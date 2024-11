Peking University HSBC Business School Rayakan Hari Jadi Ke-20

Mengenang perkembangan PHBS selama 20 tahun terakhir, Hai Wen, Vice Chairman, Peking University Council dan Founding Dean, PHBS, dalam sambutannya, menekankan, "visi dan kegigihan" menjadi pondasi PHBS, serta "inovasi tanpa henti" merupakan faktor penting dalam perkembangan PHBS, sedangkan "semangat persatuan" adalah kunci kesuksesan PHBS. Menurut Dean, PHBS, Wang Pengfei, PHBS akan menjaga antusiasme dan resiliensi, serta selalu meningkatkan kepemimpinan akademik, pembinaan SDM, dan internasionalisasi. Langkah ini akan memperkuat status PHBS di antara fakultas ilmu bisnis kelas dunia lain.

Di acara tersebut, sejumlah penghargaan turut dibagikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi para pemimpin, guru besar, dan tamu yang telah berperan dalam perkembangan PHBS. Di antaranya, Xu Zhihong, Ilmuwan dari Chinese Academy of Sciences dan mantan President, PKU, serta Thomas J. Sargent, Pemenang Penghargaan Nobel 2011 dan Honorary Director, Sargent Institute of Quantitative Economics and Finance, PHBS.

Salah satu sesi penting dalam acara tersebut adalah peluncuran "Intelligent Information Base of Chinese Enterprises" versi uji coba sebagai salah satu perkembangan penting PHBS dalam memajukan program studi dan praktik Ilmu Bisnis pada era AI. Menurut Wei Wei, Director, Intelligent Center for Enterprise Information, untuk pertama kalinya, bank data perusahaan Tiongkok digunakan untuk mengembangkan platform teknologi pintar, ExpertCPT. Lewat ExpertCPT, permintaan informasi perusahaan dan riset manajemen akan tertangani dengan baik.

Kampus PHBS di Inggris juga ikut menggelar acara perayaan yang mencakup sebuah pameran seputar sejarah PHBS dan sambutan dari para alumni.

Selama dua dekade, PHBS telah membina lebih dari 50.000 alumni yang kini berkiprah dalam berbagai bidang di seluruh dunia, serta berkontribusi besar dalam bidang keuangan, akademik, dan lain-lain.

Sumber: https://english.phbs.pku.edu.cn/2024/news_1028/3649.html

SOURCE Peking University HSBC Business School