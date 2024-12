مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة 2024: انطلاقة أضخم وأشمل في نسخته الرابعة

أكثر من 60 فيلسوفاً ومفكراً بارزاً من جميع أنحاء العالم يشاركون في المنصة الفكرية الرائدة في الرياض لاستكشاف "الفلسفة وجودة الحياة: الوجود والحقيقة والخير"

الرياض، المملكة العربية السعودية, 3 ديسمبر / كانون أول 2024 /PRNewswire/ -- يستعد مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة 2024 لانطلاق نسخته الرابعة والأضخم حتى الآن، خلال الفترة الممتدة بين 5 و7 ديسمبر 2024 في مكتبة الملك فهد الوطنية في مدينة الرياض. وتحمل هذه النسخة شعار "الفلسفة وجودة الحياة: الوجود والحقيقة والخير"، لتعكس التزام المؤتمر باستكشاف كيف يمكن للفكر الفلسفي أن يسهم بتعزيز رفاهية الإنسان وتنمية المجتمع.

وتنظم هيئة الأدب والنشر والترجمة التابعة لوزارة الثقافة هذا المؤتمر في إطار جهودها لدعم مبادرات رؤية السعودية 2030. ويأتي المؤتمر كإحدى الركائز الرئيسية لهذه المبادرات، حيث يُسهم بترسيخ مكانة مدينة الرياض كمركز عالمي للحوار الفكري من خلال مناقشة القضايا الفلسفية المعاصرة من زوايا متعددة تشمل العقل والروح والجسد والدين والعلم.

ويتضمن المؤتمر مجموعة من الأنشطة التفاعلية المميزة تشمل كلمات رئيسية وحلقات نقاش وورش عمل تطبيقية، مع التركيز على مناقشة موضوعات متنوعة تتناول تقاطعات الفلسفة مع الدين والعلم، والجوانب الفلسفية للصحة والجمال، والقضايا الأخلاقية في المجتمع، مما يقدم تجربة فكرية غنية وشاملة للحضور.

وأكد الدكتور محمد بن حسن علوان، الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة، على الأهمية الاستراتيجية لهذا الحدث بقوله: "يُعد مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة منصة حيوية تعكس ريادة المملكة في تعزيز الحوار الفلسفي على المستويين المحلي والدولي. ويتماشى شعار هذا العام بشكل وثيق مع رؤية المملكة الأوسع لتحسين جودة الحياة وتعزيز التعاون الفكري عبر الحدود."

ومن المقرر أن يشارك بالمؤتمر أكثر من 60 فيلسوفاً ومفكراً بارزاً من جميع أنحاء العالم، منهم الدكتور فاوستو فريسوبي والبروفيسور روبرت لامبرت برناسكوني والدكتور عبدالعزيز برغوث والدكتور عبدالرحيم الدقون والدكتورة نيرمين عزالدين، إلى جانب شخصيات بارزة أخرى.

ومن أبرز ملامح مؤتمر هذا العام إقامة شراكات مميزة مع مؤسسات دولية مرموقة، مثل New Philosopher وThe School of Life، وذلك في أول حضور لها داخل المملكة العربية السعودية، حيث تُسهم هذه الشراكات بترسيخ مكانة المؤتمر كحدث عالمي يدعم تطور الفكر الفلسفي. كما يسلط المؤتمر الضوء على دور الفلسفة في تعزيز جودة الحياة، كجزء من برنامج "جودة الحياة". وتتوافق أهداف هذا البرنامج مع المبادئ الفلسفية التي تسعى إلى تعزيز فهم أعمق للفضيلة والعدالة والسعادة والحرية، والتي تُعد ركائز أساسية لازدهار المجتمعات.

ويُعد مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة 2024 أكبر حدث فلسفي في منطقة الشرق الأوسط ورمزاً لالتزام المملكة بتعزيز المشهد الثقافي والفكري على المستوى العالمي. ويستقطب الحدث نخبة من الباحثين والمفكرين والطلاب من مختلف أنحاء العالم، مما يعزز مكانة الرياض كمنارة للريادة الفكرية والحوار الفلسفي.

وللمزيد من التفاصيل حول المؤتمر والتسجيل، يُرجى زيارة صفحة المؤتمر.



