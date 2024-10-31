كلية HSBC Business التابعة لجامعة بكين تحتفل بالذكرى العشرين لتأسيسها

شينزين، الصين, 31 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- احتفلت كلية HSBC Business (PHBS) التابعة لجامعة بكين في 26 أكتوبر 2024 بالذكرى العشرين لتأسيسها في مركز جامعة شينزين الرياضي، حيث استقطب الحفل أكثر من 3600 مشارك، من بينهم قادة وخرجيين وأكاديميين وضيوف شرف آخرون جائوا ليشهدوا هذا الإنجاز الهام. توافد المشاركون من 13 دولة حول العالم، مجتمعين للاحتفاء بإنجازات الكلية، والبناء على إرثها القيم لمواصلة مسيرة النجاح لسنوات عديدة قادمة.

احتفالية بمناسبة الذكرى السنوية العشرين على التأسيس إطلاق "قاعدة المعلومات الذكية للمؤسسات الصينية"

وفي كلمته التي استعرض فيها تطور الكلية على مدار عشرين عامًا، أكد السيد Hai Wen، نائب رئيس مجلس جامعة بكين والعميد المؤسس لكلية PHBS، أن "الرؤية والمثابرة" هما الأساس الذي قامت عليه المؤسسة، وأن "الابتكار المستمر" هو حجر الزاوية للتنمية، في حين أن "الوحدة لتحقيق الأهداف" هي مفتاح النجاح. كما أشار السيد Wang Pengfei، العميد الحالي لكلية PHBS، إلى أن الكلية ستحافظ في المستقبل على الحماس والصلابة التي صاحبت تأسيسها، وستواصل تعزيز الريادة الأكاديمية، وتطوير المواهب، وتعزيز التعاون الدولي، مما سيُسهم في تعزيز مكانة الكلية عالميًا بين كبرى كليات الأعمال في العالم.

شهدت فعاليات الحفل تقديم جوائز تذكارية لتكريم المساهمات البارزة للقيادات والأساتذة والضيوف الموقرين الذين لعبوا أدوارًا حاسمة في تطور الكلية. وجاء من بين المكرّمين من الأوساط الأكاديمية والصناعية، السيد Xu Zhihong، عضو الأكاديمية الصينية للعلوم والرئيس الأسبق لجامعة بكين PKU، وكذلك السيد Thomas J. Sargent، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2011 والمدير الفخري لمعهد Sargent للاقتصاد الكمي والتمويل التابع لكلية PHBS.

تمثلت إحدى أبرز محطات الحفل في إطلاق النسخة التجريبية من "قاعدة المعلومات الذكية للمؤسسات الصينية"، الأمر الذي يمثل إنجازًا مهمًا لكلية PHBS في تحسين وتعزيز تعلم إدارة الأعمال وممارساتها في عصر الذكاء الاصطناعي AI. ومن جانبه، أوضح السيد Wei Wei، مدير المركز الذكي لمعلومات المؤسسات، أن هذه القاعدة هي أول قاعدة بيانات للمؤسسات الصينية تستخدم منصة التكنولوجيا الذكية المطورة ذاتيًا ExpertCPT، مما سيُحسن بشكل كبير من عمليات البحث عن المعلومات المؤسسية ويساهم في الأبحاث الخاصة بدراسات الإدارة.

وفي وقت متزامن مع الحفل، نظم حرم كلية PHBS في المملكة المتحدة فعاليات احتفالية تضمنت معرضًا لتاريخ الكلية وخطابات ألقاها عدد من خريجيها.

مع إرث يمتد على مدار عقدين من الزمن، نجحت كلية PHBS في تخريج أكثر من 50,000 خريج ممن يبرزون الآن في مجالات متنوعة حول العالم، وقدموا إسهامات كبيرة في القطاع المالي، والأوساط الأكاديمية، وغيرهما من المجالات.

المصدر: https://english.phbs.pku.edu.cn/2024/news_1028/3649.html

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