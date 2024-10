L'école de commerce HSBC de l'université de Pékin fête son 20ᵉ anniversaire

SHENZHEN, Chine, 30 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le 26 octobre 2024, l'école de commerce HSBC de l'université de Pékin (PHBS) a célébré son 20ᵉ anniversaire au centre sportif de la ville universitaire de Shenzhen, attirant plus de 3 600 participants pour assister à cet événement important, dont des dirigeants, des anciens étudiants, des professeurs et d'autres invités d'honneur. Venus de 13 pays du monde entier, ils se sont rassemblés pour célébrer les succès de l'école et faire fructifier son précieux héritage pour de nombreuses années à venir.

The 20th Anniversary Ceremony Celebration Launch of the "Intelligent Information Base of Chinese Enterprises”

Revenant sur les 20 années de développement de l'école, Hai Wen, vice-président du conseil de l'université de Pékin et doyen fondateur de la PHBS, a souligné dans son allocution que « vision et persévérance » étaient les fondements de l'établissement, l'« innovation sans fin » la pierre angulaire du développement, et l'« union pour la réussite » la clé du succès. Le doyen de la PHBS, Wang Pengfei, a indiqué qu'à l'avenir, la PHBS conserverait l'enthousiasme et la résilience de ses débuts et continuerait à renforcer la suprématie académique, la culture des talents et l'internationalisation, afin d'améliorer encore sa position parmi les écoles de commerce de classe mondiale.

Au cours de la cérémonie, des prix commémoratifs ont été décernés pour honorer les contributions exceptionnelles de prestigieux dirigeants, professeurs et invités qui ont joué un rôle crucial dans le développement de l'école. Parmi les lauréats issus du monde universitaire et de l'industrie, figuraient Xu Zhihong, membre de l'Académie chinoise des sciences et ancien président de la PKU, et Thomas J. Sargent, lauréat du prix Nobel d'économie 2011 et directeur honoraire de l'Institut Sargent d'économie et de finance quantitatives à la PHBS.

L'un des temps forts de la cérémonie a été le lancement de la version d'essai de la « base d'information intelligente des entreprises chinoises » de l'école, marquant une étape importante pour la PHBS dans l'avancement de l'enseignement et de la pratique des affaires dans le contexte de l'ère de l'IA. Wei Wei, directeur de l'Intelligent Center for Enterprise Information, a souligné qu'il s'agissait de la première base de données d'entreprise chinoise à utiliser la plateforme technologique intelligente ExpertCPT développée par le centre, ce qui permettra d'améliorer considérablement les demandes d'informations sur les entreprises et la recherche sur les cas de gestion.

Le campus britannique de la PHBS a également organisé des festivités communes, avec une exposition sur l'histoire de l'école et des discours d'anciens étudiants.

Avec un héritage qui s'étend sur deux décennies, la PHBS a formé plus de 50 000 anciens étudiants, qui excellent aujourd'hui dans divers domaines à travers le monde, apportant des contributions significatives dans la finance, le monde universitaire et au-delà.

