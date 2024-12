2024年利雅德國際哲學會議：第四屆規模更大、內容更具突破性

超過60位知名哲學家和思想家將齊聚利雅德,參與這一領先的智識平台,探討「哲學與生活品質:存在、真理與善」的議題

沙特阿拉伯利雅德2024年12月4日 /美通社/ -- 2024年利雅德國際哲學會議(Riyadh International Philosophy Conference 2024)正為其第四屆且最大規模的會議做好準備。2024年利雅德國際哲學會議定於12月5日至7日在利雅德的法赫德國家圖書館(King Fahad National Library)舉行,今年的會議將圍繞「哲學與生活品質:存在、真理與善」(Philosophy and Quality of Life: Existence, Truth, and Goodness)的主題,探討哲學思維如何提升人類福祉並促進社會發展。

由文化部下屬的文學、出版與翻譯委員會(Literature, Publishing & Translation Commission)主辦,這次會議是沙特2030願景(Saudi Vision 2030)的重要倡議之一。這次會議在將利雅德打造為全球智識對話中心方面發揮著關鍵作用,透過從多元角度探討當代哲學議題,包括心靈、靈魂、身體、宗教與科學。

此次會議將提供一個充滿活力的議程,包含主題演講、專題討論和互動工作坊。討論將涵蓋一系列議題,包括宗教與科學的哲學、健康與美的哲學維度,以及社會中的倫理問題,為與會者提供一個包容且豐富的智識體驗。

文學、出版與翻譯委員會(Literature, Publishing & Translation Commission)行政總裁Mohammed bin Hasan Alwan博士強調了此次活動的策略重要性,並表示:「利雅德國際哲學會議(Riyadh International Philosophy Conference)是一個至關重要的平台,反映了沙特阿拉伯在促進本地及全球哲學對話方面的領導地位。今年的主題與王國推動提升生活品質及促進跨國智識合作的宏大願景密切契合。」

此次會議將迎來來自全球的60多位傑出哲學家和思想家,其中包括Fausto Fraisopi博士、Robert Lambert Bernasconi教授、Abdulaziz Barghouthi博士、Abdelrahim Dekkoun博士、Nermine Ezzeldin博士等知名人物。

今年會議的一大亮點是與多個尊貴的國際組織建立合作夥伴關係,例如首次在沙特阿拉伯亮相的《New Philosopher》雜誌和The School of Life學院。這些合作進一步鞏固了此次會議作為全球性活動的地位,並支持哲學思想的發展。

此次會議還強調了哲學在提升生活品質方面的作用,這也是沙特阿拉伯生活品質計劃(Quality of Life Program)的一部分。這一倡議與哲學原則相契合,旨在加深對美德、正義、幸福和自由的理解——這些是社會繁榮的核心支柱。

2024年利雅得國際哲學會議(Riyadh International Philosophy Conference 2024)不僅是中東地區最大的哲學盛會,也是王國致力於豐富全球智識與文化格局的象徵。透過吸引來自全球的領先學者、思想家和學生,這場會議持續強化利雅得作為智識領導和哲學對話燈塔的聲譽。

