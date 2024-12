Internationale Philosophiekonferenz in Riad 2024: Größer und kühner in ihrer vierten Ausgabe

Über 60 renommierte Philosophen und Denker nehmen an der führenden intellektuellen Plattform in Riad teil, zum Thema „Philosophy and Quality of Life: Existence, Truth, and Goodness" (Philosophie und Lebensqualität: Existenz, Wahrheit und Güte)

RIYADH, Saudi-Arabien, 4. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Die Internationale Philosophiekonferenz in Riad bereitet sich auf ihre vierte und bisher größte Ausgabe vor. Die diesjährige Konferenz, die vom 5. bis 7. Dezember 2024 in der König Fahad Nationalbibliothek in Riad stattfinden wird, steht unter dem Motto „Philosophy and Quality of Life: Existence, Truth, and Goodness" (Philosophie und Lebensqualität: Existenz, Wahrheit und Güte) und zeigt auf, wie philosophisches Denken das menschliche Wohlergehen und die gesellschaftliche Entwicklung fördern kann.

Die von der Kommission für Literatur, Verlagswesen und Übersetzung des Kulturministeriums organisierte Konferenz ist eine wichtige Initiative im Rahmen der saudischen Vision 2030. Sie spielt eine zentrale Rolle bei der Positionierung Riads als globales Zentrum für den intellektuellen Dialog, indem sie zeitgenössische philosophische Fragen aus verschiedenen Perspektiven behandelt, darunter Geist, Seele, Körper, Religion und Wissenschaft.

Die Konferenz bietet ein dynamisches Programm mit Hauptvorträgen, Podiumsdiskussionen und interaktiven Workshops. Die Diskussionen umfassen eine Reihe von Themen, darunter die Philosophie der Religion und der Wissenschaft, die philosophischen Dimensionen von Gesundheit und Schönheit sowie ethische Fragen in der Gesellschaft, um den Teilnehmenden eine umfassende und bereichernde intellektuelle Erfahrung zu bieten.

Dr. Mohammed bin Hasan Alwan, der Geschäftsführer der Kommission für Literatur, Verlagswesen und Übersetzung, betonte die strategische Bedeutung der Veranstaltung: „Die Internationale Philosophiekonferenz in Riad ist eine wichtige Plattform, die die führende Rolle von Saudi-Arabien bei der Förderung des philosophischen Dialogs auf lokaler und globaler Ebene widerspiegelt. Das diesjährige Thema steht in engem Zusammenhang mit der umfassenderen Vision des Königreichs, die Lebensqualität zu verbessern und die intellektuelle Zusammenarbeit über Grenzen hinweg zu fördern."

An der Konferenz werden über 60 angesehene Philosophen und Denker aus der ganzen Welt teilnehmen, darunter Dr. Fausto Fraisopi, Professor Robert Lambert Bernasconi, Dr. Abdulaziz Barghouthi, Dr. Abdelrahim Dekkoun und Dr. Nermine Ezzeldin, um nur einige zu nennen.

Ein Höhepunkt der diesjährigen Ausgabe ist die Gründung von Partnerschaften mit angesehenen internationalen Organisationen, wie New Philosopher und The School of Life, die zum ersten Mal in Saudi-Arabien vertreten sind. Diese Kooperationen festigen den Status der Konferenz als globales Ereignis, das den Fortschritt des philosophischen Denkens fördert.

Auf der Konferenz wird auch die Rolle der Philosophie bei der Verbesserung der Lebensqualität im Rahmen des saudi-arabischen Programms für Lebensqualität hervorgehoben. Diese Initiative steht im Einklang mit philosophischen Grundsätzen, die darauf abzielen, das Verständnis von Tugend, Gerechtigkeit, Glück und Freiheit zu vertiefen – wichtige Säulen für das Gedeihen von Gesellschaften.

Die Internationale Philosophiekonferenz in Riad 2024 ist nicht nur die größte Philosophie-Veranstaltung im Nahen Osten, sondern auch ein Symbol für das Engagement des Königreichs, die globale intellektuelle und kulturelle Landschaft zu bereichern. Die Konferenz zieht führende Gelehrte, Denker und Studenten aus der ganzen Welt an und stärkt damit den Ruf Riads als Zentrum intellektueller Führung und des philosophischen Dialogs.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2572043/Literature_Publishing_Translation_Commission_Logo.jpg