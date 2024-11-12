中興通訊發布業界首款AI FWA解決方案 產品理念GIS 2.0新升級

中興通訊全新升級FWA & MBB產品理念：AI賦能GIS 2.0

在本次大會上，中興通訊正式推出全新升級的產品理念——AI賦能GIS 2.0，其中的「G」代表Green（綠色）、「I」代表artificial Intelligence（人工智能），「S」代表Security（安全）。GIS 2.0融合了先進的AI技術，通過學習用戶行為來優化網絡性能，對4,000多種應用進行分類，帶寬效率提升20%，網絡擁塞降低30%。在GIS 2.0的引領下，中興通訊在提供更快、更智能、更安全的FWA & MBB解決方案方面樹立了新標桿。

GIS 2.0的一個突出特點是「AI超級天線」，該技術採用中興通訊自主研發的相位可變技術 ，可在信號較弱的區域將網絡速度提高20%。在安全方面，GIS 2.0利用AI實時檢測和阻止各類網絡威脅，包括非法數據、病毒和潛在的黑客威脅，而其「兒童監護」功能則為兒童營造了更安全的網絡環境。GIS 2.0的另一個重要組成部分是基於AI的「智能雲平台」，它使營運商能夠更高效地管理FWA & MBB設備，減少現場支持需求，提高服務效率。

業界首款AI FWA全棧解決方案和5G+AI產品創新

在本次大會上，中興通訊發布了業界首款AI FWA全棧解決方案——ZTE Nebula AI FWA解決方案。該技術引入了六大AI功能：AI多場景應用、AI QoS管理、AI語音控制、AI應用識別、AI兒童保護和實時AI網絡優化。這些功能提升了用戶體驗和網絡安全性，為智能組網樹立了新標準。

此外，中興通訊還發布了搭載AI技術的5G FWA和MBB系列，主打G5 Ultra和G5F兩款產品。ZTE G5 Ultra是全球首款AI FWA旗艦設備，全面支持5G-Advanced，峰值數據速率高達19Gbps。它配備了三頻Wi-Fi 7和雙2.5G超高速網絡端口，可提供卓越的連接性能。內置AI語音控制、智能QoS管理和13dBi智能波束切換天線，針對流媒體播放、遊戲和視頻會議等活動自動優化網絡性能，為用戶提供更加優質、安全、無縫的體驗。ZTE G5F是全球首款面向5G-Advanced的AI室外FWA，也是中興通訊第五代FWA系列的旗艦產品。它提供10Gbps峰值速率，支持sub-6GHz頻率和毫米波NR DC，可增強雙頻覆蓋。配備13dBi天線和2.5G PoE網絡接口，確保可靠的高速戶外連接，非常適合雲遊戲和4K流媒體播放等應用。

中興通訊憑借超過1,000項專利，與全球130多家營運商建立了合作伙伴關係，全球交付量超過2.5億台，進一步鞏固了其在FWA & MBB領域的全球領導者地位。中興通訊擁有從芯片到終端的全面產品線，涵蓋家庭、出行、車載和物聯網等領域，均已融入其全場景智慧生態3.0。中興通訊堅持不斷創新，為所有人提供最前沿的高速連接，推動智能網絡的未來發展。

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