ZTE stellt im Rahmen der optimierten Produktphilosophie GIS 2.0 die erste KI-FWA-Lösung der Branche vor.

ISTANBUL, 12. November 2024 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von integrierten Informations- und Kommunikationstechnologielösungen, hat die erste KI-betriebene Full-Stack-FWA-Lösung der Branche vorgestellt: die ZTE Nebula AI FWA Solution. Angetrieben von der optimierten Produktphilosophie des Unternehmens, dem KI-gestützten GIS 2.0, wurde diese Lösung auf dem ersten ZTE Devices User Congress mit Schwerpunkt auf FWA & MBB vorgestellt. Diese Veranstaltung unter dem Motto „Besseres 5G, Bessere KI" brachte angesehene Gäste, Vordenker der Branche, globale Betreiber und Experten zusammen, um über Chancen und Herausforderungen in der FWA- und MBB-Branche zu diskutieren.

Bai Keke, Vizepräsident von ZTE und General Manager of Mobile Internet, ZTE Mobile Devices, betonte die Bedeutung der Integration von KI und 5G, um die wachsende Nachfrage nach FWA und MBB zu decken. „Der FWA-Markt wird bis 2028 voraussichtlich 38,7 Millionen Einheiten erreichen, wobei 5G FWA 72 % dieser Nachfrage ausmachen wird. Wir erforschen kontinuierlich das Potenzial von KI, um die Herausforderungen zu bewältigen, mit denen Betreiber und Nutzer konfrontiert sind. Wir werden unsere GIS 2.0 Produktphilosophie durch KI weiter verbessern und Innovationen in den Bereichen FWA und MBB vorantreiben, um unsere weltweite Führungsposition zu behaupten.

Die neue Produktphilosophie für FWA & MBB von ZTE: das KI-gestützte GIS 2.0

Auf dieser Veranstaltung stellte ZTE offiziell seine optimierte Produktphilosophie vor, das KI-gestützte GIS 2.0, was für Umwelt, künstliche Intelligenz und Sicherheit steht. GIS 2.0 integriert fortschrittliche KI-Technologie, um die Netzwerkleistung zu optimieren, indem es aus dem Benutzerverhalten lernt, über 4.000 Anwendungen kategorisiert, die Bandbreiteneffizienz um 20 % verbessert und die Netzwerklast um 30 % reduziert. Mit GIS 2.0 setzt ZTE neue Maßstäbe bei der Bereitstellung schnellerer, intelligenterer und sichererer FWA- und MBB-Lösungen.

Ein herausragendes Merkmal von GIS 2.0 ist die KI-gestützte Superantenne, die die hauseigene Phasenscan- und Schalttechnologie von ZTE nutzt und die Netzgeschwindigkeit in Gebieten mit schwächeren Signalen um 20 % erhöht. Im Bereich Sicherheit nutzt GIS 2.0 KI, um Cyberbedrohungen wie illegale Daten, Viren und potenzielle Hackerangriffe in Echtzeit zu erkennen und zu blockieren, während die Funktion „Child Guardianship" für eine sicherere Online-Umgebung für Kinder sorgt. Ein weiterer wichtiger Bestandteil von GIS 2.0 ist die KI-basierte Smart-Cloud-Plattform, die es Betreibern ermöglicht, FWA- und MBB-Geräte effizienter zu verwalten, wodurch der Bedarf an Vor-Ort-Support reduziert und die Serviceeffizienz verbessert wird.

Die branchenweit erste KI-gestützte Full-Stack-FWA-Lösung und 5G+KI-Produktinnovationen

Auf der Veranstaltung stellte ZTE die Nebula AI FWA Solution vor, die erste KI-gestüzte Full-Stack-FWA-Lösung. Es werden sechs Funktionen mit KI-Unterstützung vorgestellt: Multi-Szenario-KI-Anwendung, KI-QoS-Management, KI-Sprachsteuerung, KI-Anwendungserkennung, KI-Kinderschutz und KI-Netzwerkoptimierung in Echtzeit. Diese Funktionen verbessern die Benutzererfahrung und die Netzwerksicherheit und setzen neue Standards für intelligente Netzwerke.

ZTE brachte außerdem seine KI-gestützten 5G-FWA- und MBB-Serien mit den Modellen G5 Ultra und G5F auf den Markt. Das ZTE G5 Ultra, das weltweit erste KI-gestützte FWA-Flaggschiff, ist vollständig für die Unterstützung von 5G-Advanced ausgestattet und bietet Spitzendatenraten von bis zu 19 Gbps. Das Gerät verfügt über Tri-Band-WLAN 7 und zwei 2,5G-Ultra-Highspeed-Netzwerkanschlüsse für eine hervorragende Konnektivität. Mit integrierter KI-Sprachsteuerung, intelligentem QoS-Management und einer 13-dBi-Smart-Beam-Switching-Antenne optimiert es automatisch die Internetleistung für Aktivitäten wie Streaming, Gaming und Videokonferenzen und bietet so ein verbessertes, sicheres und nahtloses Benutzererlebnis. ZTE G5F, das weltweit erste KI-gestützte Outdoor-FWA, das für 5G-Advanced bereit ist, ist das Flaggschiffmodell der FWA-Serie der fünften Generation von ZTE. Es liefert Spitzengeschwindigkeiten von 10 Gbps und verfügt über Sub-6-GHz- und mmWave-NR-DC für eine verbesserte Dualband-Abdeckung. Mit 13 dBi-Antennen und 2,5 G PoE-Netzwerkanschlüssen wird eine zuverlässige Hochgeschwindigkeits-Außenverbindung gewährleistet, die sich ideal für Anwendungen wie Cloud-Gaming und 4K-Streaming eignet.

ZTE hat seine Position als globaler Marktführer im Bereich FWA & MBB mit über 1.000 Patenten und Partnerschaften mit mehr als 130 Betreibern weltweit gefestigt und weltweit über 250 Millionen Einheiten ausgeliefert. ZTE verfügt über eine umfassende Produktpalette, von Chips bis hin zu Geräten, die Sektoren wie Heim, Reisen, Fahrzeuge und das Internet der Dinge abdeckt, und das alles innerhalb seines Full-Scenario Intelligent Ecosystem 3.0. Die kontinuierliche Innovation von ZTE liefert modernste Hochgeschwindigkeits-Konnektivität für alle und treibt die Zukunft intelligenter Netzwerke voran.

Über ZTE

ZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Mobilfunkbetreiber, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Anwender. Das Unternehmen entwickelt für seine Kunden integrierte, durchgängige Innovationen für hervorragende und hochwertige Produkte im Konvergenzbereich der Telekommunikations- und Informationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500 Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert mindestens zehn Prozent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zur Entwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das der Corporate SocialResponsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, ist ZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. Weitere Informationen finden Sie unter www.zte.com.cn

MEDIENANFRAGEN:

ZTE Corporation

Kommunikation

E-Mail: [email protected]