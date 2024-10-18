FMF將參與中國國際礦業大會，與中國礦業領袖切磋交流

中國因其策略重要性而備受關注，作為全球最大礦產生產國和消費國，尤其是在脫碳技術和工業發展中至關重要的礦產方面。憑藉中國在礦產勘探、開採和先進加工技術方面的專業知識，FMF將為中國企業提供一個展示其能力的平台，並促進全球範圍內的合作夥伴關係。

根據未來礦業論壇（FMF）執行董事Ali Al-Mutairi的說法，中國國際礦業大會為FMF提供了一個與中國礦業公司建立聯繫的絕佳機會。我們很高興能與來自全球的行業領袖建立更緊密的合作，將他們聚集在同一屋簷下，共同推動負責任且可持續的礦產供應鏈發展，」Al Mutairi補充說。

第四屆未來礦業論壇（FMF）將於2025年1月14日至16日在利雅德（Riyadh）的阿卜杜勒阿齊茲國際會議中心（King Abdulaziz International Conference Center）舉行。該論壇旨在促進國際合作，並聯繫行業參與者、政府和投資者。

其目標是突破可持續採礦實踐的邊界，並為所有參與者拓展市場機遇。中國企業作為全球礦業部門的主要投資者之一，將在FMF努力聚集行業頂尖企業的過程中，獲得寶貴的聯繫和增長機會。

自2022年首次舉辦以來，FMF一直處於增長軌跡。2024年FMF期間，多國共75位官員出席了部長圓桌會議（MRT），該會議已成為唯一由政府主導的礦產聚會。此外，還有35個國際組織和45位全球礦業行政總裁參加了此次活動。

值得注意的是，2024年FMF在會議期間宣佈了價值200億美元的交易，以推動礦產行業的重大進展。這些協議針對可持續工業增長和綠色環保技術發展的關鍵礦產需求。

SOURCE Future Minerals Forum