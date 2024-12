Conférence internationale de philosophie de Riyad 2024: une quatrième édition plus grande et plus audacieuse

Plus de 60 philosophes et penseurs de renom se joindront à la principale plateforme intellectuelle de Riyad pour explorer le thème « Philosophie et qualité de vie : existence, vérité et bonté ».

RIYAD, Arabie saoudite, 4 décembre 2024 /PRNewswire/ -- La Conférence internationale de philosophie de Riyad 2024 se prépare pour sa quatrième et plus grande édition à ce jour. Prévue du 5 au 7 décembre 2024 à la Bibliothèque nationale du roi Fahad à Riyad, la conférence de cette année s'articulera autour du thème « Philosophie et qualité de vie : existence, vérité et bonté », en soulignant comment la pensée philosophique peut améliorer le bien-être humain et favoriser le développement sociétal.

Organisée par la Commission de la littérature, de l'édition et de la traduction du ministère de la Culture, cette conférence est une initiative clé de Saudi Vision 2030. Elle joue un rôle essentiel dans le positionnement de Riyad en tant que centre mondial de dialogue intellectuel en abordant des questions philosophiques contemporaines sous divers angles, notamment l'esprit, l'âme, le corps, la religion et la science.

La conférence propose un programme dynamique, avec des discours d'ouverture, des débats d'experts et des ateliers interactifs. Les discussions porteront sur un large éventail de sujets, notamment la philosophie de la religion et de la science, les dimensions philosophiques de la santé et de la beauté, et les questions éthiques dans la société, ce qui permettra aux participants de vivre une expérience intellectuelle inclusive et enrichissante.

Mohammed bin Hasan Alwan, directeur général de la Commission de la littérature, de l'édition et de la traduction, souligne l'importance stratégique de l'événement : « La Conférence internationale de philosophie de Riyad est une plateforme essentielle qui reflète le leadership de l'Arabie saoudite dans la promotion du dialogue philosophique aux niveaux local et mondial. Le thème de cette année est étroitement lié à la vision plus large du Royaume, qui consiste à améliorer la qualité de vie et à encourager la collaboration intellectuelle au-delà des frontières ».

La conférence accueillera plus de 60 philosophes et penseurs éminents du monde entier, dont Fausto Fraisopi, le professeur Robert Lambert Bernasconi, Abdulaziz Barghouthi, Abdelrahim Dekkoun et Nermine Ezzeldin, parmi d'autres personnalités éminentes.

L'un des points forts de l'édition de cette année est l'établissement de partenariats avec des organisations internationales de renom, telles que New Philosopher et The School of Life, qui marquent leur présence inaugurale en Arabie saoudite. Ces collaborations renforcent le statut de la conférence en tant qu'événement mondial qui soutient l'avancement de la pensée philosophique.

La conférence souligne également le rôle de la philosophie dans l'amélioration de la qualité de vie dans le cadre du Quality of Life Program de l'Arabie saoudite. Cette initiative est conforme aux principes philosophiques qui visent à approfondir la compréhension de la vertu, de la justice, du bonheur et de la liberté, piliers essentiels de l'épanouissement des sociétés.

La Conférence internationale de philosophie de Riyad 2024 n'est pas seulement le plus grand événement philosophique du Moyen-Orient, mais aussi un symbole de l'engagement du Royaume à enrichir le paysage intellectuel et culturel mondial. En attirant d'éminents chercheurs, penseurs et étudiants du monde entier, la conférence continue de renforcer la réputation de Riyad en tant que pôle de leadership intellectuel et de dialogue philosophique.

Pour plus d'informations et pour l'inscription, veuillez consulter la page web de la conférence.

