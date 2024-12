Conferencia Internacional de Filosofía de Riad 2024: Más grande y audaz en su cuarta edición

Más de 60 filósofos y pensadores de renombre se unirán a la plataforma intelectual líder de Riad para explorar "Filosofía y calidad de vida: existencia, verdad y bondad"

RIAD, Arabia Saudita, 3 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- La Conferencia Internacional de Filosofía de Riad 2024 se está preparando para su cuarta y más grande edición. La conferencia de este año, que se llevará a cabo del 5 al 7 de diciembre de 2024 en la Biblioteca Nacional King Fahad en Riad, se centrará en el tema "Filosofía y calidad de vida: existencia, verdad y bondad", destacando cómo el pensamiento filosófico puede mejorar el bienestar humano y fomentar el desarrollo social.

Organizada por la Comisión de Literatura, Publicaciones y Traducción del Ministerio de Cultura, la conferencia es una iniciativa clave de Saudi Vision 2030. Desempeña un papel fundamental en el posicionamiento de Riad como un centro global para el diálogo intelectual al abordar los problemas filosóficos contemporáneos desde diversas perspectivas, como la mente, el alma, el cuerpo, la religión y la ciencia.

La conferencia ofrece una agenda dinámica, con conferencias magistrales, mesas redondas y talleres interactivos. Las discusiones abarcarán una variedad de temas, incluida la filosofía de la religión y la ciencia, las dimensiones filosóficas de la salud y la belleza, y los problemas éticos en la sociedad, proporcionando una experiencia intelectual inclusiva y enriquecedora para los asistentes.

El Dr. Mohammed bin Hasan Alwan, director ejecutivo de la Comisión de Literatura, Publicaciones y Traducción, enfatizó la importancia estratégica del evento y declaró: "La Conferencia Internacional de Filosofía de Riad es una plataforma vital que refleja el liderazgo de Arabia Saudita en el avance del diálogo filosófico tanto a nivel local como global. El tema de este año se alinea estrechamente con la visión más amplia del Reino de mejorar la calidad de vida y fomentar la colaboración intelectual a través de las fronteras ".

La conferencia dará la bienvenida a más de 60 distinguidos filósofos y pensadores de todo el mundo, incluidos el Dr. Fausto Fraisopi, el profesor Robert Lambert Bernasconi, el Dr. Abdulaziz Barghouthi, el Dr. Abdelrahim Dekkoun y la Dra. Nermine Ezzeldin, entre otras figuras prominentes.

Un punto destacado de la edición de este año es el establecimiento de asociaciones con organizaciones internacionales de prestigio, como New Philosopher y The School of Life, que marcan su presencia inaugural en Arabia Saudita. Estas colaboraciones consolidan aún más el estatus de la conferencia como un evento global que apoya el avance del pensamiento filosófico.

La conferencia también destaca el papel de la filosofía en la mejora de la calidad de vida como parte del Programa de Calidad de Vida de Arabia Saudita. Esta iniciativa se alinea con los principios filosóficos que tienen como objetivo profundizar la comprensión de la virtud, la justicia, la felicidad y la libertad, pilares clave para el florecimiento de las sociedades.

La Conferencia Internacional de Filosofía de Riad 2024 no solo es el evento de filosofía más grande del Medio Oriente, sino que también es un símbolo de la dedicación del Reino para enriquecer el panorama intelectual y cultural mundial. Al atraer a destacados académicos, pensadores y estudiantes de todo el mundo, la conferencia continúa fortaleciendo la reputación de Riad como un faro de liderazgo intelectual y diálogo filosófico.

