثر كفاءة، ما يقلل الحاجة إلى الدعم الميداني ويحسن كفاءة الخدمة.

أول حل للاتصال اللاسلكي الثابت (FWA) المدعوم بالذكاء الاصطناعي بالكامل في الصناعة وابتكارات منتجات تقنية شبكات الجيل الخامس مع الذكاء الاصطناعي (G + AI5)

في الحدث، أطلقت ZTE لأول مرة حل Nebula AI FWA، وهو أول حل للاتصال اللاسلكي الثابت (FWA) المدعوم بالذكاء الاصطناعي بالكامل في الصناعة. ويقدم ست ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي: التطبيق متعدد السيناريوهات للذكاء الاصطناعي، وإدارة جودة الخدمة بالذكاء الاصطناعي، والتحكم الصوتي بالذكاء الاصطناعي، والتعرف على التطبيقات بالذكاء الاصطناعي، وحماية الأطفال بالذكاء الاصطناعي، وتحسين الشبكة بالذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي. تعزز هذه الميزات تجربة المستخدم وأمن الشبكة، وتضع معايير جديدة للشبكات الذكية.

أطلقت ZTE أيضًا سلسلة الاتصال اللاسلكي الثابت بتقنية شبكات الجيل الخامس (5G FWA) والنطاق العريض للهواتف (MBB) المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتضم نماذج G5 Ultra وG5F. تم تجهيز جهاز ZTE G5 Ultra، أول جهاز للاتصال اللاسلكي الثابت (FWA) الرائد المدعوم بالذكاء الاصطناعي في العالم، بالكامل لدعم تقنية شبكات الجيل الخامس المتقدمة (5G-Advanced)، وتقديم أعلى معدلات نقل البيانات التي تصل إلى 19 جيجابت في الثانية. ويحتوي على Wi-Fi 7 ثلاثي النطاق ومنفذي شبكة بسرعة 2.5 جيجابت فائقة السرعة للحصول على اتصال استثنائي. بفضل التحكم الصوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وإدارة جودة الخدمة الذكية (QoS)، وهوائي بقدرة 13 ديسيبل للتبديل الذكي لحزمة الإشارة، يقوم النظام تلقائيًا بتحسين أداء الإنترنت للأنشطة مثل البث والألعاب ومؤتمرات الفيديو، ما يوفر تجربة مستخدم محسّنة وآمنة وسلسة. جهاز ZTE G5F، أول جهاز اتصال لاسلكي ثابت (FWA)خارجي مدعوم بالذكاء الاصطناعي في العالم مُعد لتقنية شبكات الجيل الخامس المتقدمة (5G-Advanced)، هو النموذج الرائد لسلسلة FWA بتقنية الجيل الخامس من ZTE. يوفر الجهاز سرعات قصوى تصل إلى 10 جيجابت في الثانية ويتميز بتقنية NR DC لنطاقات sub-6GHz وmmWave، ما يعزز التغطية ثنائية النطاق. بفضل الهوائيات بقدرة 13 ديسيبل ومنافذ الشبكة PoE بسرعة 2.5 جيجابت، يضمن الجهاز اتصالًا موثوقًا وعالي السرعة في البيئات الخارجية، ما يجعله مثاليًا لتطبيقات مثل الألعاب السحابية والبث بدقة 4K.

عززت ZTE مكانتها كشركة رائدة عالمية في الاتصال اللاسلكي الثابت (FWA) والنطاق العريض للهواتف (MBB)، مع أكثر من 1,000 براءة اختراع وشراكات مع أكثر من 130 مشغل شبكة في جميع أنحاء العالم، وسلمت أكثر من 250 مليون وحدة على مستوى العالم. تتمتع ZTE بتشكيلة منتجات شاملة، بدءًا من الرقاقات إلى الأجهزة، وتمتد إلى قطاعات مثل المنازل والسفر والمركبات وإنترنت الأشياء (IoT)، وكلها ضمن نظامها البيئي الذكي لجميع السيناريوهات (Ecosystem 3.0). يوفر الابتكار المستمر لشركة ZTE اتصالًا متطورًا وعالي السرعة للجميع، ما يدفع مستقبل الشبكات الذكية.

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