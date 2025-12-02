OUTBREAK 2: MALL MAYHEM AHORA ESTÁ DISPONIBLE EN LUGARES DE ZERO LATENCY VR EN TODO EL MUNDO

-OUTBREAK 2: MALL MAYHEM, LA SECUELA QUE ESPERABA, AHORA ESTÁ DISPONIBLE EN LUGARES DE ZERO LATENCY VR EN TODO EL MUNDO

Outbreak 2: Mall Mayhem es la secuela más grande, más intensa y más cruel de Outbreak, la experiencia de realidad virtual inmersiva más popular de Zero Latency VR.

MELBOURNE, Australia, 2 de diciembre 2025 /PRNewswire/ -- Zero Latency VR, el líder indiscutible en entretenimiento inmersivo y la mente maestra detrás de la red de realidad virtual basada en la ubicación más grande del mundo, se complace en anunciar el lanzamiento de Outbreak 2: Mall Mayhem, la secuela repleta de zombis que los fans ansiaban.

Outbreak 2: Mall Mayhem. The apocalypse that began in Outbreak has gone to the next level. The infection has a new home, the mall. And it’s crawling with mutant zombies. It’s havoc. It’s mayhem. Can you survive the chaos? Outbreak 2: Mall Mayhem, available exclusively at Zero Latency VR venues worldwide

El apocalipsis que comenzó en Outbreak ha estallado en un caos total, y el lugar está repleto de zombis mutantes. Spitters. Spewers. Boomers. nuevas cepas, nuevas pesadillas y un frenesí de muertos, como nunca antes se había visto. El mundo necesita héroes dispuestos a abrazar la locura... o al menos a dar lo mejor de sí mismos.

Como la primera secuela oficial desarrollada por Zero Latency VR, Outbreak 2: Mall Mayhem eleva la intensidad al máximo con:

Nuevas variantes de zombis mutantes que se vuelven más grandes, más crueles y más desquiciadas a medida que te adentras.

que se vuelven más grandes, más crueles y más desquiciadas a medida que te adentras. Campos de batalla icónicos en centros comerciales, repletos de suelos de cristal que se rompen, lluvia de fuego y una carrera de obstáculos digna de una película de terror.

repletos de suelos de cristal que se rompen, lluvia de fuego y una carrera de obstáculos digna de una película de terror. Interacciones caóticas como juguetes explosivos y maniquíes destructibles: porque en el apocalipsis, todo debe desaparecer.

como juguetes explosivos y maniquíes destructibles: porque en el apocalipsis, todo debe desaparecer. Inmersión total gracias a la tecnología de última generación de Zero Latency: sin mochilas, sin cables, visuales de 360°, audio espacial y una zona enorme del tamaño de una cancha de tenis.

gracias a la tecnología de última generación de Zero Latency: sin mochilas, sin cables, visuales de 360°, audio espacial y una zona enorme del tamaño de una cancha de tenis. Caos en escuadrones para hasta 8 jugadores: porque cazar zombis no es un deporte individual.

"Tras el éxito de Outbreak, los fans ansiaban una secuela que continuara la acción de matar zombis en un entorno nuevo" declaró Tim Ruse, consejero delegado de Zero Latency VR. "Outbreak 2: Mall Mayhem ofrece precisamente eso: una aventura brutal, hilarante y caótica a través de uno de los campos de batalla más emblemáticos imaginables. Toma todo lo que a los jugadores les encantó del original y lo lleva al extremo".

Desarrollado íntegramente en la sede de Zero Latency VR en Melbourne, Australia, Outbreak 2: Mall Mayhem amplía la oferta de género de Zero Latency y añade una nueva y audaz dimensión a su creciente catálogo de aventuras inmersivas de realidad virtual de gran éxito.

Los muertos esperan. El centro comercial está a reventar. El caos es real.

Y el mundo necesita un escuadrón lo suficientemente valiente como para enfrentarse a él.

Reservas ya abiertas en: https://booking.zerolatencyvr.com

ACERCA DE ZERO LATENCY:

Zero Latency VR es pionero mundial en entretenimiento inmersivo, ampliando los límites de las experiencias basadas en la ubicación. Como la red de realidad virtual de libre recorrido más grande del planeta, con más de 150 espacios de vanguardia en 30 países, Zero Latency es el lugar donde los amantes de las emociones fuertes vienen a vivir sus fantasías más salvajes.

ENLACES REDES SOCIALES:

Instagram and TikTok: @zerolatencyvr

LinkedIn: Zero Latency VR

Contacto de prensa

Luke Mitchell

PR & Communications Manager

+61 (0) 413614412

[email protected]

Video - https://www.youtube.com/watch?v=rHIV7Vf9IHo

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2835898/Outbreak_2_Mall_Mayhem_Key_Art.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2489254/Zero_Latency_VR_logo_2024_primairy_RGB_Logo.jpg