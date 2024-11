ZTE onthult de eerste AI FWA-oplossing in de branche onder zijn vernieuwde productfilosofie GIS 2.0

ISTANBUL, 12 november 2024 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een wereldwijd toonaangevende leverancier van geïntegreerde informatie- en communicatietechnologie-oplossingen, heeft de ZTE Nebula AI FWA Solution op de markt gebracht, de eerste AI-gestuurde full-stack FWA-oplossing in de branche. De AI-gestuurde GIS 2.0, ondersteund door de vernieuwde productfilosofie, werd geïntroduceerd op het allereerste ZTE Devices User Congress dat zich richt op vaste draadloze toegang (FWA) en mobiele breedband (MBB). Tijdens dit evenement, met als thema "Better 5G, Better AI", kwamen gerespecteerde gasten, thought leaders uit de sector, wereldwijde operators en experts bijeen om de kansen en uitdagingen in de FWA- & MBB-sector te bespreken.

Bai Keke, vicepresident van ZTE en algemeen directeur van Mobile Internet, ZTE Mobile Devices, benadrukte het belang van de integratie van AI & 5G om te voldoen aan de groeiende vraag naar FWA & MBB. "De FWA-markt zal tegen 2028 naar verwachting 38,7 miljoen eenheden bereiken, waarbij 5G FWA goed is voor 72% van deze vraag. We onderzoeken voortdurend de mogelijkheden van AI om de uitdagingen waar operators en gebruikers voor staan, aan te pakken. We zullen onze GIS 2.0 -productfilosofie blijven verbeteren om door middel van AI de innovatie in FWA & MBB te stimuleren en ons wereldwijd leiderschap te behouden."

ZTE's nieuwe FWA & MBB-productfilosofie: AI-gestuurde GIS 2.0

Tijdens het evenement introduceerde ZTE officieel zijn vernieuwde productfilosofie, de AI-gestuurde GIS 2.0, wat staat voor Green, artificial Intelligence en Security. GIS 2.0 integreert geavanceerde AI-technologie om netwerkprestaties te optimaliseren door te leren van gebruikersgedrag, meer dan 4000 toepassingen te categoriseren, de bandbreedte-efficiëntie met 20% te verbeteren en netwerkcongestie met 30% te verminderen. Met GIS 2.0 stelt ZTE een nieuwe norm voor het leveren van snellere, slimmere en veiligere FWA- en MBB-oplossingen.

Een opvallende functie van GIS 2.0 is de AI-gestuurde Super Antenna die gebruik maakt van ZTE's eigen fase scan- en schakeltechnologie. Hiermee wordt de netwerksnelheid met 20% verhoogd in gebieden waar het signaal zwakker is. Als veilige oplossing maakt GIS 2.0 gebruik van AI om cyberbedreigingen, zoals illegale gegevens, virussen en potentiële hackerbedreigingen in real time te detecteren en te blokkeren, terwijl de Child Guardianship-functie voor een veiligere online omgeving voor kinderen zorgt. Een ander belangrijk onderdeel van GIS 2.0 is het AI-gebaseerde Smart Cloud-platform, waarmee operators FWA- en MBB-apparaten efficiënter kunnen beheren. Dit vereist minder ondersteuning op locatie en maakt de service efficiënter.

De eerste AI-gestuurde full-stack FWA-oplossing en 5G+AI-productinnovaties in de sector

Tijdens het evenement presenteerde ZTE de Nebula AI FWA Solution, de eerste AI-gestuurde full-stack FWA-oplossing in de branche. Deze introduceert zes AI-gestuurde functies: AI-toepassing voor meerdere scenario's, AI QoS-beheer, AI-spraakbediening, AI-toepassingsherkenning, AI-kinderbeveiliging en realtime AI-netwerkoptimalisatie. Deze functies verbeteren de gebruikerservaring en netwerkbeveiliging en stellen nieuwe normen voor intelligente netwerken.

ZTE lanceerde ook zijn AI-gestuurde 5G FWA- en MBB-series, met de G5 Ultra- en G5F-modellen. ZTE G5 Ultra, 's werelds eerste AI-aangedreven FWA-vlaggenschip, is volledig uitgerust om 5G-Advanced te ondersteunen en piekdatasnelheden tot 19Gbps te bereiken. Hij is voorzien van tri-band Wi-Fi 7 en dual 2.5G ultra-high-speed netwerkpoorten voor uitzonderlijke connectiviteit. Met ingebouwde AI-spraakbediening, intelligent QoS-beheer en een 13dBi smart beam-schakelantenne optimaliseert hij automatisch de internetprestaties voor activiteiten als streamen, gamen en videovergaderen, om een verbeterde, veilige en naadloze gebruikerservaring te leveren. ZTE G5F, 's werelds eerste AI-gestuurde outdoor FWA, geschikt voor 5G-Advanced, is het vlaggenschipmodel van ZTE's FWA-serie van de vijfde generatie. Het levert pieksnelheden van 10Gbps en beschikt over sub-6GHz en mmWave NR DC voor verbeterde dual-band dekking. Met 13dBi-antennes en 2,5G PoE-netwerkpoorten zorgt het voor betrouwbare, snelle buitenconnectiviteit, ideaal voor toepassingen zoals cloudgaming en 4K-streaming.

ZTE heeft zijn positie als wereldleider in FWA & MBB versterkt, met meer dan 1.000 octrooien en partnerschappen en meer dan 130 operators wereldwijd, waarbij wereldwijd ruim 250 miljoen eenheden zijn geleverd. ZTE biedt het uitgebreide productassortiment, van chips tot apparaten, in sectoren zoals thuis, reizen, voertuigen en IoT, allemaal binnen het Full-Scenario Intelligent Ecosystem 3.0. De voortdurende innovatie van ZTE levert baanbrekende, snelle connectiviteit voor iedereen en is de motor van de toekomst van intelligente netwerken.

