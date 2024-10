La FMF s'adresse aux leaders chinois du secteur minier à l'occasion de la conférence et de l'exposition sur l'exploitation minière en Chine

RIYADH, Arabie Saoudite, 17 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le Future Minerals Forum (FMF), le plus grand rassemblement mondial sur la production minérale, convoqué par le ministère de l'Industrie et des Ressources minérales d'Arabie Saoudite, participera à la conférence et à l'exposition China Mining du 15 au 18 octobre 2024, au Tianjin Meijiang Convention and Exhibition Center.

La FMF fera partie du pavillon de l'Arabie saoudite, ce qui témoigne de l'engagement du Royaume à encourager les partenariats internationaux dans le secteur des mines et des minéraux. La prochaine édition est prévue pour janvier 2025. Le FMF souhaite profiter de l'occasion pour engager les principales sociétés minières et minéralières chinoises et étendre leur marché en présentant des opportunités dans d'autres juridictions.

La Chine est reconnue pour son importance stratégique car elle reste le plus grand producteur et consommateur de minéraux au monde, en particulier ceux qui sont essentiels pour les technologies de décarbonisation et le développement industriel. Grâce à l'expertise de la Chine en matière de prospection minière, d'extraction et de technologies de traitement avancées, le FMF offrira aux entreprises chinoises une plateforme leur permettant de présenter leurs capacités et de favoriser les partenariats à l'échelle mondiale.

Selon Ali Al-Mutairi, directeur exécutif du Future Minerals Forum, la conférence sur l'exploitation minière en Chine est une excellente occasion pour le FMF de nouer des contacts avec des sociétés minières chinoises. "Nous sommes ravis de renforcer nos collaborations avec les leaders de l'industrie du monde entier et de les réunir sous un même toit pour promouvoir des chaînes d'approvisionnement en minerais responsables et durables". Al Mutairi a ajouté.

La quatrième édition du Forum des minéraux du futur se tiendra du 14 au 16 janvier 2025 à Riyad, au Centre de conférence international du roi Abdulaziz. Le forum favorise la collaboration internationale et met en relation les acteurs de l'industrie, les gouvernements et les investisseurs.

Ses objectifs sont de repousser les frontières des pratiques minières durables et d'élargir les opportunités de marché pour tous les participants. Les entreprises chinoises, qui sont déjà d'importants investisseurs dans le secteur minier mondial, auront accès à des contacts précieux et à des opportunités de croissance dans le cadre des efforts de la FMF visant à rassembler les meilleurs acteurs du secteur.

Depuis sa première édition en 2022, la FMF est sur une trajectoire de croissance. Le FMF 2024 a vu la participation de 75 gouvernements à sa table ronde ministérielle (MRT), qui est devenue la seule réunion sur les minéraux dirigée par un gouvernement. En outre, 35 organisations internationales et 45 PDG du secteur minier mondial ont participé à l'événement.

En particulier, des accords d'une valeur de 20 milliards de dollars ont été annoncés lors du FMF24 afin de réaliser des avancées significatives dans le secteur minéral. Ces accords portent sur les besoins critiques en minéraux pour une croissance industrielle durable et le développement des technologies vertes.

