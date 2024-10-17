لتعزيز التعاون والشراكات الدولية: مؤتمر التعدين الدولي يشارك في مؤتمر ومعرض التعدين الصيني

RIYADH, Saudi Arabia, 17 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- يشارك مؤتمر التعدين الدولي في مؤتمر ومعرض التعدين الصيني، الذي سيُعقد في مركز تيانجين ميجيانغ للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر 2024، بمشاركة عدد من قادة وخبراء قطاع التعدين وكبار موردي التقنيات والمستثمرين في القطاع حول العالم.

FMF to Engage Chinese Mining Leaders at China Mining Conference and Exhibition

وتهدف هذه المشاركة، التي تأتي كجزء من جناح "استثمر في السعودية"، بهدف التعريف بأهداف المؤتمر وأدواره الدولية والإقليمية، وأهميته في رسم ملامح مستقبل قطاع التعدين والمعادن، خاصة ما يتعلق بأدوار المؤتمر في تسليط الضوء على إسهام قطاع التعدين في تنمية المجتمعات المحلية وتعزيز الاستدامة، بالإضافة إلى دوره في جذب الاستثمارات لقطاعات الاستكشاف لتوفير المعادن التي تدخل في تحول الطاقة، وجذب الاستثمارات المباشرة لقطاع التعدين في المملكة، وبناء الشراكات الاستراتيجية في هذا المجال الحيوي.

وفي تصريح للمشرف العام على مؤتمر التعدين الدولي، الأستاذ علي المطيري، أشار إلى أن مؤتمر التعدين الصيني يمثل فرصة كبيرة للتواصل مع شركات التعدين الصينية ومع قادة وخبراء القطاع الدوليين في هذا المجال. وقال: "نحن حريصون على تعزيز التعاون مع قادة الصناعة من جميع أنحاء العالم، من خلال وجودهم تحت سقف واحد، لتمكين سلاسل توريد معدنية مسؤولة ومستدامة".

ومن الجدير بالذكر أن الصين تحتل مكانة بارزة في قطاع المعادن العالمي، حيث تتصدر قائمة أكبر المنتجين والمستهلكين للمعادن الاستراتيجية، التي تدعم التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون، وتساهم في تعزيز التنمية الصناعية. وحققت الصين هذه المكانة بفضل خبرتها الواسعة في استكشاف المعادن وتطوير تقنيات استخراجها ومعالجتها لتصبح شريكًا لا غنى عنه في سلاسل التوريد والتصنيع العالمية، مما يجعلها قوة رئيسية في دعم الاستدامة الاقتصادية والصناعية عالميًا. ويوفر مؤتمر ومعرض التعدين الصيني منصة مثالية للشركات هناك لعرض أحدث ابتكاراتها وتقنياتها المتقدمة، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.

يذكر أن النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي والاجتماع الوزاري الدولي ستُعقد خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير 2025، تحت شعار "تحقيق الأثر"، حيث سيتم مناقشة مجموعة من الموضوعات الملحة، مثل إمكانيات التعدين في مناطق جديدة، وجذب الاستثمارات لقطاعات التعدين والمعالجة، بالإضافة إلى بحث دور قطاع المعادن في تنمية المجتمعات وتأمين الطاقة النظيفة كعامل أساسي للتكنولوجيا المتقدمة.

لمزيد من المعلومات عن المؤتمر، يُرجى زيارة: www.futuremineralsforum.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2533916/FMF_China_Mining_Conference.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2314209/4974762/Future_Minerals_Forum_Logo.jpg