OUTBREAK 2: MALL MAYHEM, LA SUITE QUE VOUS ATTENDIEZ AVEC IMPATIENCE, EST DÉSORMAIS DISPONIBLE SUR LES SITES DE ZERO LATENCY VR DANS LE MONDE ENTIER

Outbreak 2: Mall Mayhem est la suite la plus importante, la plus méchante et la plus intense d'Outbreak, l'expérience de RV immersive la plus populaire de Zero Latency VR.

MELBOURNE, Australie, 2 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Zero Latency VR , le leader incontesté du divertissement immersif et le maître d'œuvre du plus grand véritable réseau de RV basé sur des arènes au monde, est ravi d'annoncer le lancement d' Outbreak 2: Mall Mayhem , la suite bourrée de zombies que les fans attendent avec impatience.

Outbreak 2: Mall Mayhem. The apocalypse that began in Outbreak has gone to the next level. The infection has a new home, the mall. And it’s crawling with mutant zombies. It’s havoc. It’s mayhem. Can you survive the chaos? Outbreak 2: Mall Mayhem, available exclusively at Zero Latency VR venues worldwide

L'apocalypse qui a commencé dans Outbreak s'est transformée en un véritable chaos, et l'endroit est envahi de zombies mutants. Les cracheurs. Les vomisseurs. Les boomers. De nouvelles souches, de nouveaux cauchemars et une frénésie alimentaire des morts, comme les joueurs n'en ont jamais vu auparavant. Le monde a besoin de héros prêts à embrasser la folie... ou au moins à apporter leur meilleure dose de dinguerie.

Première suite officielle développée par Zero Latency VR, Outbreak 2: Mall Mayhem fait monter l'intensité à 11 avec :

De toutes nouvelles variantes de zombies mutants qui deviennent plus grands, plus méchants et plus déséquilibrés à mesure que vous progressez

qui deviennent plus grands, plus méchants et plus déséquilibrés à mesure que vous progressez Des champs de bataille en centres commerciaux emblématiques , avec des sols en verre qui volent en éclats, une pluie de feu et un parcours d'obstacles tout droit sorti d'un film d'horreur

, avec des sols en verre qui volent en éclats, une pluie de feu et un parcours d'obstacles tout droit sorti d'un film d'horreur Des éléments interactifs chaotiques comme des jouets qui explosent et des mannequins destructibles - parce que dans l'apocalypse, tout doit disparaître

comme des jouets qui explosent et des mannequins destructibles - parce que dans l'apocalypse, tout doit disparaître Une immersion totale , grâce à la technologie de nouvelle génération de Zero Latency : pas de sac à dos, pas de câbles, des images à 360°, un son spatial et une arène massive de la taille d'un court de tennis

, grâce à la technologie de nouvelle génération de Zero Latency : pas de sac à dos, pas de câbles, des images à 360°, un son spatial et une arène massive de la taille d'un court de tennis Du chaos en escouade pour jusqu'à 8 joueurs - parce que la chasse aux zombies n'est pas un sport solitaire

« Après le succès d'Outbreak, les fans attendaient désespérément une suite pour continuer à tuer des zombies dans un nouveau décor », a déclaré Tim Ruse, PDG de Zero Latency VR. « Outbreak 2: Mall Mayhem propose exactement cela : une aventure brutale, drôle et chaotique dans l'un des champs de bataille les plus emblématiques que l'on puisse imaginer. Il reprend tout ce que les joueurs aimaient dans l'original et l'augmente à l'extrême. »

Construit entièrement en interne au siège de Zero Latency VR à Melbourne, en Australie, Outbreak 2: Mall Mayhem élargit l'offre de genre de Zero Latency et ajoute une nouvelle dimension audacieuse à son catalogue croissant d'aventures immersives en RV à succès.

Les morts attendent. Le centre commercial grouille de monde. Le chaos est réel.

Et le monde a besoin d'une équipe suffisamment courageuse pour l'affronter.

Les réservations sont désormais ouvertes à l'adresse suivante : https://booking.zerolatencyvr.com

À PROPOS DE ZERO LATENCY :

Zero Latency VR est le pionnier mondial du divertissement immersif qui repousse les limites du possible en matière d'expériences basées sur la localisation. En tant que plus grand réseau de réalité virtuelle en déplacement libre (free roam) de la planète, avec plus de 150 sites dans 30 pays, Zero Latency est la destination où les amateurs de sensations fortes viennent vivre leurs idées les plus folles.

