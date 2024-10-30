Бизнес-школа Пекинского университета HSBC отмечает 20-летний юбилей

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 30 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- 26 октября 2024 года бизнес-школа Пекинского университета HSBC (PHBS) отметила свое 20-летие в Шэньчжэньском университетском городском спортивном центре, собрав более 3600 участников, включая руководителей, выпускников, преподавателей и других почетных гостей. Приехав из 13 стран мира, они собрались вместе, чтобы отпраздновать достижения школы и развить ее бесценное наследие на многие годы вперед.

The 20th Anniversary Ceremony Celebration Launch of the "Intelligent Information Base of Chinese Enterprises”

Размышляя о 20-летнем развитии школы, Хай Вэнь (Hai Wen), заместитель председателя совета Пекинского университета и декан-основатель PHBS, подчеркнул в своем выступлении, что «видение и настойчивость» являются основой института, «бесконечные инновации» — краеугольным камнем развития, а «объединение для достижения» — ключом к успеху. Декан PHBS Ван Пэнфэй (Wang Pengfei) отметил, что в будущем PHBS будет поддерживать энтузиазм и устойчивость с момента своего основания и продолжать укреплять академическое лидерство, развивать таланты и интернационализацию, чтобы еще больше улучшить глобальное положение школы среди бизнес-школ мирового уровня.

Во время церемонии были вручены памятные награды за выдающийся вклад уважаемых лидеров, профессоров и гостей, которые сыграли решающую роль в развитии школы. Среди лауреатов из академических кругов и промышленности были Сюй Чжихун (Xu Zhihong), академик Китайской академии наук и бывший президент Пекинского университета, и Томас Дж. Сарджент (Thomas J. Sargent), лауреат Нобелевской премии по экономике 2011 года и почетный директор Института количественной экономики и финансов Сарджента в PHBS.

Изюминкой церемонии стал запуск пробной версии «Интеллектуальной информационной базы китайских предприятий», что стало важной вехой для PHBS в продвижении бизнес-образования и практики в контексте эпохи ИИ. Вэй Вэй (Wei Wei), директор Интеллектуального центра корпоративной информации, подчеркнул, что это первая китайская корпоративная база данных, использующая самостоятельно разработанную интеллектуальную технологическую платформу ExpertCPT, которая значительно улучшит информационные запросы предприятий и исследования вариантов управления.

В кампусе PHBS UK также прошли совместные торжества, на которых была организована выставка истории учреждения и выступления выпускников.

С наследием, охватывающим два десятилетия, PHBS воспитал более 50 000 выпускников, которые в настоящее время преуспевают в различных областях по всему миру, внося значительный вклад в финансы, научные круги и не только.

Источник: https://english.phbs.pku.edu.cn/2024/news_1028/3649.html

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2543945/Launch_Intelligent_Information_Base_Chinese_Enterprises.jpg