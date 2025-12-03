OUTBREAK 2: MALL MAYHEM, DIE LANG ERSEHNTE FORTSETZUNG, IST JETZT WELTWEIT AN ZERO LATENCY VR-STANDORTEN VERFÜGBAR

Outbreak 2: Mall Mayhem ist die größere, fiesere und intensivere Fortsetzung von Outbreak, dem beliebtesten immersiven VR-Erlebnis von Zero Latency VR.

MELBOURNE, Australien, 3. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Zero Latency VR , der unbestrittene Marktführer im Bereich der immersiven Unterhaltung und der Kopf hinter dem größten ortsbezogenen VR-Netzwerk der Welt, freut sich, die Veröffentlichung von Outbreak 2: Mall Mayhem bekannt zu geben, die von den Fans sehnlichst erwartete Zombie-Fortsetzung.

Outbreak 2: Mall Mayhem. The apocalypse that began in Outbreak has gone to the next level. The infection has a new home, the mall. And it’s crawling with mutant zombies. It’s havoc. It’s mayhem. Can you survive the chaos? Outbreak 2: Mall Mayhem, available exclusively at Zero Latency VR venues worldwide

Die Apokalypse, die in Outbreak ihren Anfang nahm, hat sich zu einem regelrechten Chaos ausgeweitet, und es wimmelt nur so von mutierten Zombies. Sie spucken, speien und brüllen. Neue Stämme, neue Alpträume und eine Fressorgie der Untoten, wie sie Spieler noch nie erlebt haben. Die Welt braucht Helden, die für diesen Wahnsinn bereit sind ... oder zumindest ihr absolut Bestes zu geben.

Als erste offizielle Fortsetzung, die von Zero Latency VR entwickelt wurde, dreht Outbreak 2: Mall Mayhem die Intensität auf 11 und liefert:

Völlig neue mutierte Zombie-Varianten , die immer größer, fieser und unberechenbarer werden, je weiter man geht

, die immer größer, fieser und unberechenbarer werden, je weiter man geht Das legendäre Schlachtfeld im Einkaufszentrum mit zerbrechendem Glasboden, Feuerregen und einem Hindernisparcours wie aus einem Horrorfilm

mit zerbrechendem Glasboden, Feuerregen und einem Hindernisparcours wie aus einem Horrorfilm Chaotische interaktive Elemente wie explodierendes Spielzeug und zerstörbare Schaufensterpuppen – denn in der Apokalypse geht alles drauf

wie explodierendes Spielzeug und zerstörbare Schaufensterpuppen – denn in der Apokalypse geht alles drauf Vollständiges Eintauchen in das Spielgeschehen , angetrieben von der Zero Latency-Technologie der nächsten Generation: keine Rucksäcke, keine Kabel, 360°-Visualisierung, Raumklang und eine riesige Arena, so groß wie ein Tennisplatz

, angetrieben von der Zero Latency-Technologie der nächsten Generation: keine Rucksäcke, keine Kabel, 360°-Visualisierung, Raumklang und eine riesige Arena, so groß wie ein Tennisplatz Gruppenbasiertes Chaos für bis zu 8 Spieler – denn Zombiejagd ist kein Solosport

„Nach dem Erfolg von Outbreak haben sich die Fans verzweifelt nach einer Fortsetzung gesehnt, um die Zombie-Action in einer neuen Umgebung fortzusetzen", sagt Tim Ruse, Geschäftsführer von Zero Latency VR. „Outbreak 2: Mall Mayhem liefert genau das: ein brutaler, witziger und chaotischer Streifzug durch eines der kultigsten Schlachtfelder, die man sich vorstellen kann. Hier wird alles, was die Spieler am Original geliebt haben, nochmal gesteigert."

Outbreak 2 wurde vollständig im Zero Latency VR HQ in Melbourne, Australien, entwickelt: Mall Mayhem erweitert das Genre-Angebot von Zero Latency und fügt dem wachsenden Katalog an immersiven VR-Blockbuster-Abenteuern eine kühne neue Dimension hinzu.

Die Untoten warten. Das Einkaufszentrum ist infiziert. Das Chaos ist ausgebrochen.

Und die Welt braucht Helden, die mutig genug sind, den Kampf aufzunehmen.

Vorbestellungen sind ab sofort möglich unter: https://booking.zerolatencyvr.com

I NFORMATIONEN ZU ZERO LATENCY:

Zero Latency VR ist der weltweite Pionier für immersive Unterhaltung und verschiebt die Grenzen des Möglichen bei ortsbezogenen Erlebnissen. Als größtes Free-Roam-VR-Netzwerk der Welt mit über 150 hochmodernen Venues in 30 Ländern ist Zero Latency der Ort, an dem Menschen auf der Suche nach echtem Nervenkitzel ihre wildesten Fantasien ausleben können.

